مؤمن زكريا وتفاصيل الحالة الصحية المفاجئة
مؤمن زكريا وتفاصيل الحالة الصحية المفاجئة
Imageرياضة

مؤمن زكريا يتعرض لوعكة صحية مفاجئة .. تفاصيل تطورات حالته الصحية (صور)

كتب وطن
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تعرض نجم المنتخب المصري ولاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا  لوعكة صحية مفاجئة يوم أمس الإثنين، اضطرت زوجته إلى نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

مؤمن زكريا وتفاصيل حالته الصحية

وأفادت وسائل الاعلام المصرية، بأن اللاعب المصري السابق مؤمن زكريا شعر في البداية بتعب شديد وكان ذلك خلال اليومين الماضيين، ولم تتمكن المجهودات الذاتية داخل منزله في تحسين حالته، لينتهي الأمر بنقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

وبينت تلك الوسائل، بأن مؤمن زكريا شعر بالإجهاد الشديد مما أدى ذلك إلى سقوطه مغشيًا عليه على الأرض، الأمر الذي استدعى نقله إلى المشفى على الفور، حيث أن حالته الصحية أصبحت مستقرة بنسبة أفضل من اليومين الماضيين.

زوجة مؤمن زكريا

وقد نشرت زوجة اللاعب مؤمن زكريا، قد نشرت صورة خلال تواجد زوجها على أحد الأسرة داخل أحد المشافي في العاصمة المصرية القاهرة.

جاء بعد تعرضه للوعكة الصحية المفاجئة، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، معلقة عليها: ” حبيبي سلامتك ربنا يقومك لينا بالسلامة”.

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وفي ذات السياق، قال الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير في شبكة قنوات أون تايم سبورت المصرية، أن نجم الأهلي السابق مؤمن زكريا، شعر بالدوار المفاجئ وسقط على الأرض، حيث قامت زوجته بنقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأضاف، ” اللاعب مؤمن زكريا في حالة جيدة ومستقرة، حيث أنه يخضع إلى العديد من الفحوصات الطبية في منطقة المخ وسيعود بعدها إلى منزله خلال الساعات القادمة”.

المرض النادر 

وأوضح مصدر مقرب من نجم الأهلي السابق مؤمن زكريا، بأن اللاعب شعر بالدوخة واختل توازنه يوم أمس الاثنين، خلال تواجده داخل منزله، ليتم نقله على الفور إلى المشفى القريب من مكان إقامته في مصر الجديدة، وفق موقع اليوم السابع المصري.

وأردف، ” الأطباء في المشفى قاموا بتعليق المحاليل لمؤمن زكريا، كما أنه تم إجراء أشعة له في منطقة المخ بعد اختلال توازنه وسقوطه على الأرض داخل منزله”.

وطمئن المصدر متابعين وعشاق اللاعب مؤمن زكريا، أن حالته الصحية جيدة وسيغادر المشفى خلال الساعات القليلة القادمة.

ويعاني اللاعب مؤمن زكريا من مرض نادر وهو الضمور في العضلات، حيث أبعد على أثره عن المشاركة في الملاعب، حيث أن يتلقى العلاج من أجل التعافي من هذا المرض النادر والخطير.

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