جريمة بشعة تهز الجزائر.. جمال بن إسماعيل ضُرب وأُحرق حيا حتى الموت بعدما اتهم بافتعال الحرائق

تصدر وسم بعنوان “جمال بن إسماعيل” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر الجزائر، بعد تداول تفاصيل جريمة بشعة لقتل إسماعيل وإحراق جثته من قبل بعض المواطنين الغاضبين بعد اتهامه بإشعال حرائق في الجزائر.

#جمال_بن_سماعيل ضحية الثقافة العنصرية ضد العرب التي يبثها متطرفو القبائل، شاب تطوّع لإطفاء الحرائق، فأحرقه العنصريون المتطرفون. دور الدولة تطبيق القانون على الأرهابين ومحاربة الثقافة العنصرية https://t.co/WVkAaPK6k9 pic.twitter.com/vZ5OOZDqM7 — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) August 12, 2021

هذا وأعلنت وزارة العدل الجزائرية اليوم، الخميس، بدء تحقيق لكشف ملابسات إقدام مجموعة من الأشخاص على إحراق شاب حيا بعد اتهامه بإشعال حرائق في الجزائر.

نريد القصاص من هؤلاء القتلة من يعرفهم يبلغ عنهم #جمال_بن_سماعيل pic.twitter.com/4O5GuMpqlC — سفيان (@Hycydto92NYTFjN) August 12, 2021

وقال البيان، الذي نشرته صحيفة النهار على موقعها الإلكتروني، إن السلطات تحركت عقب ما “تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس، أثناء قتل مواطن عن طريق الحرق.”.

جزائريون اعتدوا على جمال بن اسماعيل حتى الموت ثم احرقوا جثته

الفيديوهات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت قيام بعض الأشخاص بإخراج الشاب من سيارة شرطة والاعتداء عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه.

اعتقد يا اهل الأربعاء نايث ايراثن ان تقديم الجناة بأسمائهم إلى العدالة أولى من تقديم العزاء#جمال_بن_سماعيل pic.twitter.com/2ZLBwg4lCp — @sabermeitah (@saber_meitah) August 12, 2021

ثم قاموا بإحراق جثته وسط المدينة، فيما أثارت هذه الحادثة غضباً واستياء واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب رواده بترك الموضوع للعدالة والتحقيق، خاصة أنه لم يثبت تورط الضحية في حوادث الحرائق.

شجرة القبايلي مؤامرة .

اما روح العربي فليست سوى فتنة ..

حسبنا الله ونعم الوكيل

رحمك الله#جمال_بن_سماعيل pic.twitter.com/t1PkToPC82 — Anis Libpool 19 🇵🇸🏆 (@anislfcdz) August 12, 2021

هذا ونقل بيان “العدل الجزائرية” أن “مجموعة من المواطنين قامت بإلقاء القبض على 3 أشخاص كانوا على متن سيارة إثر شكوك راودتهم بأنهم متورطون في الحرائق. وبعدها اعتدوا عليهم بالضرب.

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لتتدخل مصالح الشرطة وأخذتهم وتم تحويلهم إلى مقر الأمر. غير أن نفس المجموعة واصلت تهجمها على مقر الشرطة باستعمال العنف وتمكنوا من استخراج أحد الأشخاص الثلاثة وسحبه خارج مقر الشرطة إلى ساحة المدينة، والاعتداء عليه بالضرب وإضرام النار في جسده.

ستبقى وصمة عار على منطقة القبائل الى يوم الدين من طرف خائن الدار الماكيست الارهاب ..

تعازينا الخالصة #للشهيد_المغدور 🖤 🇩🇿 🤍#جمال_بن_سماعيل pic.twitter.com/pZCThxrHnd — Agent54 (@Agent5414) August 11, 2021

مما أدى إلى وفاته، كما تعرض عناصر الشرطة الذين تدخلوا لحماية الضحية إلى إصابات متفاوتة”.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن “نيابة الجمهورية أمرت الضبطية القضائية بفتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية للكشف عن هوية الفاعلين وتقديمهم أمام القضاء.. حتى لا تمر الجريمة البشعة بدون عقاب..”.

ترددت في النشر ..

شحال و انا نشوف و نعاود هل هو حقا المرحوم جمال بن سماعيل .. حسب المصدر الفيديو تم تسجيله ساعات فقط قبل الجريمة .. ربي يرحمه

حسبنا الله و نعم الوكيل ، جفت الأقلام و انقطع اللسان عن التعبير و الكلام ..#الجزائر pic.twitter.com/FvhdyTqxa4 — 🇩🇿سفيان🇸🇦 (@saadaouisof) August 12, 2021

انتشر أيضا فيديو يُوثق تصريحات جمال بن سماعيل، لحظة وصوله إلى القرية المنكوبة بفعل الحرائق.

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وكانت حسابات لسكان مدينة مليانة (120 كلم غرب العاصمة الجزائرية) تناقلت على مواقع التواصل تعليقات تعبر عن السخط من “الاعتداء الوحشي” الذي تعرض له جمال بن إسماعيل، البالغ من العمر 38 عاما، في منطقة الأربعاء ناث إيراثن، إحدى أكثر المناطق تضررا من حرائق الغابات بولاية تيزي وزو.

سلموه ليلقى حتفه و هم أول من يعلم أنه بريئ .

يجب محاسبة كل من تسبب في قتل خونا جمال بن سماعيل بدءا بالشرطة و التسيب الذي يجعل الناس تقتل بعضها البعض

حسبنا الله و نعم الوكيل

ربي يرحمك جيمي pic.twitter.com/c7rC5gDMAy — ⵣ Algerian dzⵣ 🇩🇿 🇪🇭 🇵🇸 (@samgroom2) August 12, 2021

وكانت انتشرت صور فيديو لشاب يتعرض للضرب على أيدي مجموعة كبيرة من شباب آخرين، ثم تظهر فيه جثة تشتعل نارا، ويقوم شبان حولها بتصويرها.

وقالت منظمة العفو الدولية – فرع الجزائر في تغريدة على تويتر، “على السلطات أن تبدأ فورا في التحقيق في معلومات الاعتداء حتى الموت على رجل من حشد غاضب من الناس، ومحاكمة المتورطين”.

ساهمو في نشر صور المجرمين لتحقيق العدالة كل واحد عندو فيديو ولا صورة عن الهمجبين ينشرها خلي توصل لاهل الاختصاص #جمال_بن_سماعيل pic.twitter.com/G0P77A8RiR — @sabermeitah (@saber_meitah) August 12, 2021

وتابعت “على السلطات أن تبعث رسالة واضحة بأنها لن تسمح بمثل هذا العنف”.

واعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان، ما حدث “عملا وحشيا، وحشية ما تعرض له ضحايا الحرائق” .

حرائق الجزائر

واندلعت الحرائق، الاثنين، في منطقة القبائل في شمال شرق الجزائر، وتوسعت واجتاحت مناطق عدة.

حسبنا الله ونعم الوكيل الله يرحمه ويصبر اهله وكل الشعب عليه …#جمال_بن_سماعيل pic.twitter.com/iJqkdFu6Ub — anissahadjarssi_official (@anissahadjarssi) August 12, 2021

وتسببت بمقتل 69 شخصا، بينهم 28 عسكريا كانوا يساعدون في إخماد النيران. ولا يزال بعض هذه الحرائق مستمرا.

والد جمال بن إسماعيل يعلق

وطالب والد الشاب جمال، نور الدين بن إسماعيل، في تصريح لوسائل إعلام محلية، “السلطات بإحقاق الحق، داعيا الى الهدوء”.

كما طلب من السلطات تسليمه جثة ابنه لأنه لا يستطيع الانتقال إلى تيزي وزو، قائلا “لا أعرف ما الذي ينتظرني هناك”.

وأثارت الصور موجة غضب واستنكار، وقال أصدقاء للشاب وجيران إنه ذهب الى تيزي وزو للمساعدة.

صدمة غير متوقعة

القتيل الذي تم حرقه اليوم من طرف "مجموعة" بمدينة تيزي وزو إسمه #جمال_بن_سماعيل ثلاثيني حامل لشهادة جامعية معروف في منطقة خميس مليانة له عائلة تقطن بمدينة تيزي وزو

الضحية لا علاقة له بكل ما حدث حسب شهادة ابناء بلدية سيدي داود وابناء مدينة مليانة.

يجب ضبط النفس pic.twitter.com/gYIXnuTdqO — عبد المنجي خلادي – Abdelmoundji Khelladi (@KAbdelmoundji) August 11, 2021

وذكر جاره الذي قدّم نفسه باسم سيد أحمد.ب، في اتصال مع وكالة “فرانس برس، أن “جمال إنسان جميل، شاعر فنان وملحن يعزف على 12 آلة موسيقية”، و”هو متطوع في فرع الحماية المدنية بمليانة”.

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