الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الإسماعيلي في قمة الدوري المصري (فيديو)

تعادل حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري أمام الإسماعيلي بهدف لكليهما في مباراة قمة الجولة ال29 من منافسات الدوري المصري التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” استاد السلام” في العاصمة المصرية القاهرة.

هدف الأهلي الوحيد

وسجل فريق الأهلي المصري هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة ال22 عن طريق المهاجم محمد شريف بتسديدة قوية سجلها اللاعب في شباك مرمى فريق الضيف الإسماعيلي بعد عرضية جميلة من داخل منطقة الجزاء.

الإسماعيلي وهدف التعديل

وفي الدقيقة ال 65 من مجريات أحداث اللقاء، نجح فريق الإسماعيلي من تعديل النتيجة عن طريق فخر الدين بن يوسف سجلها اللاعب برأسية قوية سددها من داخل منطقة الجزاء على يسار حارس مرمى الأهلي المصري.

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تشكيلة فريق الأهلي

ولعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدير الفني الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني”، في تشكيلة أساسية أمام فريق الإسماعيلي في منافسات الدوري المصري، حيث تواجد في حراسة المرمي محمد الشناوي.

وفي خط مركز الدفاع، آتى كلاً من: ياسر إبراهيم، بدر بانون، علي معلول، أكرم توفيق.

بينما مركز خط الوسط كان كلاً من، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

واعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على اللاعب محمد شريف، صلاح محسن، محمود عبد المنعم “كهربا”.

تشكيلة فريق الإسماعيلي

ودخل المدير الفني لفريق الإسماعيلي أحمد إبراهيم بتشكيلة أساسية أمام منافسه حامل اللقب السابق الأهلي المصري، حيث جاء في حراسة المرمى محمد صبحي.

📸| لقطات من شوط المباراة الأول بين الأهلي والإسماعيلي 🦅💪🔥

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/Ygo2EXZCLu — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 11, 2021

ولعب في دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، حسين السيد، باهر المحمدي، مارون صحراوي، أما في وسط الفريق كان كلاً من: آري بابل، محمد حسن، أحمد مدبولي، محمد صادق.

بينما في هجوم تشكيلة فريق الإسماعيلي جاء كلاً من اللاعبين، عبد الرحمن مجدي، فخر الدين بن يوسف، شكري نجيب.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي بعد هذا التعثر أمام منافسه الإسماعيلي في قمة الجولة ال29، حيث جاء في المركز الثاني من الترتيب برصيد 65 نقطة خلف المتصدر فريق الزمالك الذي نجح في تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة الأخيرة بفارق نقطتين.

بينما جاء فريق الإسماعيلي في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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