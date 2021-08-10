باريس سان جيرمان ينشر مقطع فيديو مشوق لجماهيره بشأن صفقة ميسي (شاهد)

لم ينتظر نادي باريس سان جيرمان نتائج الفحوصات الطبية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل الإعلان بعدها عن انضمام اللاعب بشكل رسمي إلى صفوف الفريق الباريسي من خلال نشر فيديو قصير ومشوق لجماهيره وعشاقه عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

باريس سان جيرمان وميسي

ويظهر مقطع الفيديو القصير الذي نشره النادي عبر حسابه على منصة تويتر عن وصول طائرة إلى العاصمة الفرنسية باريس مع صورة للكرات الذهبية الستة التي توج بها اللاعب ليونيل ميسي خلال مسيرته الاحترافية كأفضل لاعب في العالم مع فريقه السابق برشلونة.

كما وظهر في الفيديو القصير عن لقطة عابرة للنجم الأرجنتيني ميسي “البرغوث” مع منتخب بلاده دون إظهار وجهه، إلى جانب ظهور كأس من مشروب (المتة) الذي يشتهر اللاعب بتناوله وخلفه برج إيفل الشهير في العاصمة باريس.

اقرأ المزيد: راتب خيالي في انتظار محمد صلاح وليفربول يسابق الزمن لحسم أمره

وجاء نشر الفيديو مع وصول ميسي إلى مطار لو بورجيه الذي يقع على بعد 17 كم شمال العاصمة الفرنسية باريس، متوجهًا إلى نادي باريس سان جيرمان في إطار التمهيد للانضمام إلى صفوف فريق “البي أس جي” الفرنسي.

🚨🚨عاجـــل | ليونيل ميسي 🇦🇷 يحيي الجماهير الباريسية بعد وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس @PSG_arab 🇫🇷 pic.twitter.com/ngbMIAr86l — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) August 10, 2021

باريس سان جيرمان والتوقيع مع ميسي

وكشفت وسائل إعلامية فرنسية، عن توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عقب رحيله عن ناديه السابق برشلونة الإسباني لمدة موسمين كاملين مع خيار التمديد لموسم آخر مقابل مبلغ 25 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأعلن فريق برشلونة في بيان له نشره عبر حسابه يوم الخميس الماضي، جاء فيه: ” ليونيل ميسي لن يستمر مع الفريق الكتالوني”

الصفقة الخامسة

وبين نادي برشلونة، بأن العراقيل الاقتصادية والهيكلية التي يمر بها الفريق الكتالوني حالت دون تجديد عقد ميسي مع الفريق، وشكر النادي، اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على المسيرة التي قضاها داخل صفوف نادي برشلونة.

سيعقد مؤتمر صحفي في قاعة حديقة الأمراء يوم الأربعاء 11 أغسطس/آب في تمام الساعة الثانية عشرة صباحاً. يمكنكم متابعة البث المباشر على قناة https://t.co/8eVvmAxweS ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً. — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 10, 2021

وتعد الصفقة الخامسة التي من المقرر أن يعقدها نادي باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع كلاً من: المغربي أشرف حكيمي القادم من إنتر ميلان مقابل 60 مليون يورو.

الأسطورة ميسي يلوح بيده للجماهير ♥️😍 pic.twitter.com/pEsmr6EjjF — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) August 10, 2021

والإسباني سيرخيو راموس القادم من فريق ريال مدريد، والهولندي جورجينو فينالدوم القادم من صفوف ليفربول الإنجليزي، الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما والصفقة الحالية التي أوشك عن الانتهاء مع الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي القادم من صفوف فريق برشلونة الإسباني.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك