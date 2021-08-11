أمل عرفة تثير الشكوك حول عودتها لطليقها عبدالمنعم عمايري بعد هذا الفيديو

أثارت الفنانة السورية أمل عرفة جدلاً حول عودتها إلى طليقها الممثل عبد المنعم عمايري، وذلك بعد ظهورها سوياً خلال تناولهما الغداء مع ابنتيهما.

أمل عرفة في حالة انسجام مع طليقها

ونشرت ​أمل عرفة صورا وفيديوهات توثق خلالها وقتها مع طليقها وبناتها، وكذلك فعل عبد المنعم عمايري، وبدت العائلة في حالة انسجام وسعادة تامة.

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وهو ما جعل المتابعون يرجحون عودة المياه إلى مجاريها بين أمل عرفة وطليقها، وتمنوا أن يحدث ذلك خاصة أن “الكيميا” بينهم عالية بحسب تعبيرهم.

لكن أكدت أن أمل عرفة وعبد المنعم لم يعودا الى بعضهما الا انهما يحترمان بعضهما خصوصا أن لديهما ابنتين.

لم يعودا معا

وذكرت المصادر بحسب صحيفة (في الفن) أن هذا الوقت الذي جمعهما بسبب تصادف وجودهم جميعاً في لبنان فاتفقوا على الخروج سوياً وتناول الغداء وقضاء وقت ممتع كعائلة.

وفي سياق آخر، تشارك أمل عرفة البطولة مع مواطنتها كاريس بشار في مسلسل قصير يتألف من عشر حلقات ويجمع عدد كبير من الفنانين السوريين واللبنانيين والمصريين.

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ويتم تصوير العمل المرتقب لصالح شركة مستحضرات طبية سويسرية ويدخل ضمن إطار الحملات التوعوية الخاصة بالمرأة، تحت اشراف المخرجة اللبنانية رندة العلم.

وبحسب وسائل إعلام محلية، يطرح المسلسل الجانب الطبي والاجتماعي لنساء يعانين من مشكلات صحية، على أن يبث كعرض أول بالتزامن على 12 قناة فضائية عربية ومنصة رقمية.

هذا وقد انضمت أمل عرفة مؤخراً لبطولة مسلسل (حارة القبة3 ) مع المخرجة رشا شربتجي، وأبدت الفنانة السورية سعادتها وحماسها لخوض هذه التجربة، خاصة أنها ستعود للتعاون مع شربتجي بعد عدة تجارب ناجحة.

وأشارت أمل عرفة إلى أن العمل حقق نجاحاً لافتاً في جزئه الأول، وأن شخصيتها في الجزء الثالث ستكون مفاجأة للمشاهدين.

بينما فجر عبد المنعم عمايري مفاجأة في وقت سابق، وأعلن عن انضمامه للجزء الخامس من مسلسل “الهيبة”.

وقال عبد المنعم عمايري في تصريح لبرنامج mbc trending إنه وقع العقد منذ شهر، وسيكون بطلاً مضاداً بجانب الممثل السوري تيم حسن، وسيجسد دور العدو الجديد لـ “جبل شيخ الجبل”.

عبد المنعم عمايري يرد بصراحة على أسئلة #MBCTrending

فماذا قال عن تدريسه للكثير من نجوم الصف الأول بالدراما السورية وهل مرتاح أكثر بعد انفصاله عن أمل عرفة؟#MBC4#رمضان_يجمعنا

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وأشار عبد المنعم العمايري إلى أنه سيبدأ التصوير في منتصف الشهر الجاري، وسيحمل المسلسل عنوان “الهيبة جبل”.

وعن مشاركته قال :عبد المنعم العمايري: “أول مرة سوري يشارك سوري بالبطولة بدل مايكون لبناني”.

تيم حسن ينفذ رغبة جمهوره

وكتبت حسابات فنية ناقدة أن وجود عبد المنعم العمايري، كان تنفيذاً لرغبة تيم حسن، وكتب حساب “الدراما السورية”: “تيم حسن اكتر حدا بيستمع لأراء جمهوره، طالبوه بإستبعاد نادين نجيم وبشحطة قلم طردها طالبوه بأنو تكون البطلة فنانة سورية وجبلهم ديمة قندلفت انزعجو من دور عادل وتمنو يكون عدو جبل فنان سوري بقيمة عابد فهد او عبد المنعم عمايري وهاد اللي صار”.

تيم حسن اكتر حدا بيستمع لأراء جمهوره، طالبوه بإستبعاد نادين نجيم وبشحطة قلم طردها طالبوه بأنو تكون البطلة فنانة سورية وجبلهم ديمة قندلفت انزعجو من دور عادل وتمنو يكون عدو جبل فنان سوري بقيمة عابد فهد او عبد المنعم عمايري وهاد اللي صار. 👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/gcvvp9aTvY — Syria Drama (@syriadramaa) May 2, 2021

وفي نفس اللقاء، كشف عبد المنعم عمايري حقيقة ارتباطه، وقال: “كل ما تصورت مع فنانة أو فتاة عادية قالوا إننا مرتبطين، وليس من المنطقي أن أرفض أن أتصور مع أحد، هذه ضريبة الشهرة”.

بكاء عبد المنعم عمايري

وبكي عبد المنعم عمايري على الهواء، بعدما تذكر مشهدًا من مسلسله الأخير قيد مجهول.

وقال عبد المنعم عمايري، إن شخصية سمير التي جسـدها في المسلسل مازالت لها تأثير عليه، حتى وصل به الأمر لأن يجهـش بالبكاء عند تذكرها.

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وتابع باكياً: ” تذكرت لحظاتي وأنا داخل السجن، وأصابني حينها اختلاط بين شخصيتي وشخصية سمير كما أنني فقدت القدرة على الكلام آنذاك”.

“لم أظهر عورتي”

وكان عبد المنعم عمايري قد برر صورته الصادمة من مسلسله الجديد “قيد مجهول”، والتي اعتبرت تجاوزاً للخطوط الحمراء.

وقال عبد المنعم عمايري حينها في لقاء مع إذاعة “شام إف إم” حول صورته وهو يقضي حاجته داخل دورة المياه بمشهد وُصف بـ”المقرف والمقزز”: “المشهد مختزل، ولم أظهر عورتي، وهناك لقطات لها مبرر درامي، هل يوجد أحد لا يدخل الحمام؟”.

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وتابع العمايري: “تم عرض المشهد على منصة مشفرة، أي أن الناس تدفع نقوداً لتشاهد، ولم تدخل منزلي لتشاهد، وحين ترى جزء فقط لا يمكنك الحكم عليه”.

واستطرد: “كيف سأجلس على كرسي الحمام بملابسي الداخلية؟ هل أفعلها على نفسي مثلا؟ رغم أن هناك مشهد يحدث فيه هذا الأمر أثناء ضرب الشخصية”.

لن أظهر عارياً

وأكد عبد المنعم العمايري أنه يرفض الظهور عارياً، وقال: “لو طلب مني أن أظهر عارياً سأرفض، وهناك دور قادم يتطلب مني القُبلات وسأفعله، لأنه في سياق مبرر”.

وتابع: “حين يُطلب مني دور شخص مغتصب؟ هل يعني ذلك أنني سأكون حقاً مُغتصب؟”.

ورد عبد المنعم العمايري على وصف الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية للمشهد بـ”الإباحي”، وقال: “نضال تعلم جيداً أنني لم أفعل مشهداً إباحياً لتصفه بهذا الوصف”.

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