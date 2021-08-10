باريس سان جيرمان يوقع صفقته التاريخية مع الأرجنتيني ليونيل ميسي (فيديو)

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي نشره مساء يوم الثلاثاء الماضي، عن تعاقده مع أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ونجم فريق برشلونة السابق ليونيل ميسي 34 عامًا بعقد حتى عام 2023.

باريس سان جيرمان وقميص ميسي

وبين نادي باريس سان جيرمان في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه قام بتوقيع عقد مع البرغوث ميسي لمدة موسمين كاملين مع خيار إضافي للتمديد لموسم آخر.

وسيرتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قميص رقم 30 داخل صفوف فريقه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وانضم اللاعب ميسي إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان “البي أس جي” في صفقة انتقال حر مجانية، بعد فشل فريقه السابق برشلونة تجديد عقده بسبب العراقيل الاقتصادية والهيكلية التي حالت دون إتمام المفاوضات بين الجانبين.

ونشر باريس سان جيرمان عدد من الفيديوهات للاعب الأرجنتيني ميسي وهو يرتدي قميص الفريق ويمارس كرة القدم داخل ملعب حديقة الأمراء وسط العاصمة باريس.

💎 جوهرة جديدة في باريس! PSGxMESSI ❤️💙

pic.twitter.com/pwYpaP2My8 — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 10, 2021

ميسي والتوقيع مع باريس سان جيرمان

وقال اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد توقيع عقد بشكل رسمي مع باريس سان جيرمان، ” أنا متحمس لبدء فصل جديد من مسيرتي في باريس سان جيرمان، وكل شيء في النادي يطابق طموحاتي الكروية”.

وأردف ميسي، ” أعرف مدى الموهبة داخل الفريق والجهاز الفني هنا، وأنا مصمم على المساعدة في بناء شيء مميز للنادي وللمشجعين، وأنتظر بفارغ الصبر اللعب على أرضية ملعب حديقة الأمراء”.

ولم يكشف باريس سان جيرمان عن قيمة الصفقة المالية التي وقعها مع البرغوث ميسي بشأن انضمامه إلى النادي الباريسي، في ظل التقارير الفرنسية التي أشارت إلى أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 40 مليون يورو في الموسم الواحد.

صفقة القرن

وتعد الصفقة الخامسة التي من المقرر أن يعقدها نادي باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع كلاً من: المغربي أشرف حكيمي القادم من إنتر ميلان مقابل 60 مليون يورو.

الأسطورة بقميص باريس سان جيرمان 😍 pic.twitter.com/wM6h6flqD5 — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) August 10, 2021

وكذلك الإسباني سيرخيو راموس القادم من فريق ريال مدريد، والهولندي جورجينو فينالدوم القادم من صفوف ليفربول الإنجليزي، الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما والصفقة الحالية التي أوشك عن الانتهاء مع الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي القادم من صفوف فريق برشلونة الإسباني.

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