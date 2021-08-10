سمية الخشاب لمتابعة سألتها عن علاج الرجل “النسونجي”: “يتقطع”!!

أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب جدلا بين متابعيها، على حسابها في تويتر، بعد حديثها عن التحرش وطلبها ممّن يبررون سبب التحرش بالملابس التي ترتديها النساء، ارتداء “المايوه”.

وغردت سمية الخشاب، قائلة:” أي حد بيحط مبرر للتحرش إن اللبس السبب عايزاك يا جميل أنت وهو تلبسوا مايوه شرعي، وأنتوا نازلين البحر في الساحل عشان لبسكم الخليع ده بيستفزنا وممكن يبيح لنا نتحرش بيكم”.

“اتحرشوا بينا .. هنتبسط”

وردت سمية الخشاب على مغرّد قال لها: “وماله اتحرشوا بينا عادي هنتبسط”، بالقول: “طبعا دي نوعيه بتدل قد ايه المرأه عندنا ملهاش اي قيمه في مجتمعنا، طبعا هو قال الرد ده عشان مقياس الشرف عند الرجل غير عند المرأه، يعني لو واحده تم اغتصابها او التحرش بها ممكن متتجوزش وتتحط فعار طول حياتها، لكن لو راجل عمل حاجه بيبقي كده مقطع السمكه وديلها وراجل براحته. لنا الله”.

طبعا دي نوعيه بتدل قد ايه المرأه عندنا ملهاش اي قيمه في مجتمعنا، طبعا هو قال الرد ده عشان مقياس الشرف عند الرجل غير عند المرأه، يعني لو واحده تم اغتصابها او التحرش بها ممكن متتجوزش وتتحط فعار طول حياتها، لكن لو راجل عمل حاجه بيبقي كده مقطع السمكه وديلها وراجل براحته. لنا الله. https://t.co/fgMKihiDL8 — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) August 10, 2021

وكان لسمية الخشاب ردّ اعتبر في ايحاءاً جنسياً حينما اجابت على سؤال مغردة لها: “الراجل النسوانجي علاجه اي يجماعه!”، لتقول الفنانة: “يتقطع” عمره.

الراجل النسوانجي علاجه اي يجماعه!. — دعاديعوو🐣 (@D79210464) August 10, 2021

"يتقطع" عمره — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) August 10, 2021

يتقطع ايه يافنانة معلش🥺🙂 — Bakr_Habib (@Bakr_Habib7) August 10, 2021

سمية الخشاب بروب الحمام للمرة الثانية

وقررت الفنانة المصرية سمية الخشاب، تجاهل جميع الأزمات التي تمر بها، واللجوء إلى إثارة الجدل بعدة جلسات تصوير جريئة ظهرت خلالها بأرواب النوم.

ونشرت سمية الخشاب مجموعة صور لها بروب استحمام أحمر اللون من (فيرزاتشي)، بعد أسبوع فقط من جلسة تصوير بروب مشابه ولكن باللون الأبيض.

وتركت الخشاب شعرها الأسود منسدلاً على كتفيها، وانتعلت حذاءً أبيض اللون بالكعب العالي، واعتمدت مكياجاً دخانياً جريئاً.

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وعلقت الخشاب على الصور فيما نصه (أعظم رصيد للمرأة هو جمالها).

وتعرضت سمية الخشاب لموجة انتقادات بسبب جرأتها، ورأى الجمهور أنها تهدف فقط إلى تصدر التريند، وهو ما تحقق.

وفي أول تعقيب لها على الجدل وتصدر التريند؛ قالت سمية الخشاب: (أنا لسه بسخَّن.. اللي جاي أقوي بإذن الله).

سمية الخشاب وفجر السعيد

مؤخراً، كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، أنها قامت بحظر حساب الخشاب عبر (سناب شات)، وذلك بسبب المحتوى الذي تقدمه الأخيرة.

وقالت فجر السعيد بمنشور عبر حسابها على (فيسبوك): (الصدفة قادتني إلى حساب الفنانة الخشاب في snapshat وبديت أتابعها من باب الفضول وكونها نجمة مهمة قلت أتعرف على الجوانب المختلفة في شخصيتها بعيدًا عن التمثيل).

وتابعت الإعلامية الكويتية: (اكتشفت بأن هناك misunderstanding قوي عندها عن فكرة السناب أتصور أنها تعتقد السناب هو مراية كل شوية تبص على نفسها فيها أنا حلوة.. شعري حلو.. بعرف أعمل بوز البطه ولا لأ)

ووجهت فجر السعيد كلامها لسمية قائلة: (لا يا حبيبتي إنتي فاهمة الموضوع غلط السناب شات برنامج #social_lif يستعرض فيه المشتركين يومياتهم ليكون هناك تواصل اجتماعي ياسميّه حتى الفاشنستات مبيعملوش اللي إنتي بتعمليه… ليه بس كده.. مين اللي فهمك السناب غلط).

وعقبت: (الفاشنستات اللي رزقهم على السناب مبيعملوش اللي انتي بتعمليه وبينوعوا… يوم يتصوروا ويوم يعرضوا ملابس ويوم يعلموا الناس ازاي تحط مكياج ويوم ياخذوا الناس معاهم جولة في المطاعم ومنيو الأكل وأيام كثيرة بيتكلموا.. مثلاً يتخانقوا مع بعضهم أو يلقحوا على بعض بالكلام وكله في إطار التنويع و(social_lif..

وسخرت فجر السعيد من الفنانة المصرية متابعة:(مو معقوله حبيبتي كل السنابات نشوف سمية وعيون سمية وحواجب سمية وهم بيرقصوا ورقبة سمية وهيا بتتكسر من الطرب وجمال ودلع سمية أسبوع اتابعك ماشفت إلا عيون سمية وشفايف سميه وشعر سمية.. كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم صعبة.. بلوك).