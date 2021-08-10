شيخ قطري يؤكد: ميسي إلى باريس سان جيرمان .. ولا تلعبوا بمشاعر جماهير برشلونة

وجّه الشيخ القطري خليفة بن حمد آل ثاني عضو الشرف بالنادي العربي القطري، رسالة لبعض الصحفيين الذين قال إّنهم يبحثون عن مشاعر زائفة فيما يخص النجم ليونيل ميسي.

وقال الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في تغريدةٍ عبر تويتر: “رسالة لبعض الصحفيين يبحثون عن مشاعر زائفة. تم إصلاح الأمور بنسبة 100٪. ميسي إلى باريس سان جيرمان ليس من الضروري اللعب بمشاعر جماهير برشلونة العظيمة”.

Un mensaje para algunos periodistas que buscan falsas emociones.

Las cosas están arregladas al 100%. Messi al Paris Saint-Germain No hace falta jugar con las emociones de la gran afición del Barcelona ❤

.. #Messi #Barcelona #Paris_Saint_Germain — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 10, 2021

وسبق أن أعلن الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، إنتهاء مفاوضات التعاقد مع ليونيل ميسي لصالح نادي باريس سان جيرمان المملوك لقطر وسيكون الإعلان عن الصفقة رسمياً لاحقًا.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021

“باريس سان جيرمان يضم ميسي”

كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية أنّ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يقترب من الاتفاق مع النجم الارجنتيني ليونيل ميسـي في عقد يمتد لعامين قابل للتجديد لعام واحد.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أنّ باريس سان جيرمان يستعد لبيع عشرة من لاعبيه من اجل تحقيق الصفقة مع ليوينل.

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وكانت شبكة “سكاي سبورتس” الإيطالية، كشفت أن باريس سان جيرمان الفرنسي عرض بشكل رسمي عقدًا مع قائد برشلونة السابق مَيسي مدته موسمين براتب سنوي يقدر 25 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد.

ميسي ولابورتا يجتمعان في إيبيزا

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن طائرة ميسي لم تكن في مدينة برشلونة خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ميسـي غادر إلى إيبيزا وظل هناك لمدة 3 ساعات، وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة متواجدًا في نفس الجزيرة، لكن لا نعرف هل هذه صدفة.

وزعمت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، مساء أمس الاثنين، أن ليونيل سيجتمع صباح الثلاثاء مع مسؤولي سان جيرمان في جزيرة إيبيزا، لإنهاء التفاصيل النهائية الخاصة بالعقد.

برشلونة يقدم عرضًا جديدًا لميسي

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة قدم عرضا جديدا لميسي فجر اليوم، من أجل الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فيران ريفرتر، المدير التنفيذي لبرشلونة، يقود حاليا المفاوضات مع ممثلي النجم الأرجنتيني.

وأوضحت أن المفاوضات كانت جارية بين الطرفين فجرًا، وإذا نجح برشلونة في حسم الاتفاق سيكون تاريخيًا، بسبب أحداث الأسبوع الماضي.

وذكرت “موندو ديبورتيفو” أنها حاولت الاتصال بمصادر من برشلونة وممثلي النجم الأرجنتيني للتعليق، لكنها لم تحصل على أي رد.

دعوى ضد باريس سان جيرمان لمنع التعاقد مع ميسي

وقدم عدد من أعضاء نادي برشلونة الإسباني شكوى قضائية إلى المفوضية الأوروبية، إلى جانب طلب الإيقاف المؤقت أمام القضاء المدني والإداري في فرنسا من أجل قطع الطريق أمام باريس سان جيرمان للتعاقد مع “البرغوث” .

ونشر محامي أعضاء فريق برشلونة خوان برانكو في تغريده له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: “الأعضاء في نادي برشلونة رفعوا دعوى قضائية ضد باريس سان جيرمان لأسباب مالية”.

وأردف المحامي برانكو، ” نسب باريس سان جيرمان من حيث اللعب المالي النظيف أسوأ من نسب برشلونة في موسم 2019-2020، حيث بلغت النسبة بين رواتب ومداخيل الفريق الباريسي بنسبة 99% في حين بلغت فريق برشلونة 54%”.

وتابع: ” من غير المعقول أن يؤدي اللعب المالي النظيف إلى تفاقم انجراف أعمال كرة القدم، وتحريكها من قبل القوى السيادية”.

وقد طالب الأعضاء في فريق برشلونة الإسباني كافة السلطات المختصة، بالتدخل على وجه السرعة لمنع هذه العملية الضارة لمصالحهم.