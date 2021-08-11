تشيلسي يتوج بطلاً لكأس السوبر الأوروبي بعد فوزه فياريال بركلات الترجيح (شاهد)

توج فريق تشيلسي الإنجليزي بكأس السوبر الأوروبي بعد تمكنه من الفوز على منافسه فياريال بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي في الوقتي الأصلي والإضافي بين الفريقين على ملعب “ويندسور بارك” في مدينة بلفاست عاصمة آيرلندا الشمالية.

هدف التقدم لفريق تشيلسي

وأحرز هدف اللقاء الوحيد في المباراة في الدقيقة ال27 عن طريق المغربي حكيم زياش بعد عرضية جميلة سجلها اللاعب بقوة في شباك مرمى فريق فياريال الإسباني.

فياريال وهدف تقليص الفارق

وعاد فريق فياريال الإسباني مع مجريات أحداث الشوط الثاني من المباراة في الدقيقة ال73 عن طريق المهاجم الإسباني جيرارد مورينيو، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وتفوق فريق تشيلسي على نظيره فياريال بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، ليتوج فريق تشيلسي بطلاً لكأس السوبر الأوروبي.

اقرأ المزيد: رونالدو يرد على دعوة صديقه من أجل القدوم إلى الدوري الفرنسي لمنافسة ميسي

وشهد اللقاء المنافسة القوية الضغط بين لاعبي الفريقين داخل أرضية الملعب، مع إهدار العديد من الفرص باتجاه شباك المرمى طيلة مجريات دقائق المباراة.

تشكيلة فريق تشيلسي

ودخل المدرب الألماني توماس توخيل 47 عامًا بتشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام منافسه فياريال الإسباني، حيث كان في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

أما في خط الدفاع جاء كلاً من: سيزار أزبليكويتا، روديجي، تياجو سيلفا، بينما آتى في خط الوسط، ماركوس ألونسو، ماتيو كوفاسيت، جورجينو، هودسون أودوي.

وفي هجوم فريق تشيلسي اعتمد المدرب الألماني توخيل على الثنائي، تيمو فيرنر، حكيم زياش.

تشكيلة فريق فياريال

ولعب المدرب الإسباني أوناي إيميري 49 عامًا في مواجهة منافسه تشيلسي الإنجليزي، حيث كان في حراسة المرمى جيرونيمو رولي.

وفي خط الدفاع جاء كلاً من، باو توريس، خوان فويث، بيرفس إستوبينان، بينما في خط الوسط لعب كلاً من، صامويل تشوكويزي، إتيان كابو، داني باريخو، Yeremi Pino.

Champions of Europe, we know what we are. 😉 pic.twitter.com/GX5h6S5jWu — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 11, 2021

لكن في هجوم الفريق جاء كلاً من، جيرارد مورينو، باكو ألكاسير، كارلوس باكا، فرناندو نينيو.

وجاء هذه المباراة للمنافسة على لقب كأس السوبر الأوروبي، عقب نجاح فريق تشيلسي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وكذلك تتويج منافسه فياريال بلقب الدوري الأوروبي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك