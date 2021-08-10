شاهدوا إطلالة نيللي كريم الجذابة قبل عقد قرانها على هشام عاشور

بإطلالة رياضية جذابة، نشر صور للفنانة المصرية نيللي كريم قبل عقد قرانها على هشام عاشور نجم الإسكواش السابق، وشقيق رامي عاشور.

زواج نيللي كريم للمرة الرابعة

إذ بعد مرور أربعة أشهر فقط على إعلان انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال عمر اسلام، أكدت الفنانة المصرية نيللي كريم أنها بصدد الارتباط مجدداً.

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وقالت نيللي كريم في تصريحات لوسائل إعلام محلية: (بالفعل أعيش قصة حب وسأعلن عن كافة تفاصيلها قريبا، وسأقيم حفل زفافي قريبًا بحضور جميع الأصدقاء والأهل).

وحددت نيللي كريم موعد الزفاف قائلة: (ما يعطلني عن إقامة حفل الزفاف هو التزامي بتصوير عمل فني يجمعني بإياد نصار، وسيقتصر حفل الزفاف على إقامة عقد قران في المنزل وسيكون بعد شهر من الآن).

كما كشفت نيللي عن هوية العريس، وهو هشام عاشور نجم الإسكواش السابق، وشقيق رامي عاشور.

وأكدت نيللي أنها احتفلت بخطوبتها على هشام عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين، لكنهم فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.

من هو هشام عاشور؟

ويعد زواج هشام عاشور من نيللي كريم هو الزواج الأول له في حياته، بينما يعتبر الزواج الثالث لنيللي كريم.

ويعتبر هشام عاشور ضمن أمهر لاعبين الإسكواش في العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل علي اللعبة، وبعد اعتزاله اللعبة أقام في أمريكا وأنشأ أكاديمية إسكواش هناك، إلا أن بسبب ظروف الكورونا عاد مرة أخرى إلى مصر.

وأنشأ هشام عاشور بعد عودته إلى مصر، مع شقيقه رامي عاشور بطل العالم، العديد من الأكاديميات في الأسكواش في مصر، وحصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود، وشارك في عمل هناك، كما شارك في عمل فني بمصر وهو مسلسل (حرب أهلية) مع النجمة يسرا في رمضان الماضي.

فنياً، تعاقدت الفنانة نيللي كريم على البطولة النسائية لفيلم (صقر وكناريا)، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد علاء والمقرر تصويره بداية سبتمبر المقبل.

وكشف المنتج والموزع وائل عبدالله: (تعاقدنا مع الفنانة نيللي كريم على بطولة فيلم (صقر وكناريا) بمشاركة الفنان ماجد الكدواني والنجم أحمد عز وبداية التصوير سبتمبر المقبل).

مرض نيللي

في سياقٍ منفصل، ‏ كشفت الفنانة المصرية، نيللي، عن تعرضها لمرض خطير كاد أن يشوه وجهها، وقالت في تصريحات صحفية: (قمت بإجراء عملية جراحية خطيرة في وجهي العام الماضي بعد أن أصبت بورم، وخلال العملية استخدم الفريق الطبي أذني فيها).

وتابعت: (اتخضيت وكنت قلقانة وروحت لأكثر من طبيب، والطبيب الأول قلي ممكن تتشلي بس هترجعي تاني خلال سنة وتكوني كويسة، وفي أمريكا الدكتور قلي هتكوني كويسة، وطبعا كنت خايفة لأن ده معناه أني هقعد في بيتي من غير شغل وهبطل تمثيل).

وأضافت الفنانة المصرية: (بعد العملية والعلاج الحمد لله بقيت أحسن وربنا لطف، والدرس اللي استفادته من تجربتي مع المرض أننا معرضون كل يوم لمشكلات، ولكن لازم إحساس الرضا يكون مسيطر علينا).

انفصال نيللي كريم عن عمر إسلام

الجدير بالذكر أن نيللي أعلنت في مارس/آذار 2021، انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال عمر إسلام، لتحسم الجدل الذي أثير حول هذا الموضوع خلال الفترة الأخيرة.

وقالت نيللي خلال مداخلة هاتفية مع (إي تي بالعربي): (فعلا كانت آخر حاجة نشرتها هي صوري في دبي وأنا برفقة خطيبي.. لكن أنا حاليا فسخت).

وفي يونيو الماضي، كانت قد أعلنت الفنانة المصرية نيللي خطوبتها على رجل الأعمال عمر إسلام، موضحة أن احتفالية الخطوبة تمت في أجواء عائلية، بحضور 4 أفراد من كل عائلة فقط، وذلك التزاما بالإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

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