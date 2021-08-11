زفاف نيللي كريم .. ارتدت بدلة مكشوفة الصدر ورقصت على “لقيت الطبطة” (شاهد)

احتفلت الفنانة المصرية نيللي كريم اليوم الاربعاء بزفافها على هشام عاشور نجم الإسكواش السابق.

وانتشرت صور تظهر نيللي كريم وهي توقع على عقد الزفاف، وبدت ترتدي بدلة مكشوفة الصدر بطريقة فاضحة.

كما نشر حساب “عرب وود” على تويتر، الفيديو الأول لـلعروس نيللي كريم بفستان الزفاف، واستقبال العريس هشام عاشور لها، حيث احتضنها وقبلها، وسط اجواء من البهجة والفرح .

#عرب_وود | الفيديو الأول لـ #نيللي_كريم بفستان الزفاف.. واستقبال العريس هشام عاشور لها 🤍 pic.twitter.com/dx5APaYbeg — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) August 11, 2021

كما انتشر مقطع للفنانة وهي ترقص على اغنية “لقيت الطبطبة” قبل ارتدائها فستان الزفاف .

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يُشار إلى أنّه كان من المفترض أن يقام زفاف نيللي كريم يوم الأحد الماضي، إلا أن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز تسببت في تأجيل الحفل 3 أيام، على أن يقام اليوم الأربعاء في الساحل الشمالي.

زواج نيللي كريم

بعد مرور أربعة أشهر فقط على إعلان انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال عمر اسلام، أكدت الفنانة المصرية نيللي كـريم أنها بصدد الارتباط مجدداً.

وقالت نيللي في تصريحات لوسائل إعلام محلية: (بالفعل أعيش قصة حب وسأعلن عن كافة تفاصيلها قريبا، وسأقيم حفل زفافي قريبًا بحضور جميع الأصدقاء والأهل).

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وحددت نيللي موعد الزفاف قائلة: (ما يعطلني عن إقامة حفل الزفاف هو التزامي بتصوير عمل فني يجمعني بإياد نصار، وسيقتصر حفل الزفاف على إقامة عقد قران في المنزل وسيكون بعد شهر من الآن).

كما كشفت نيللي عن هوية العريس، وهو هشام عاشور نجم الإسكواش السابق، وشقيق رامي عاشور.

وأكدت نيللي أنها احتفلت بخطوبتها على هشام عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين، لكنهم فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.

من هو هشام عاشور؟

ويعد زواج هشام عاشور من نيللي هو الزواج الأول له في حياته، بينما يعتبر الزواج الثالث لنيللي كريم.

ويعتبر هشام عاشور ضمن أمهر لاعبين الإسكواش في العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل علي اللعبة، وبعد اعتزاله اللعبة أقام في أمريكا وأنشأ أكاديمية إسكواش هناك، إلا أن بسبب ظروف الكورونا عاد مرة أخرى إلى مصر.

وأنشأ هشام عاشور بعد عودته إلى مصر، مع شقيقه رامي عاشور بطل العالم، العديد من الأكاديميات في الأسكواش في مصر، وحصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود، وشارك في عمل هناك، كما شارك في عمل فني بمصر وهو مسلسل (حرب أهلية) مع النجمة يسرا في رمضان الماضي.

فنياً، تعاقدت الفنانة نيللي كريم على البطولة النسائية لفيلم (صقر وكناريا)، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد علاء والمقرر تصويره بداية سبتمبر المقبل.

وكشف المنتج والموزع وائل عبدالله: (تعاقدنا مع الفنانة نيللي كريم على بطولة فيلم (صقر وكناريا) بمشاركة الفنان ماجد الكدواني والنجم أحمد عز وبداية التصوير سبتمبر المقبل).

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