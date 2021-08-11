علي الديك يبرر تطاوله على أردوغان ويقول: كنت أنادي على والد العريس (فيديو)

خرج الفنان السوري علي الديك، مبرراً تطاوله على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال حفل زفاف أحياه بولاية هاتاي جنوب تركيا.

وقال علي الديك الفنان السوري الشهير الموالي لنظام بشار الأسد، على إحدى قنوات اليوتيوب المحلية التركية أنه لم يكن يقصد الرئيس التركي بل شخصاً آخر يحمل نفس الاسم.

علي الديك: ابعتولي أردوغان.. وين أردوغان

وأضاف الديك في مقابلة أجرتها معه قناة HRT AKDENIZ HABER التركية المحلية المختصة بأخبار منطقة (السويدية) في هاتاي عبر يوتيوب إنه ( وعندما قال (ابعتولي أردوغان.. وين أردوغان)، كان يقصد والد العريس الذي أحيا حفل زفافه) مشيراً إلى أن والد العريس يدعى (أردوغان) ولا يمكنه مناداته بغير هذا الاسم”.

الحمدالله على سلامتك النجم علي الديك

وماحصل للنجم السوري من النظام التركي من المعيب جداً وليست أخلاقيات دبلوماسية ولكن كشف حقد قديم لأردوغان تجاه سورية والشعب السوري ، هل ستتهمه بأنه ساهم في الانقلاب المزعوم 2016؟ أردوغان أنت بالون على وشك الإنفجار وقريباً انتظروا نهايته https://t.co/rzacpaNSKu — rasha hasan (@rashasara1111) August 11, 2021

وتابع حديثه لتبرير موقفه بعد توجيه تهمة (إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان) له من قبل الادعاء العام التركي، ” لقد قلت بالضبط (وينو أردوغان بي/والد العريس) ثم سألت عن عم العريس المدعو (محمود)، أي أنني كنت أقصد والد العريس وليس كما حرفها ذاك الصحفي الذي قام بنشر الخبر، ولا أدري لماذا قام بهذا الامر”.

علي الديك يهدد الصحفي الذي نشر الفيديو

وهدد علي الديك الصحفي الذي قام بنشر الفيديو، مدعياً أنه تم اقتصاص الفيديو بقصد التشهير، حيث وجّه كلامه للصحفي قائلاً: ” أنا ما بدي أشتكي عليك، وإذا بدي برفع تشهير عليك وباخد حقي كتير منيح، أنت حكيت على الملأ وقصيت كلمة من الفيديو”.

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وكانت السلطات فتحت تحقيقاً في حفل الزفاف الذي أقيم بولاية هاتاي جنوب البلاد، والذي تم فيه التهجم على الرئيس رجب طيب أردوغان من قبل المطرب الموالي لنظام أسد “علي الديك”، وسط حضور نواب من حزب الشعب الجمهوري وفق ما ذكرته وسائل إعلام تركية.

وقالت صحيفة “دوار” التركية على موقعها الإلكتروني إن الفنان الموالي أحيا حفل زفاف في حي “سامانداغ” رفع خلاله شعار “نحن هنا وين أردوغان”، في إشارة تهكمية طالت مقام الرئاسة، الأمر الذي عدته الصحف التركية كـ “يني اكيت” عاراً وفضيحة لا يمكن قبولها. وفق ما نشر موقع تركيا الان

كما أن مقاطع الفيديو الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن المطرب الموالي كان يشيد باستمرارٍ خلال الحفل ببشار الأسد، وسط حضور منظِّم الحفل وأعضاء من حزب الشعب الجمهوري، في وقت تشهد فيه البلاد اندلاع عشرات الحرائق في 42 ولاية.

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