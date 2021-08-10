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صديق بايدن .. أندرو كومو حاكم نيويورك يتحرش بـ12 امرأة والفضيحة تدفعه للإستقالة

كتب Anas Al Salem
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أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو (63 عامًا)، استقالته من منصبه بعد فتح تحقيقات بشأن تحرشه الجنسي بما يقرب من 12 امرأة.

وستدخل استقالة أندرو كومو حيز التنفيذ في غضون 14 يومًا، فيما ستصبح كاثي هوشول نائبة حاكم ولاية نيويورك، أول امرأة تشغل منصب حاكمة.

هوشول نائبة حاكم ولاية نيويورك
كاثي هوشول نائبة حاكم ولاية نيويورك

جاء إعلان أندرو كومو، وهو ديموقراطي لثلاث فترات، بعد أسبوع واحد من تقرير من المدعي العام لولاية نيويورك خلص إلى أن الحاكم تحرش جنسيًا بما يقرب من اثنتي عشرة امرأة، بما في ذلك موظفات الحكومة الحاليات والسابقات، من خلال الانخراط في لمس غير مرغوب فيه و إبداء تعليقات غير لائقة.

ووجد التقرير المؤلف من 165 صفحة أيضًا أن كومو ومساعديه انتقموا بشكل غير قانوني ضد واحدة على الأقل من النساء لإعلان شكواها علنًا .

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ضغوط على أندرو كومو 

ووضع التقرير ضغوطًا متزايدة على كومو للاستقالة، مما أدى إلى دعوات جديدة للقيام بذلك من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو صديق قديم للحاكم.

كومو صديق لجو بايدن
أندرو كومو صديق لجو بايدن

وتركت تداعيات التقرير كومو في عزلة متزايدة، حيث استقالت كبيرة مساعديه، ميليسا ديروسا، بعد أن خلص إلى أن الحاكم ليس لديه طريق للبقاء في منصبه، وفقًا لشخص مقرب من ديروسا.

وفي النهاية، اتبع كومو النصيحة التي قدمها كبار مستشاريه وحلفائه في السابق بترك المنصب طواعية.وفق ما نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية

 

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