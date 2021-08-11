طارق العريان وحبيبته نيكول سعفان يلجآن لهذه الحيلة حتى لا يظهرا معاً

التقى المخرج الفلسطيني طارق العريان، حبيبته الجديدة عارضة الأزياء السورية الأرمينية نيكول سعفان، في بيروت سراً وجمعهما حفل عشاء.

طارق العريان مع حبيبته سراً

وحرص طارق العريان ونيكول سعفان على التخفي حتى لا يشعرا الجمهور أنهما سوياً، تجنباً للضجة والهجوم والانتقادات التي يسببها ظهورهما معاً.

وجاء لقاء العاشقين في حفل عشاء في منزل الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، وزوجها طبيب التجميل الشهير نادر صعب، بحضور الفنان اللبناني فارس كرم.

وما كشف تواجد طليق الفنانة السورية أصالة نصري، وحبيبته، هو الصور التي نشرتها أنابيلا وجمعتها بنيكول سعفان دون طارق العريان.

كما نشرت نيكول صوراً جمعتها بأنابيلا فقط، ونشر فارس كرم صوراً برفقة طارق العريان.

ورحج المتابعون أن حرص العريان وسعفان على عدم الظهور سوياً، يرجع لمحاولة تجنبهما ردود الفعل والضجة التي قد تحدث كما حدث في الصورة التي انتشرت لهما في عيد ميلاد نيكول، بحضور الفنان المصري ماجد المصري وزوجته رانيا عطية العام الماضي.

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أصالة نصري: (أقسى صورة مرقت علي)

وذلك حين نشرت الفنانة المصرية نسرين أمين بنشر صورة جمعتها بطارق العريان وحبيبته نيكول سعفان عبر حسابها الرسمي على (إنستغرام)، معلقة عليها: (شكرًا حبايبي كانت ليلة مدهشة).

وهو ما دفع أصالة نصري لإعادة نشر الصورة والتعليق: (هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي ثلاثين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّوره كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ .. والست العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها ياترى فعلاً؟ ولا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران).

وتابعت حينها: (الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ماإحكيها.. الصّوره مو عاديّه .. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر .. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب ).

وقدمت أصالة حينها في النهاية اعتذاراً لجمهورها على التصرف وبررت موقفها: (سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري).

لكن أصالة حذفت الصورة بعد فترة وبررت ذلك بأنها لا تريد أن تتذكر الألم الذي سببه لها هذا المشهد.

السبب الحقيقي للانفصال

وقالت نيكول سعفان حبيبة طارق العريان رداً على كلام أًصالة: (أريد أن أخبركم أنني ليس لي دخل في طلاقهم، والطلاق حدث لأنه لم يكن سعيدا، وجرى بينهم الكثير من المشاكل، ولم أكن مطلقا مع طارق العريان عندما كانوا متزوجين).

وكانت هالة العتال الزوجة الأولى لطارق العريان رفضت اتهامات أصالة له، في سياق تعليقها على الصورة التي نشرتها الفنانة السورية.

ودعت “العتال” أصالة إلى عدم تشويه صورة “طارق” ووصفته بانّه “أحسن أب في الدنيا”، وأشارت إلى انّها عاشت معه 10 سنوات بينما هي عاشرته 13 عاماً.

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ومنذ أغسطس الماضي تتردد الأنباء عن ارتباط طارق العريان من نيكول سعفان بعد انفصاله عن أصالة، إلا أن المخرج الشهير رد على هذه الأنباء قائلاً إنه فوجئ بخبر زفافه وإن هذه الخطوة لم تحدث على الإطلاق.

من هي نيكول سعفان؟!

ولدت نيكول سعفان في عام 1998، وتعمل في مجال “المودلينج”، في سوريا ثم هاجرت عائلتها إلى أرمينيا بعد ذلك.

وتتنقل نيكول سعفان ما بين مصر ودبي، حيث إقامتها.

وفي عام 2018 انتقلت نيكول سعفان إلى مصر، والتقت وقتها بالمخرج طارق العريان، ثم لفت ظهورهم سوياً لأكثر من مرة الأنظار، خاصة بعد انفصاله عن أصالة، لتترد شائعات زواجهم، وهو ما نفاه المخرج المصري وقتها.

أصغر منه بـ35 عاماً!

تصغر نيكول سعفان طارق العريان بـ35 عاماً، حث وُلد المخرج الشهير في عام 1963، وفتح للموديل السورية باب لدخول الفن في مصر، لتشاركه في عدد من الأعمال بينها كليب أغنية “يا بلدنا يا حلوة”، للفنان عمرو دياب.

درست نيكول سعفان التسويق، إلى أنها فضلت العمل كعارضة أزياء، ونجحت في تقديم أفكار مبتكرة جعلتها الاختيار الأول لعدد من شركات الأزياء ومستحضرات التجميل.

طلاق أصالة نصري

وكانت أصالة نصري قد أعلنت في فبراير 2020، انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر . سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما آدم وعلي.

وبعد إعلان أصالة انفصالها عن طارق العريان، كشفت شام الذهبي ابنة (أصالة) بطريقة غير مباشرة عن أنّ السبب. وراء الانفصال هو خيانة العريان لوالدتها مع شابة تصغره بـ30 عاماً.

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