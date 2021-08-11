شاهد الصور التي نشرتها نسرين طافش من آخر رحلة لها إلى الجزائر قبل حرائق الغابات

عبّرت الفنانة السورية نسرين طافش عن تضامنها مع الجزائر بعد الحرائق التي تشهدها منذ أيام، والناتجة عن فعل فاعل والتي أدّت لمصرع 65 شخصاً منهم 28 عسكرياً.

نسرين طافش: “يا نار كوني بردًا و سلاما”

ونشرت نسرين طافش عبر حسابها في انستغرام صوراً من آخر زيارة لها الى الجزائر، وعلّقت: “يا نار كوني بردًا و سلاما على غابات الجزائر الحبيبة . بردًا و سلاما على كل نار مشتعلة على كوكبنا الجميل و غاباته الرئة الطبيعية الأم التي نحيا بها “.

وظهرت نسرين طافش في الصور مستمعة بأجواء غابات الجزائر، وفي صورة ثانية ظهرت على شاطئ البحر .

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وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها الثلاثاء، عن إرتفاع عدد ‎حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية إلى غاية الساعة السابعة مساء.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية، من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا أغلبهم بولاية تيزي وزو.

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هذا وقد أعلن الدرك الوطني الجزائري القبض على شخص متلبس ببلدية سرايدى، بولاية عنابة، وهو بصدد اشعال حريق في غابة بجبال سرايدي بأعالي إيدوغ، بشمال شرق البلاد.

ويخضع الشخص الذي تم إيقافه للتحقيق حالياً، بحسب ما ذكرت صحيفة (الخبر) الجزائرية.

واندلعت أمس الثلاثاء عدة حرائق بنقاط متفرقة بجبال إيدوغ وأعالي بوزيزي، وتم إخماد بعضها، فيما لا تزال السلطات تكثف جهودها لمواجهة الخطر في المنطقة الغابية.

“فعل إجرامي”

وسبق أن أكد رئيس وزراء الجزائر، أيمن بن عبد الرحمن، أن التحريات الأولية أثبتت أن حرائق الغابات التي تشهدها البلاد ناتجة عن فعل إجرامي.

وقال بن عبد الرحمن في تصريح أمس الثلاثاء إنه بالرغم من أن الظروف الطبيعية الحالية تساعد على انتشار مثل هذه الحرائق، إلا أن الأيادي الإجرامية ليست بعيدة عنها.

الرئيس الجزائري يعزي في الـ25 عسكري

وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعازيه في وفاة الـ 25 عسكريا بجبال مدينتي بجاية وتيزي وزو.

وكتب تبون في تغريدة عبر حسابه الموثق على (تويتر): (ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو).

وأضاف: (أمام هذا الخطب الجلل، ننحني بخشوع أمام أرواح أبناء الوطن البررة.تعازيّ لكل أسر الشهداء، إنا لله وإنا إليه راجعون).

ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو.

أمام هذا الخطب الجلل، ننحني بخشوع أمام أرواح أبناء الوطن البررة.

تعازيّ لكل أسر الشهداء، إنا لله وإنا إليه راجعون. — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) August 10, 2021