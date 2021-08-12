حملة تضامن مع طلال السلماني بعد توقيفه بسبب دعوته للتظاهر رفضا لمحلات الخمور بسلطنة عمان

دشن ناشطون عمانيون بمواقع التواصل حملة تضامن واسعة مع طلال السلماني، المواطن العماني الذي تم توقيف إثر دعوته في مقطع مصور العمانيين للتظاهر السلمي اعتراضا على السماح بفتح محلات الخمور في سلطنة عمان.

وكان طلال السلماني ظهر في مقطع مصور قبل أيام، وهو ينتقد السماح لبعض المحلات ببيع الخمور في السلطنة، ودعا العمانيون للتظاهر السلمي اعتراضا على هذه الأمر حتى تتحرك السلطات بشأنه.

مقطع به دعوة سليمه جزاه الله خير وهذا من حقه وحق كل مواطن عماني يخاف الله ورسوله. نعم أخينا تطرق إلى الجهات الأمنيه بقوله لا تقربي ويتبعها بالقسم لن تنالي منا شيءً . لذلك من حق الجهات المعنية الأستجواب فقط وإن شاء الله راح تتسهل الأمور. حفظ الله عمان 👇👇#الحريه_لطلال_السلماني pic.twitter.com/I0cQIMuPfF — حب الوطـن ♥️🇴🇲💚🇸🇦 (@HN22HkY09u7Fqr2) August 12, 2021

ووفق ما رصدت (وطن) قال طلال السلماني في المقطع الخاص به والذي لاقى رواجا واسعا ما نصه:”دعوة لكل عماني غيور في هذا البلد، دعوة لكل عماني لا يرضى بأن تنتشر محلات الخمور في عمان.. أدعوك من خلال هذا المقطع للمشاركة في تظاهرات سلمية.”

اللهم إن عبدك طلال غيور على حرمات دينه ووطنه ومجمتعه

اللهم فاحرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام وحقق له ما أراده. #الحريه_لطلال_السلماني pic.twitter.com/sVihWU5YLr — ناصر بن سعيد الرحبي (@nasser_alrahbi9) August 12, 2021

طلال السلماني

وحدد طلال السلماني موعد التظاهرات يوم أمس 11 أغسطس الجاري، أمام مواقف وزارة الإسكان بالخوير الساعة الـ5 عصرا.

#الحريه_لطلال_السلماني تركنا النهي عن المُنكر

حتى خرج لنا أهل المُنكر

ينهوننا عن المعروف ! pic.twitter.com/8cks7UYiw6 — ابو يعقوب (@8a5R0T7CCblDDAA) August 12, 2021

واختتم طلال السلماني حديثه مخاطبا السلطات العمانية:”وأقول للجهات الأمنية لا تتعبوا أنفسكم بالحضور قبل إغلاق محلات الخمور.. هذا الموضوع والله لن يمر مرور الكرام.”

أنتشرت الرذيله

و تمادى السفهاء و تجرأ الجبناء وسجنو الشرفاء والأحرار..

منحنى خطير جدا..

سينهار المجتمع اخلاقياً وأقتصاديا..#الحرية_لطلال_السلماني pic.twitter.com/n9Sn2f6UJL — أم مستهيل💁‍♀️ (@gv____1) August 12, 2021

وانتشرت أنباء بعد نشر هذا المقطع عن توقيف طلال السلماني، ما دعا النشطاء لإطلاق حملة تضامن معه تطالب بالإفراج عنه.

#الحريه_لطلال_السلماني نعم خاصة ونحن والحمد لله نعيش في بلد الأمن والأمان متضامنين ، إنها #عُمان وقيادتها العطوفة ، بكل التأكيد لا نريد لأي من شبابنا البقاء ولو لدقيقة واحدة في الحبس أي كان نوعه ، نتحاور نتفق نختلف وتبقى القلوب شواهد على محبتنا لبعضنا ، وتبقى عمان رمز عزتنا . — يوسف الهوتي (@YousufAl_Hooti) August 12, 2021

والله ان كلامه صدق وتكلم بلسان الشعب.

وأسفي على شباب وطني بين عاطل ومسرح وبين من هُضمت حقوقه وإذا تكلمت بالحق أُعتقلت.#الحرية_لطلال_السلماني https://t.co/tDDf7UZSCx — مـُؤيــٰد#القدس🇵🇸🇴🇲 (@alas12m) August 12, 2021

وعبر الوسم الذي حمل اسم طلال السلماني وتصدر التريند العماني بتويتر، طالب آلاف النشطاء بإطلاق سراحه منتقدين في نفس الوقت حدته في التعبير عن رأيه والتي فهمت بشكل خاطئ على أنها تحريض ضد الدولة والسلطات.

شاهدت له مقاطع سابقه ..

رجل غيور على بلده ..

مابس في مسألة الخمور بل في كل القضايا التي تهم المواطن..

لذلك نقول #الحريه_لطلال_السلماني ..

والله إنك كفو.. pic.twitter.com/nMox0Kj5Az — سيف المقبالي 🇴🇲🇸🇦 (@ashq_suhar) August 12, 2021

لماذا يعتقل؟ هل إرتكب جرم يعاقب عليه القانون؟ هل المطالبة بمحاسبة الفاسدين والتشهير بهم تعتبر جرم ؟ هل مطالبة المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم الوطنية تعتبر جرم ؟#الحريه_لطلال_السلماني pic.twitter.com/MGy6FXpZHv — قلم حر (@nonsense_write_) August 12, 2021

وطالب الإعلامي العماني نصر البوسعيد، مفتي السلطنة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بالتدخل في قضية طلال السلماني وحل الأزمة لإطلاق سراحه.

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وكتب ما نصه:”أتمنى في هكذا مواقف أن يتدخل سماحة المفتي لدى الجهات المعنية لتهدأت الأمر وتقديم مبدأ التسامح لمن أثاره خبر الخمور المستفز ومنهم سماحته!.”

أتمنى في هكذا مواقف أن يتدخل سماحة المفتي @AhmedHAlKhalili لدى الجهات المعنية لتهدأت الأمر وتقديم مبدأ التسامح لمن أثاره خبر الخمور المستفز ومنهم سماحته!

في المقابل أتمنى معاقبة أصحاب محل الخمور من أثاروا الرأي العام بإعلانهم الرخيص وتحديهم لقيم المجتمع!

#الحرية_لطلال_السلماني — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) August 12, 2021

وأضاف:” في المقابل أتمنى معاقبة أصحاب محل الخمور من أثاروا الرأي العام بإعلانهم الرخيص وتحديهم لقيم المجتمع!”

فيما قال الدكتور حمود النوفلي:”عند تحليل نفسي لمقطع الأخ طلال يتضح أنه كان في حالة إنفعال وغضب، والإنسان عند الغضب يخونه التعبير، ولحالة الغضب والإنفعال أحكامها الخاصة.”

عند تحليل نفسي لمقطع الأخ طلال يتضح أنه كان في حالة إنفعال وغضب، والإنسان عند الغضب يخونه التعبير، ولحالة الغضب والإنفعال أحكامها الخاصة،

وأنا أثق تمامًا بإن الأجهزة الأمنية تقدر الموقف الذي دفعه للإنفعال، وتتفهم غيرته على دينه ووطنه، وسيطلق سراحه بلا شك.#الحريه_لطلال_السلماني — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) August 12, 2021

وتابع:”وأنا أثق تمامًا بإن الأجهزة الأمنية تقدر الموقف الذي دفعه للإنفعال، وتتفهم غيرته على دينه ووطنه، وسيطلق سراحه بلا شك.”

وقال أحد المغردين عبر الوسم:”على الجهات المختصة تقدير تصرف طلال وإندفاعه كان بسبب بعض المعلومات المغلوطه فلم يحسن التقدير وما زاد الطين بله هو غياب الرد الحكومي وعدم تكذيب الاشاعه كذلك من دعى إلى الرذيله بالدعوه لصناعة الخمر وإتهام العمانين بذلك لم يحاسب فور تعديه على الكرامة حتى الآن”.

على الجهات المختصة تقدير تصرف طلال وإندفاعه كان بسبب بعض المعلومات المغلوطه فلم يحسن التقدير وما زاد الطين بله هو غياب الرد الحكومي وعدم تكذيب الاشاعه كذلك من دعى إلى الرذيله بالدعوه لصناعة الخمر وإتهام العمانين بذلك لم يحاسب فور تعديه على الكرامة حتى الآن #الحريه_لطلال_السلماني — Al Mahrooqi (@AL_MAHROOQI2020) August 12, 2021

وذكر فهد بن خليفة السيابي:”الرجل تقدم بطلب حسب القانون المنظم للوقفات السلمية وموضوعها شأن عام تكلم عنه مختلف أطياف المجتمع، و تم استلام طلبه بشكل رسمي من الجهة المختصة، فلا يخلو اعتقاله من رسالة خاطئة للمجتمع. فنطالب بـالحرية_لطلال_السلماني”

الرجل تقدم بطلب حسب القانون المنظم للوقفات السلمية و موضوعها شأن عام تكلم عنه مختلف أطياف المجتمع، و تم استلام طلبه بشكل رسمي من الجهة المختصة، فلا يخلو اعتقاله من رسالة خاطئة للمجتمع.

فنطالب بـ #الحرية_لطلال_السلماني pic.twitter.com/HSP6jRx8tM — فهد بن خليفة السيابي (@fahadkzs) August 12, 2021

مفتي سلطنة عمان:تفاجئنا بفتح مخمرة جديدة ضخمة “فيا للعار“

والأحد، الماضي تفاعل مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، مع الحملة التي دشنها عمانيون للمطالبة بإغلاق محلات الخمور في السلطنة بعد الإعلان عن نية أحد الفنادق إقامة معرض لبيع الخمور وتحديد السن القانوني لشرائها وتناولها.

إن الخمر هي منشأ أنواع الفساد ومصدر ضروب الآثام، وقد ألححنا في المطالبة بمنعها برًا وبحرًا وجوًا، وإذا بنا نفاجأ بفتح مخمرة جديدة ضخمة، فيا للعار وللخسار! pic.twitter.com/LEO5LUjVFn — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) August 8, 2021

وأصدر الشيخ أحمد الخليلي في هذا الشأن بيانا على حسابه الرسمي بتويتر بدأه بآيات من سورة المائدة:”يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.”

مفتي سلطنة عمان يتحدث عن الخمور

وتابع وفق ما رصدته (وطن):”ما أعظم ضرر الخمر وما أشد فتنتها، فهي تفتك بمدمنيها مما يتولد منها من الأمراض أعظم مما تفتك الأمراض الأخرى، وتفتك بهم مما تحدثه من حوادث السير التي تهلك النفوس وتحطم القوى، وتجعل شريحة من الناس عالة على المجتمع، وتفتك بهم بما تسببه بينهم من فتن لا تبقي ولا تذر.”

وأكمل مفتي سلطنة عمان مشددا على أنه طالب مرارا وتكرارا بمنعها وحذر منها:”وبجانب ذلك هي منشأ أنواع الفساد ومصدر ضروب الآثام، وقد ألححنافي المطالبة بمنعها برًا وبحرًا وجوًا، وإذا بنا نفاجأ بفتح مخمرة جديدة ضخمة، فيا للعار وللخسار!”

واختتم مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي بيانه بآية من سورة لقمان:”يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور”

عمانيون يطالبون بإغلاق محلات الخمور في سلطنة عمان فورا

هذا وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان منذ السبت، موجة غضب واسعة نتج عنها حملة شعبية كبيرة تطالب بإغلاق محلات الخمور في سلطنة عمان، وذلك بعد الإعلان عن نية أحد الفنادق إقامة معرض لبيع الخمور وتحديد السن القانوني لشرائها وتناولها.

وعبر وسم “نطالب بإغلاق محلات الخمور فورا”، استنكرت آلاف التغريدات هذا الأمر وطالب النشطاء السلطات بضرورة اغلاق محالات بيع الخمور ومنع تقديمها في الفنادق.

وتصدر الوسم التريند العماني بتويتر لليوم الثالث على التوالي.

كاتب عماني: انتشار منافذ بيع الخمور في السلطنة سيعود بالخير على المواطن!

هذا وتسبب الكاتب العماني جمال النوفلي، في موجة غضب واسعة بين العمانيين بعد تغريدة له دعا فيها للسماح بانتشار منافذ بيع الخمور في سلطنة عمان، زاعما أن ذلك سيعود بالنفع على المواطن العماني والدولة.

وتعليقا على الانتفاضة العمانية على مواقع التواصل لغلق محلات الخمور بالسلطنة، قال النوفلي في تغريدته التي رصدتها (وطن) إنه كمواطن عماني يدعم توجه الحكومة في توسعة انتشار منافذ بيع المشروبات الكحولية.

كمواطن عماني أدعم توجه الحكومة في توسعة انتشار منافذ بيع المشروبات الكحولية.

لرفد اقتصاد الدولة وجذب السياحة الذي سيعود بالخير على المواطنين والبلاد، ولمنع ضرر الاحتكار والتعامل مع السوق السوداء.

وأتمنى أيضا أن يعود العمانيون لإنتاج النبيذ كما كانوا يفعلون من قبل. #عاجل — جمال النوفلي (@jamalalnofli) August 7, 2021

وبرر جمال النوفلي تصريحاته بزعمه أن هذا الأمر سيؤدي لرفد اقتصاد الدولة وجذب السياحة الذي سيعود بالخير على المواطنين والبلاد.

الخمور في سلطنة عمان

كما أرجع مقترحه هذا والذي فجر غضب العمانيين “لمنع ضرر الاحتكار والتعامل مع السوق السوداء.”

واختتم الكاتب العماني تغريدته بالقول:”أتمنى أيضا أن يعود العمانيون لإنتاج النبيذ كما كانوا يفعلون من قبل.”

سيل من الهجوم والانتقادات قوبلت به تغريدة جمال النوفلي، وهاجمه أحد النشطاء بالقول:”أولاً معنا نفط وخمسين سنة واقتصادنا بخجل ينهض عاد خمر يرفعه.. ثانياً عمره ما كان شيء حرمه الله يكون فيه منفعة للبشر.”

وتابع:”ثالثاً نفرض جدلاً أنه رافد للاقتصاد في الأخير الدولة ستدفع أضعاف لعلاج السكارى ويزيد عبء على القطاع الصحي وتوفير معاشات لمطلقات السكارى وإصلاح ما تسببه حوادث السكارى.”

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