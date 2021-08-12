اليوتيوبر المصرية آية أسامة تقضي ليلة زفافها في المستشفى

تعرضت اليوتيوبر المصرية آية أسامة، إلى الاختناق أثناء حفل زفافها على خطيبها (بكر)، وتحولت الليلة التي يفترض أن تكون ذكرى جميلة إلى كابوس.

تسرب غاز المولد خنق العروس والحضور

وحدثت الكارثة بعد نصف ساعة من بدء زفاف آية أسامة، حيث تفاجأت بتسرب الغاز من مولد الكهرباء الموجود في القاعة.

مما أدى إلى اختناق كل الموجودين، خاصة العروس التي تم نقلها إلى المستشفى، وظهرت في إحدى الصور وهي تخضع لتنفس صناعي بفستان الزفاف.

وتحدثت البلوجر آية أسامة عن تفاصيل يوم الحادثة، وقالت في بث مباشر عبر صفحتها على (فيسبوك) إنها أكدت على أصحاب القاعة، بتشغيل التكييفات الموجودة في المكان.

من حفلة إلى منطقة خطر

وتابعت بأنها تفاجأت بالموجودين في الفرح وأعينهم تسيل بالدموع بعد تسرب الغاز، وانقلب المكان من حفل زفاف إلى منطقة خطر يفر منها الجميع.

وأثناء هروب الحضور، قام أصحاب القاعة بفصل الكهرباء لمنع تسرب الغاز، وفجأة أثناء خروجهم عادت الكهرباء مرة أخرى، وتم نقل آية إلى المستشفى وهي في حالة صحية غير جيدة.

وأشارت آية أسامة إلى أنها كانت تعاني هي وزوجها طوال مدة خطبتهما وهي 8 سنوات، ويجمعان المال لأجل هذا اليوم، مضيفة: (في النهاية انتهى كل شئ في نصف ساعة فقط، وبدلاً من أن أقضي ليلة زفافي في منزل الزوجية، قضيتها في المستشفى تحت أجهزة التنفس الصناعي، بسبب كمية الغاز التي تعرضت لها).

تحذير قبل ساعات من الزفاف

وتحدثت آية لصحيفة (الوطن) المصرية قائلة إن البداية تلقيها تحذير من أهلها، بشأن أحد الأشخاص الذى ينتظرها أمام القاعة، ليخرب حفل الزفاف.

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وأشارت البلوجر المصرية إلى أنها تعاملت مع الأمر وأبلغت الشرطة، ودخلت للقاعة بنجاح، مضيفة: (لما حد من أهلي قالي كده، اتوترت جدًا ومابقتش عارفة أعمل ايه وحسيت بخنقة، بس الموضوع اتحل ودخلت القاعة، واللي كان مأجر البلطجية ده حد له مشاكل مع جوزي).

وأوضحت آية أن المشكلة الأخرى التي واجهتها هي الأجواء التي كانت صعبة للغاية داخل القاعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، الناتج عن عدم تشغيل التكييفات، وبعدها تسريب الغاز من مولد الكهرباء الذى لم تستطيع تحمله بسبب مشاكل صحية.

4 محاضر ضد آية

ولم تنته مآسي آية إلى هذا الحد، فبعد ويومين فقط من العرس، تحرر ضدها 4 محاضر من أشخاص لا تعرفهم، من بينهم محضر تشهير، وآخر نصب بـ120 ألف جنيهًا، بالإضافة إلى محضر آخر ضد زوجها من أحد الأشخاص يتهمه فيه بالتعدى عليه.

وقالت آية: (محاضر من ناس ماعرفهاش بتتقدم فيا، ومش عارفة أعيش أسعد أيام حياتي، وفلوسي كلها اتصرفت على المحاميين، عاوزة حد ينقذني من اللي بيحصل فيا، حياتي اتدمرت وأنا مش بكسب فلوس زي ما الناس فاهمة).

وفي إبريل الماضي، شهدت منطقة بني سويف في مصر حادثةً مأساوية تمثلت بوفاة عروسين بعد ساعات من ليلة زفافهما.

وكشفت التحقيقات حينها أنه في يوم الواقعة صعدت والدة العريس لشقة ابنها للاطمئنان عليهما مساء السبت، عقب مرور 48 ساعة على مراسم الزفاف وذلك بعد تأخرهما في النزول من شقتهما، ومع تكرار الضغط على جرس الشقة دون وجود استجابة منهما اضطر أفراد الأسرة لكسر الباب، ليجدوا العروسين متوفيين داخل الشقة.

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وبتوقيع الكشف الطبي على العروسين تبين أن سبب الوفاة اختناقهما نتيجة استنشاقهما كمية كبيرة من الغاز.

القاتل الصامت في مصر

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وصرحت بدفن الجثتين وتسلمت أسرتاهما الجثامين لدفنهما بالمقابر.

ولم تكن واقعة اختناق العروسين بالغاز هذه الأولى، فقد ارتفع عدد ضحايا الاختناق بالغاز، والمعروف بـ(القاتل الصامت)، كونه عديم اللون والرائحة وينبعث من وحدات التدفئة المنزلية، كما أنه يمنع نقل الأوكسجين إلى الأنسجة والخلايا، ويؤدي إلى تلف دائم في المخ لعدة أسابيع.

وفاة عروس بعد ساعة من زفافها

كما شهدت محافظة بني سويف في مصر في أغسطس الماضي حادثة مروعة فجعت الأهالي هناك، حيث توفيت عروس بشكل مفاجئ عقب ساعة واحدة من زفافها وبعد دخولها عش الزوجية.

ووفق وسائل إعلام مصرية فإن حالة من الحزن خيمت على أهالي قرية “ميدوم” بمركز الواسطى شمال بني سويف، بعد أن فارقت إسراء شعبان سعد، الحياة بعد ساعة من زفافها.

#مصر #عروس_مصرية فارقت الحياة بعد زفافها بساعة قرية ميدوم بمحافظة بني سويف تحول فيها فرح لمأتم عزاء بعد أن لفظت عروس شابة أنفاسها متأثرة بأزمة قلبية عقب زفافها لمنزل عريسها بساعة#زواج #القاهرة #تدري pic.twitter.com/OFfKjgahPz — تدري (@tadriuknow2) August 4, 2021

من جانبها قالت أسرة العروس حينها إنهم راضون بقضاء الله وقدره في وفاة ابنتهم، وأكدوا أنها كانت مثالا يحتذى به في الأدب والأخلاق، وكان لها وجه بشوش.

من جانبه سرد أحد أهالي القرية القصة قائلا “العروسة شعرت بتعب عقب انتهاء حفل الزفاف وطلبت من أسرتها عدم المغادرة لشعورها بتعب وآلام حادة في البطن والصدر.”

فجرى نقلها إلى المستشفى إلى أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور دخولها أبواب المستشفى.

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