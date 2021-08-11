بندر العطية سفيراً لقطر لدى السعودية.. تعرف على “ابن الزعيم” الذي عينه الأمير تميم

أصبح بندر العطية سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى المملكة العربية السعودية، بقرار صدر رسميا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء.

وجاء ذلك وفق القرار الأميري رقم 29 لسنة 2021، وفق ما نشرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كذلك أصدر أمير قطر قرارات تقضي بتعيين سفراء جدد إلى كل من بلجيكا وبنما وكوبا وإيطاليا وجورجيا والاتحاد الأوروبي.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد تسلّم في يونيو المنصرم نسخة من أوراق اعتماد السفير السعودي لدى قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود.

وكانت السفارة السعودية قد أعادت فتح أبوابها في الدوحة في يناير الماضي، إيذاناً باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر بعد قمة العلا في السعودية، التي أنهت الأزمة الخليجية.

حيث تداول ناشطون آنذاك على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لرفع العلم السعودي فوق مبنى السفارة المغلقة منذ الخامس من يونيو 2017.

قمة العلا تنهي الخلاف الخليجي

وطوت قمة العلا، التي عُقدت في مطلع العام الجاري، الأزمة الخليجية، التي اندلعت في يونيو 2017.وقامت على إثرها السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة الى مصر، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرض الحصار عليها.

ومنذ قمة العلا، تشهد العلاقات القطرية ـ السعودية تطوراً في مختلف المجالات.

من هو بندر العطية؟

ويشار إلى أن آخر منصب شغله بندر العطية أن عمل سفيرًا لقطر لدى الكويت، كما عمل سفيرًا لبلاده في الأردن.

ابن الزعيم

وهو ابن قائد الجيش محمد بن عبدالله العطية والملقب بـ”الزعيم”، وهو أيضا شقيق وزير الدفاع القطري خالد العطية، ولدى والده “الزعيم” قصر في عمان.

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عين بندر بن محمد عبدالله العطية في أول مهمة رسمية كسفيرا لدولة قطر لدي المملكة الأردنية الهاشمية.

حيث يعد بندر من الوجوه الشابة التي اثبتت حضورها السياسي والشعبي في تجربته الدبلوماسية الاولى سفيراً في الاردن.

وعرف “ابن الزعيم” صاحب العلاقات الدافئة مع العديد من مكونات المجتمع الاردني بقربه من كثير من طبقات المجتمع الاردني، سواء شيوخ العشائر أو سياسيين وغيرهم.

وأحرز العطية نقاطاً عديدة في تقوية العلاقات بين الاردن وبلاده.

وأصبحت سفارته أبان تواجده في المملكة، مزارا لكثير من الشخصيات وشيوخ العشائر الذين رأوا في الرجل، علامة فارقة في العلاقة بين السفير وابناء المجتمع المحلي.

عين بندر العطية سفيرا فوق العادة ممثلا لدولة قطر لدي دولة الكويت في عام 2018 عقب نجاحه في دوره في الأردن، وعينه أمير قطر سفيرا فوق العادة لدي السعودية بناءا على نجاحاته السابقة.

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