جمال بن إسماعيل
جمال بن إسماعيل
Imageالهدهد

جريمة بشعة تهز الجزائر.. جمال بن إسماعيل ضُرب وأُحرق حيا حتى الموت بعدما اتهم بافتعال الحرائق

كتب وطن
0

تصدر وسم بعنوان “جمال بن إسماعيل” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر الجزائر، بعد تداول تفاصيل جريمة بشعة لقتل إسماعيل وإحراق جثته من قبل بعض المواطنين الغاضبين بعد اتهامه بإشعال حرائق في الجزائر.

هذا وأعلنت وزارة العدل الجزائرية اليوم، الخميس، بدء تحقيق لكشف ملابسات إقدام مجموعة من الأشخاص على إحراق شاب حيا بعد اتهامه بإشعال حرائق في الجزائر.

وقال البيان، الذي نشرته صحيفة النهار على موقعها الإلكتروني، إن السلطات تحركت عقب ما “تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس، أثناء قتل مواطن عن طريق الحرق.”.

جزائريون اعتدوا على جمال بن اسماعيل حتى الموت ثم احرقوا جثته

الفيديوهات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت قيام بعض الأشخاص بإخراج الشاب من سيارة شرطة والاعتداء عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه.

ثم قاموا بإحراق جثته وسط المدينة، فيما أثارت هذه الحادثة غضباً واستياء واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب رواده بترك الموضوع للعدالة والتحقيق، خاصة أنه لم يثبت تورط الضحية في حوادث الحرائق.

هذا ونقل بيان “العدل الجزائرية” أن “مجموعة من المواطنين قامت بإلقاء القبض على 3 أشخاص كانوا على متن سيارة إثر شكوك راودتهم بأنهم متورطون في الحرائق. وبعدها اعتدوا عليهم بالضرب.

اقرأ أيضاً: ايدي كوهين يبدي شماتة في حرائق الجزائر ويثير غضباً واسعاً

لتتدخل مصالح الشرطة وأخذتهم وتم تحويلهم إلى مقر الأمر. غير أن نفس المجموعة واصلت تهجمها على مقر الشرطة باستعمال العنف وتمكنوا من استخراج أحد الأشخاص الثلاثة وسحبه خارج مقر الشرطة إلى ساحة المدينة، والاعتداء عليه بالضرب وإضرام النار في جسده.

مما أدى إلى وفاته، كما تعرض عناصر الشرطة الذين تدخلوا لحماية الضحية إلى إصابات متفاوتة”.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن “نيابة الجمهورية أمرت الضبطية القضائية بفتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية للكشف عن هوية الفاعلين وتقديمهم أمام القضاء.. حتى لا تمر الجريمة البشعة بدون عقاب..”.

انتشر أيضا فيديو يُوثق تصريحات جمال بن سماعيل، لحظة وصوله إلى القرية المنكوبة بفعل الحرائق.

اقرأ أيضاً: هكذا تم إحراق قرى وغابات تيزي وزو في الجزائر

وكانت حسابات لسكان مدينة مليانة (120 كلم غرب العاصمة الجزائرية) تناقلت على مواقع التواصل تعليقات تعبر عن السخط من “الاعتداء الوحشي” الذي تعرض له جمال بن إسماعيل، البالغ من العمر 38 عاما، في منطقة الأربعاء ناث إيراثن، إحدى أكثر المناطق تضررا من حرائق الغابات بولاية تيزي وزو.

وكانت انتشرت صور فيديو لشاب يتعرض للضرب على أيدي مجموعة كبيرة من شباب آخرين، ثم تظهر فيه جثة تشتعل نارا، ويقوم شبان حولها بتصويرها.

وقالت منظمة العفو الدولية – فرع الجزائر في تغريدة على تويتر، “على السلطات أن تبدأ فورا في التحقيق في معلومات الاعتداء حتى الموت على رجل من حشد غاضب من الناس، ومحاكمة المتورطين”.

وتابعت “على السلطات أن تبعث رسالة واضحة بأنها لن تسمح بمثل هذا العنف”.

واعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان، ما حدث “عملا وحشيا، وحشية ما تعرض له ضحايا الحرائق” .

حرائق الجزائر

واندلعت الحرائق، الاثنين، في منطقة القبائل في شمال شرق الجزائر، وتوسعت واجتاحت مناطق عدة.

وتسببت بمقتل 69 شخصا، بينهم 28 عسكريا كانوا يساعدون في إخماد النيران. ولا يزال بعض هذه الحرائق مستمرا.

والد جمال بن إسماعيل يعلق

وطالب والد الشاب جمال، نور الدين بن إسماعيل، في تصريح لوسائل إعلام محلية، “السلطات بإحقاق الحق، داعيا الى الهدوء”.

كما طلب من السلطات تسليمه جثة ابنه لأنه لا يستطيع الانتقال إلى تيزي وزو، قائلا “لا أعرف ما الذي ينتظرني هناك”.

وأثارت الصور موجة غضب واستنكار، وقال أصدقاء للشاب وجيران إنه ذهب الى تيزي وزو للمساعدة.

وذكر جاره الذي قدّم نفسه باسم سيد أحمد.ب، في اتصال مع وكالة “فرانس برس، أن “جمال إنسان جميل، شاعر فنان وملحن يعزف على 12 آلة موسيقية”، و”هو متطوع في فرع الحماية المدنية بمليانة”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

ايدي كوهين يبدي شماتة في حرائق الجزائر ويثير غضباً واسعاً

الهدهد

هكذا تم إحراق قرى وغابات تيزي وزو في الجزائر

الهدهد

النيران توحشت.. مشاهد مخيفة من الجزائر ومناظر تدمي القلب (فيديو)

الهدهد

بينهم 28 جنديا.. قتلى حرائق الجزائر 65 حتى الآن ورئيس الوزراء يلمح لأيدي خفية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More