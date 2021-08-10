سيرين عبدالنور تُروج لمسلسلها بجلسة تصوير مثيرة (شاهد)

خضعت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور لجلسة تصوير جريئة، ترويجاً لعملها الفني القادم.

مخطط شمس مطر!

وظهرت سيرين عبدالنور بالصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، بفستان أسود عاري الصدر والأكتاف، وظهرت بشعر أسود طويل، مع (غرة)، وتجلس على كرسي فخم.

وعلقت سيرين موجهة حديثها لجمهورها: (شو رأيكن لهلق بمخطط شمس مطر؟ ولوين بدها توصل إذا هدفها أكبر من المال؟ للأذكياء فقط).

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وسبق أن نشرت سيرين عبدالنور​ مجموعة صور لجلسة تصوير خضعت لها بلوك شخصية شمس مطر في المسلسلها.

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سيرين عبدالنور بجامبسوت أبيض

وإعتمدت بالصورة الشعر الأسود أيضاً وقصة شعر فريدة، وإرتدت جامبسوت أبيض مكشوف عن ظهره.

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وتدور قصة مسلسل (دور العمر) حول حكاية الممثل فارس نحاس، الذي حقّق نجاحات مبهرة في محاربة الشر وتحقيق العدالة على طريقته، من خلال شخصية أمير الخيالية في أحد المسلسلات التلفزيونية التشويقية الناجحة.

سيرين تجسد شخصية الجميلة المهووسة

ويلتقي فارس بشمس مطر التي تجسدها سيرين عبدالنور، وهي إمرأة جميلة مهووسة بشخصية أمير، وتشرع معه في تنفيذ مخطط، بهدف تقديم بعض المجرمين ممن يعتقدون أنفسهم فوق القانون إلى العدالة.

ويتم عرض المسلسل عبر “​شاهد VIP​”، وهو من تأليف ​ناصر فقيه​، إخراج ​سعيد الماروق​، ومن بطولة ​سيرين عبد النور​، ​عادل كرم​ ، ​طلال الجردي​، يارا فارس، ​جان دكاش​، علي الخليل، ريموند عازار، نوال كامل، وبمشاركة ​ كل من غبريال يمين​، أنطوان بلبان، فؤاد يمين، سعيد سرحان وميرنا مكرزل.

وفي سياق آخر، سيرين عبدالنور جدلاً بعد ظهورها مرتديةً فستاناً “بلا بطانة” شبيه بالفستان الذي ارتدته الفنانة المصرية رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018.

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ولفت متابعون حينها الى ان الجزء السفلي من فستان سيرين عبدالنور يشبه الى حد ما فستان رانيا يوسف والذي أثار ضجةً واسعة وصلت حدّ محاكمة الفنانة بتهمة الفعل الفاضح والإساءة للمرأة المصرية. قبل التنازل عن التهمة لاحقاً.

وتعمّدت رانيا يوسف استفزاز المتابعين خلال حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي بنسخته الرابعة. عبر ابنتها “نانسي” التي ارتدت الفستان “بلا بطانة” وظهرت به الى جانب والدتها في ختام المهرجان .

وقالت نانسي: أنا ارتدي الفستان اللي عمال قلبان، ومش بتدايق من التعليقات السلبية على ماما لأنها داخلة تعمل عرض بالفستان على السجادة الحمراء”.

وخلال أيام مهرجان الجونة السينمائي، ظهرت رانيا يوسف بإطلالات جرئية، كانت آخرها ارتداؤها فستاناً كشف عن “سرّتها”. وصدرها بشكل فاضح، الأمر الذي اثار تعليقات غاضبة من المتابعين .

وهاجم بعض المعلقين رانيا يوسف، وقالوا إنّ الأجدر بها أن “تخجل” على نفسها من هكذا ظهور بملابس “مخزية” تكشف مفاتنها. فيما اشار اخرون الى أن تعمدها اثارة الجدل لتصبح “ترند الأخبار”.

حسن الرداد وسيرين خلف الكواليس

كما أثارت سيرين عبد النور، الجدل حين نشرت مقطعا مصورا كشفت فيه عن “مقلب” نفذه ضدها زميلها حسن الرداد، خلف الكواليس أثناء التصوير ما أصابها بحالة من الرعب حتى استوعبت الموقف.

ونفذ الرداد مقلبا في سيرين عبدالنور بإشهار مسدس في وجهها بطريقة مفاجئة باستديوهات محطة “إم بي سي” بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وشاركت سيرين عبد النور التي كانت تظهر في المقطع بملابس مثيرة، جاءت عبارة عن بزة كاملة من الجلد أظهرت تفاصيل جسدها بشكل مثير. مقلب حسن الرداد معها عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

وكتبت لمتابعيها: “شوفوا ماذا فعل بي”.

والتقت سيرين عبدالنور بحسن الرداد ضمن تعاونهما سويا في تصوير برنامج مسابقات جديد يحمل اسم “أنت مين”، وهو النسخة العربية من برنامج كوري يحمل اسم “ذا ماسك سينغر”، القائمة فكرته الأساسية على الكشف عن هوية الفنان الذي يقدم استعراض على المسرح وهو متنكر بزي غريب يخفي ملامحه الأصلية.

من هي سيرين عبدالنور؟

يذكر أن سيرين (44 عاماً)، مغنية وممثلة وعارضة أزياء، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي ليلة من الليالي عام 2004 بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

وذاع صيتها في مصر والعالم العربي منذ فيلم “رمضان أبو العلمين حمودة” مع الفنان محمد هنيدي، حيث كان أول فيلم من بطولتها سنة 2008.

وفي نفس السنة ظهرت كضيفة شرف في فيلم دخان بلا نار الذي تم تصويره في بيروت وكان بإنتاج مشترك لبناني مصري.

وفي 2020، شاركت في لجنة تحكيم النسخة الأولى من البرنامج العالمي بصيغته العربية “The Masked Singer- إنت مين؟” كمحقق في إكتشاف هوية النجوم المشاركين على شاشة ام بي سي.

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