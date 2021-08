تحليل تقني لوسمي “مجلس الشورى” و”قطر تنتفض” يفجر مفاجأة ويفضح دول الجوار

كشف تحليل تقني أجراه خبير أجنبي متخصص بشبكات الإنترنت ومعلومات الشبكة العنكبوتية، على وسمي “مجلس الشورى القطري” و قطر تنتفض المتصدر بتويتر، عن مفاجأة بشأن تواجد الآف من الحسابات الوهمية، داخل الوسم لشيطنة قطر بشكل وتعمد والتحريض ضدها.

[Thread] 1/ Here is another #manipulation thread (I'll try make it shorter, but it's got some juicy nuggets). This is an analysis of the hashtag "Qatar Revolts". We've seen such hashtags on Lebanon, Iraq, Tunisia etc. It's a common hashtag during *widespread* demonstrations. pic.twitter.com/vrWANBSqXK — Marc Owen Jones (@marcowenjones) August 10, 2021

التحليل الذي أجراه الدكتور “مارك اوين جونز” على الوسم مجلس الشورى القطري ووسم (قطر تنتفض أيضا)، كشف عن تواجد آلاف الحسابات الوهمية التي تروج للوسم بمقاطع وتغريدات لا تمت له بصلة لأجل أن يتصدر.

2/ For context again There were/are some protests in Qatar, mostly by some members of the Al Marra tribe who have been excluded from the upcoming Shura Elections. For more background on statelessness in Qatar, see this AI report for example: https://t.co/Fnr5SxLsDJ — Marc Owen Jones (@marcowenjones) August 10, 2021

وتتبع جونز بعد الحسابات المعروفة بالوسم والتي يعاد التغريد لا بشكل كثيف، واتضح أن أحدها يخص الحساب الرسمي لمنتج “إي بي سي نيوز” جويل زاندر المدعوم من الإمارات.

4/ One of the accounts being retweeted is @joelezander – an Arabic verified account belonging to a social media manipulation service. But wait, Joelezander, doesn't sound too Arabic. it's because it's not, it's the appropriated account of @abcnews producer Joel Zander! Hey Joel! pic.twitter.com/c7xHZzfnti — Marc Owen Jones (@marcowenjones) August 10, 2021

مجلس الشورى وقطر تنتفض

كما كشف الدكتور مارك عن حساب آخر تتم إعادة التغريد له، وهو حساب مقرصن آخر، تمتلكه Ishita Anand، المؤسسة و المديرة التنفيذية لشركة @bitgving الواقعة في الهند، و هي منصة للتمويل الجماعي.

5/ Who is the other account being retweeted. Well, not to spoil the surprise, it's another hacked verified account, belonging to Ishita Anand, the Founder and CEO of the India-based firm @bitgiving, a crowdfunding platform. #disinformation pic.twitter.com/UxcQLUBFus — Marc Owen Jones (@marcowenjones) August 10, 2021

وأوضح أنه حتى في جوجل، بطاقة إيشيتا تحتوي على رابط لحسابها في تويتر، لكن في حال الضغط على الرابط. تذهب مباشرة لحساب يظهر انه يبيع “البلايستيشن” ويوصلها للناس في السعودية.

6/ Even Ishita's Google card links to her Twitter account, but see what happens when you click it. It goes to the account which now seems to be offering to sell and deliver PS5s to people in Saudi. #disinformation #cybersecurity pic.twitter.com/xPYvGkgSdi — Marc Owen Jones (@marcowenjones) August 10, 2021

وتابع مارك “عدد الحسابات التي تعيد التغريد لإشيتا و جويل هو حوالي ٦٦١. مرة أخرى، العديد منهم بظهر انهم حسابات مقرصنة و متحولة لشركات خدمات تسويق رقمي. على سبيل المثال، تعرف على، too_sexy123 و التي تسوق حاليا حسابات للتدليك و حساب مركز الخليج للبحوث.”

7/ The number of accounts retweeting ishita & Zoel, is about 661. Again, many appear to be hacked accounts repurposed by some digital marketing entity. Meet for example, too_sexy123, who is now promoting massages and erm, the Gulf Research Centre. #disinformation pic.twitter.com/b2ar3wQ00G — Marc Owen Jones (@marcowenjones) August 10, 2021

وأوضح:” أيضا على الاقل ٦٦١ حساب وهمي. اضف هؤلاء للمجموعة التي ذكرتها في السلسلة السابقة، و سيصل العدد الى حوالي ١٧٨٩ حساب وهمي يتحدث عن انتخابات قطر- بالتحديد يشاركون في وسوم تبرز البلد انها في حالة تمرد.”

8/ So that’s at least 661 additional fake accounts. Add that to the batch I found earlier & it’s approximately 1789 fake accounts, all dedicated to promoting hashtags around the Qatar elections -more specifically hashtags meant to portray the country as being in a state or revolt — Marc Owen Jones (@marcowenjones) August 10, 2021

المثير للاهتمام أيضا ـ بحسب مارك ـ أن أكثر الحسابات تأثيرا على الوسم هي حسابات ذات الرسائل المزعجة (spam) وحسابات مقرصنة موثقة، وهذه الحسابات غير الحقيقية او المقرصنة مهمة لابراز الوسم. أيضا حساب TurkeyAffairs يظهر بكثرة.

10/ Interestingly, t he most influential accounts on the hashtag are also the spammy ones or hacked verified ones. So again, the manipulated or inauthentic accounts seem to be important in boosting the salience of the hashtag. TurkeyAffairs also features highly pic.twitter.com/xmfNGH75tD — Marc Owen Jones (@marcowenjones) August 10, 2021

واختتم الدكتور مارك تحليله الذي أثبت ما فيه بالأرقام والأدلة، أن هناك وسوم عن انتخابات مجلس الشورى القطري يتم التلاعب بها من قبل حسابات غير حقيقية تنشر رسائل مزعجة وحسابات اخبار غير معروفة.

11/ Anyway, that’s me done for now. Takeaways 1) Hashtags around Qatar Shura elections are highly manipulated by spammy accounts and unknown news accounts 2) At least 1,700 hijacked sockpuppet accounts used in this, including one belong to @abcnews journalist 3) Peace #disinfo — Marc Owen Jones (@marcowenjones) August 10, 2021

لافتا إلى أنه هناك على الاقل ١٧٠٠ حساب مختطف (sockpuppet) استخدم لهذا الغرض، متضمنة حساب منتج “إي بي سي نيوز”.

حملة تشويه إماراتية سعودية ضد قطر قبل انتخابات الشورى

تقود مواقع وقنوات إعلامية سعودية وإماراتية فضلا عن أسماء بارزة لنشطاء ومحللين من البلدين مقربون من النظام، حملة تشويه ضد قطر على مواقع التواصل مستغلين الجدل بشأن شروط الترشح والانتخاب لمجلس الشورى المستحدث في قطر.

وبرز موقع “إرم نيوز” الإماراتي في قيادة حملة التشويه ضد قطر، عبر الموقع الإلكتروني وكذلك حساباته بمواقع التواصل.

وبدأ الموقع بتسليط الضوء على الاحتجاج الذي قاده المحامي هزاع بن علي المري، ثم انتقل للتهويل وترويج الإشاعات والكذبات كعادة المواقع الإماراتية لإظهار الأمر وكأنه انتفاضة وثورة ضد نظام الحكم في قطر.

خالد الزعتر وحمد المزروعي

كما برز ضمن حملة تشويه قطر في السعودية الناشط والمحلل السياسي خالد الزعتر، ومقابله في الإمارات المغرد البذيء المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، حمد المزروعي.

حمد بن جاسم الذي نصب نفسه في الحديث عن كافة القضايا ، هل سيكون له صوت تجاه مايحدث في #قطر @hamadjjalthani — خالد الزعتر (@khzaatar) August 9, 2021

ننتظر

اما ان ينتصر المرسوم الاميري او تنتصر قبيلة ال مره …#انتخابات_مجلس_الشوري — حمد المزروعي (@uae_3G) August 9, 2021

وقادت أيضا حسابات شهيرة في السعودية والإمارات ضمن كتائب الذباب الإلكتروني، وسوم لتشويه قطر وشيطنتها مستغلين اعتراض البعض على شروط الانتخاب والترشح بمجلس الشورى.

لم تحرك المملكة إعلامها لتأجيج المشهد الملتهب أصلاً في قطر ، ولم تستغل دول الرباعي الحدث لرد العبث بمثله .. 📍هنا الفرق بين دول متزنة تحترم العهود ومواثيق الجوار وتسعى لاستقرار المنطقة وأمن شعوبها ، وبين من يختلق الأزمات ويؤجج الشعوب وينسج الأكاذيب بإعلامه الحقير!!#قطر_تنتفض — هيلة المشوح (@hailahabdulah20) August 9, 2021

نسيتو مواقف ال بحيح واخص بالذكر ال نابت ال مره ساس قطر يا المراسيم والنابتي ما ينخذ حقه … #انتخابات_مجلس_الشوري pic.twitter.com/P8Epg0uYfU — حمد المزروعي (@uae_3G) August 9, 2021

“شعب واحد وولائنا تميم”

هذا ورد القطريون على حملة التشويه ضد دولتهم وأميرهم بوسم حمل عنوان “شعب_واحد_وولائنا_تميم” تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر.

لك منا كل الاحترام والتقدير

والحشمة والكرامة يا سمو الامير

وتأكد ان كلنا #شعب_واحد_وولائنا_تميم pic.twitter.com/xf5bz0e2B6 — ρتـ (@Talalalkuwari) August 9, 2021

وعبر الوسم دونت آلاف التغريدات من قبل القطريين الذين أكدوا ولائهم التام لدولتهم وأميرهم تميم بن حمد آل ثاني.

العقل والحكمة والتباع الطرق القانونية مطلوب من الجميع

من اجل الوطن وعدم فتح باب لمن يحمل الحقد على وطننا وشيوخنا #قطر#تميم_المجد #شعب_واحد_وولائنا_تميم — بندر آل شافي (@Bandaralshafi) August 9, 2021

وحذر العديد من السياسيين والنشطاء القطريين من كتائب الذباب التي تسعى لنشر الفتنة، وتأجيج أزمات مفتعلة هدفها ضرب نسيج المجتمع القطري.

في أصعب منعطفات الوطن،كان منتهى الأمر والخط الأحمر عند كافة القطريين دون تمييز هو الوطن والقيادة، ففي ذلك ضمانة استقرار الوطن والذي هو أمننا فرداً فرداً، وغير ذلك من قابل للنقاش نعالجه بالحكمة والعقل وهي صفات لايفتقدها أهل قطر .#انتخابات_مجلس_الشورى #شعب_واحد_وولائنا_تميم pic.twitter.com/NR1L6FluSG — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) August 9, 2021

لماذا تخشى أبو ظبي من نجاح تجربة الديمقراطية في قطر؟

هذا واستنكرت الإعلامية اللبنانية والمذيعة البارزة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، تجييش الإمارات وسائل إعلامها وأذرعها لتسليط الضوء على احتجاج بعض القطريين على قانون انتخابات مجلس الشورى، ومحاولة إظهارها على أنها ثورة على نظام الحكم بقطر.

أبو ظبي تخشى نجاح التجربة الديمقراطية بقطر

وقالت غادة عويس في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”أتفهّم خوفهم من نجاح تجربة ديمقراطية تثير الرعب عند المستبدّين إنما أسلوبهم في التعبير عن هذا الخوف أرخص من القمامة.”

أتفهّم خوفهم من نجاح تجربة ديمقراطية تثير الرعب عند المستبدّين إنما أسلوبهم في التعبير عن هذا الخوف أرخص من القمامة.أصحو لأجد كمية غباء ذبابي يستخدم اسمي وصوري ليتنمّر على قطر ! منتهى الرخص والغباء https://t.co/TcpW49V6b9 — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) August 10, 2021

وتابعت:”أصحو لأجد كمية غباء ذبابي يستخدم اسمي وصوري ليتنمّر على قطر ! منتهى الرخص والغباء”

من جانبه اعتبر الكاتب المصري جمال سلطان، أن انتخابات مجلس الشورى في قطر، خطوة جريئة ومستنيرة ومهمة جدا للتطور السياسي في الخليج، وتستحق الدعم وليس التصيد.

#انتخابات_مجلس_الشورى في #قطر ، خطوة جريئة ومستنيرة ومهمة جدا للتطور السياسي في الخليج، وتستحق الدعم وليس التصيد، وبديهي أن يصاحب الاجتهادات الجديدة نقد أو اعتراض، هذه هي الديمقراطية، لكن احتفال #الامارات الجنوني ببعض الصخب يفضح خوف أبو ظبي من نجاح التجربة القطرية وعدواها للجيران — جمال سلطان (@GamalSultan1) August 10, 2021

وتابع موضحا ومستنكرا الحملة الإماراتية:”وبديهي أن يصاحب الاجتهادات الجديدة نقد أو اعتراض، هذه هي الديمقراطية لكن احتفال الامارات الجنوني ببعض الصخب يفضح خوف أبو ظبي من نجاح التجربة القطرية وانتقال عدواها للجيران.”

جمال ريان

هذا وتساءل الإعلامي والمذيع الأول بقناة “الجزيرة” جمال ريان في تغريدة له رصدتها (وطن) عن خوف ابن زايد من الديمقراطية:”لماذا تخيفه الانتخابات في الإمارات ونظام الحكم فيها ملكي وراثي ، مثل باقي دول الخليج؟”

انتخابات الشورى في قطر

هذا وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، إحالة سبعة أشخاص إلى النيابة العامة بعد اتهامهم بـ”استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية”.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن الوزارة أوضحت في بيان صحافي نشرته في حسابها على “تويتر”، يوم الأحد، أنه “بعد وقوف الجهات المعنية بوزارة الداخلية على المحتوى المنشور في حساباتهم وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص”.

وأشارت وزارة الداخلية إلى “عدم تهاونها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطاباً عنصرياً يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي”.

ويتزامن ذلك، مع إعلان وزارة الداخلية، أول أمس الأحد، جداول الناخبين الأولية لانتخابات مجلس الشورى التي ستجرى لأول مرة، في أكتوبر المقبل.

ونشرت جداول الناخبين الأولية في مقار الدوائر الانتخابية، لتبدأ عملية تقديم طلبات الاعتراض والتظلم في المقار ذاتها، وذلك حتى يوم الخميس المقبل.

مجلس الشورى القطري.. 30 عضوا بالانتخاب و15 بالتعيين

ويتألف مجلس الشورى بموجب القانون الذي أصدره أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم 29 يوليو الماضي، من 45 عضواً، ينتخب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وفقاً لنظام الانتخاب الفردي.

ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.

ونص القانون على أنه يحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى من قبل كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم 18 عاماً.

إضافة إلى إمكانية انتخاب الأعضاء من قبل منتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والموظفين المدنيين العاملين بتلك الجهات.

وبخصوص أحكام الترشيح لعضوية مجلس الشورى، أورد القانون أنه يجب على المرشح أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، وألا يقل عن 30 عاماً، وأن يجيد العربية قراءة وكتابة.

وأن يكون مقيداً بالدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها، وأن يكون حسن السمعة، ولم يصدر بحقه نهائياً أي حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ويمنع القانون الوزراء ووزراء الدولة ومن عُين بدرجة وزير، وأعضاء الهيئة القضائية، ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي، من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى طوال مدة شغلهم مناصبهم.

ونص القانون على طريقة الترشح لعضوية مجلس الشورى والأنظمة المرافقة لذلك، وإمكانية ممارسة الدعاية الانتخابية ضمن فترات معينة.

