الاتحاد السعودي يستهل مشواره في الدوري السعودي بخسارة مفاجئة أمام الفيحاء (فيديو)

تلقى فريق الاتحاد السعودي الخسارة أمام منافسه الفيحاء بهدف نظيف دون رد، في أولى منافسات الدوري السعودي التي جمعت الفريقين يوم أمس الأربعاء في افتتاح دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

هدف الفيحاء في شباك الاتحاد السعودي

وسجل هدف الفوز في اللقاء في الدقيقة ال35 من اللقاء عن طريق لاعب الوسط اليوناني “باناجيوتيس تاختسيديس” 30 عامًا سجلها اللاعب بقوة في شباك الاتحاد السعودي.

وحاول فريق الاتحاد السعودي للعودة إلى مجريات اللقاء، إلا أنه فشل في إحراز أي من الأهداف في شباك منافسه الفيحاء رغم الفرض المهدرة باتجاه شباك المرمى.

سلسلة اللاهزيمة

ونجح فريق الفيحاء السعودي من الوصول إلى المباراة الثانية عشر في سلسلة اللاهزمية على ملعب مدينة المجمعة الرياضية على التوالي، بعد الفوز على منافسه الاتحاد السعودي بهدف نظيف دون مقابل.

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تشكيلة فريق الاتحاد السعودي

ودخل المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي ” فابيو كاريلي” 47 عامًا، في تشكيلة أساسية أمام منافسه حيث كان في حراسة المرمى مارسيلو غروهي.

بينما في خط الدفاع لعب كلاً من: سعود عبد الحميد، عمر هوساوي، أحمد حجازي، أما في وسط الفريق لعب كلاً من: إيجور كورونادو، برونو هنريك كورسيني، غاري رودريغيس.

وفي هجوم الفريق آتى في التشكيلة كلاً من: رومارينيو، ألكسندر بريجوفيتش، فهد المولد.

تشكيلة فريق الفيحاء

ولعب المدير الفني لفريق الفيحاء السعودي ” الحبيب بن رمضان”، بتشكيلة أساسية أمام منافسه الاتحاد السعودي، حيث كان في حراسة المرمى فلاديمير ستويكوفيتش.

وفي خط الدفاع لعب كلاً من: حسن الشويش، أحمد بامسعود، سامي الخبيبري، محمد البقعاوي، أما في وسط الفريق آتي في التشكيلة، ريكاردو، عبد الرحمن السفري، فرناندو سانتوس، باناجيوتيس تاختسيديس، صامويل أوسو.

بينما في هجوم الفريق اعتمد المدرب في التشكيلة على رأس الحربة، اللاعب رامون لوبيز.

وقد افتتح منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الدوري السعودي يوم أمس الأربعاء على ملعب المجمعة الرياضية في العاصمة السعودية “الرياض” وسط حضور عدد محدود من مشجعي كلا الفريقين.

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