راتب خيالي في انتظار محمد صلاح وليفربول يسابق الزمن لحسم أمره

كشفت تقارير إنجليزية عن استعداد إدارة فريق ليفربول الإنجليزي لتقديم العرض المغري إلى النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق الريدز، من أجل قطع الطريق أمام محاولة رحيله عن النادي، في ظل اهتمام فريق ريال مدريد بالتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد صلاح وتفاصيل عرض ليفربول

وأفادت التقارير الصحفية، بأن فريق ليفربول الإنجليزي ينوي لتجديد عقد المصري محمد صلاح براتب سنوي يبلغ قيمته 50 مليون جينه إسترليني.

وبينت تلك التقارير، أن مايكل إدواردز المسؤول عن ملف تجديد عقود اللاعبين داخل نادي ليفربول “الريدز” يرغب في حسم أمر تجديد اللاعب محمد صلاح مع الفريق بشكل مبكر خوفًا من تكرار أزمة لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا مع فريق مانشستر يونايتد.

🚨ليفربول إيكو | ليفربول يجهز مكافأة لـ محمد صلاح بتجديد عقده ومنحه الأجر الأعلى في تاريخ النادي pic.twitter.com/yjwCT6gGc6 — kora11.com (@kora11) August 3, 2021

وكذلك خشية من تكرار سيناريو رحيل قائد فريق برشلونة السابق ليونيل ميسي بالمجان، وفشل الفريق الكتالوني في تجديد عقده نتيجة الأزمة المالية وتراكم الديون عليه والتي تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

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وأضافت، ” أنه في حال تجديد عقد محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي براتب سنوي ضخم يقدر ب50 مليون جنيه إسترليني، سيصبح النجم المصري صلاح اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ فريق ليفربول الإنجليزي”.

محمد صلاح ومسيرته

وبدأت مسيرة اللاعب المصري مع فريق الناشئين في نادي المقاولون العرب وصولاً إلى الفريق الأول، ثم انتقل بعدها للاحتراف في أوروبا من بوابة نادي بازل السويسري، ثم نادي تشيلسي، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، لينتقل بعدها إلى ناديه الحالي صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

وعن أهدافه فقد سجل مع فريق بازل خلال ظهوره في الدوري السويسري في 79 مباراة 20 هدفًا، بينما لعب مع فريق تشيلسي 19 مباراة سجل هدفين.

ليفربول إيكو : مسؤولي ليفربول ينوون مكافأة محمد صلاح على جهوده مع ليفربول منذ إنتقاله إلى الفريق . المكافأة ستتمثل في منح محمد صلاح الأجر الأعلى في تاريخ النادي . pic.twitter.com/5edz56pFe5 — قووول (@GooolMx) August 4, 2021

وبعدها انتقل إلى فريق فيورنتينا وروما للإعارة مع تعاقد النادي الأخير مع اللاعب وشراء من فريق تشيلسي، وخاض 83 مباراة مسجلاً 34 هدفًا في الدوري الإيطالي.

وانضم محمد صلاح إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في موسم صيف 2017-2018 بصفقة قدرت قيمتها 42 مليون يورو أي ما يعادل 36 مليون جينه إسترليني.

الصفقة الأغلى

وهي أغلى صفقة يعقدها النادي في تاريخ مسيرته متفوقًا بذلك على اللاعب الإنجليزي أندي كارول اللاعب الحالي في فريق ويست هام يونايتد.

وسجل صلاح 181 هدفًا خلال مشاركته في 165 مباراة في كافة المسابقات التي شارك فيها مع فريق ليفربول “الريدز” منذ قدومه.

يورجن كلوب مدرب ليفربول 🗣 "أراهن على محمد صلاح دائمًا، أراهن عليه حتى عندما يلعب تنس الطاولة" 👑🇪🇬 pic.twitter.com/lE9sGkDZBO — جول العربي – Goal (@GoalAR) August 2, 2021

كما وتوج بالعديد من الألعاب خلال تواجده مع فريق ليفربول من أبرزها لقب هداف الدوري الإنجليزي وغيرها من الألقاب والبطولات.

يشار إلى أن عقد اللاعب ينتهي مع فريق ليفربول الإنجليزي في صيف عام 2023، حيث لم يتوصل الجانبين إلى الآن إلى اتفاق لتجديد عقده مع الفريق في ظل المفاوضات المستمرة بين الطرفيين.

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