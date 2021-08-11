ميسي: وقعت مع باريس سان جيرمان من أجل تحقيق هدفي وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا اللاعب الجديد في نادي باريس سان جيرمان، لقد وقعت مع نادٍ مثالي لتحقيق هدفي وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا مجددًا.

ميسي وباريس سان جيرمان

وأبدى ليونيل ميسي سعادته الغامرة بالانضمام إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان، خلال مؤتمر صحفي تقديم الرسمي للاعب الأرجنتيني، وكذلك جاهزيته للعمل مع زملائه في الفريق من أجل تحقيق النجاح.

🎙 ليونيل ميسي: "أنا متحمس جداً للفوز بلقب جديد في دوري الأبطال".#PSGxMESSI — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 11, 2021

وبين ميسي، بأن الإقدام على قرار التغيير كان صعبًا، نظرًا إلى طول السنوات التي قضاها داخل صفوف برشلونة “البلوغرانا”، قائلاً: ” لكن منذ وصولي إلى هنا شعرت بسعادة كبيرة وأريد أن أبدأ جلسات التدريب بشكل سريع”.

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وأضاف ميسي، ” أسرتي والمحيطين بيّ يعلمون أنه ما يرغب به في الوقت الحالي، هو بدء العمل مع الفريق، وأنا هنا لألعب كرة القدم ومتشوق لمسيرتي مع هذا النادي، مشيرًا تحدثت مع المدرب وسألته عن النادي”.

🎙 ليونيل ميسي: "أعرف المدرب ماوريسيو بوتشيتينو جيداً. وكونه أرجنتينيا، سهّل الكثير من الأمور منذ البداية. وكان ذلك مهمًا في اتخاذ قراري".#PSGxMESSI — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 11, 2021

ميسي والكؤوس

وأعرب عن آماله في تحقيق الألقاب مع نادي باريس سان جيرمان، معلقًا: ” لدي عقلية انتصارية وأود الفوز وتحقيق الألقاب وأريد وضع باريس في القمة”.

وتابع، ” من الرائع أن ألعب أمام فريقي السابق برشلونة وأتمنى عندما ألعب ضدهم أن يكون هناك حضور للجماهير، كما أنه من الغريب في وقت لاحق أن أعود إلى برشلونة بقميص آخر ولكن هذه كرة القدم”.

باريس سان جيرمان

وأعلن باريس سان جيرمان في بيان رسمي له نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، عن توقيع النادي الباريسي “البي أس جي” مع البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة موسمين كاملين مع خيار للتجديد لموسم إضافي آخر.

لكن لم يكشف باريس سان جيرمان عن قيمة الصفقة المالية مع اللاعب ليونيل ميسي، على رغم من تسريبات نشرتها وسائل إعلام فرنسية بأن ميسي سيتقاضى مبلغ يتراوح ما بين 25-40 مليون يورو في الموسم الواحد.

يذكر أن نادي برشلونة أعلن يوم الخميس الماضي عن فشل المفاوضات بشأن تجديد عقد ليونيل ميسي وبقائه في صفوف الفريق الكتالوني بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية والسماح برحيله بعد انتهاء عقده في الثلاثين من شهر يونيو/ حزيران الماضي.

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