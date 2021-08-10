اللبنانية جويل بدر تتزوج بعدما تصححت جنسياً بفتوى شرعية .. شاهدوا رقصها

دخلت الفنانة اللبنانية (المصححة جنسياً) جويل بدر، القفص الذهبي أخيراً بعد عام على خطوبتها من حبيبها حسين نجدي.

جويل بدر ترقص على (شو محسودين)

وأقامت جويل بدر زفافها في المنتجع السياحي Edesia في منطقة صيدا، وذلك بحضور العائلة والأصدقاء المقربين.

وارتدت جويل بدر كما يظهر بالفيديوهات التي نشرتها حسابات إخبارية محلية، فستان زفاف منفوش بياقة عالية أنيقة، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل مع تاج كبير مرصع بالكريستال.

ورقصت جويل مع زوجها على أغنية (شو محسودين)، لمواطنها الفنان سعد رمضان، وهو ما اعتبره الجمهور رسالة إلى ما واجهته الفنانة من انتقاد واستنكار خطبتها من البداية كونها مصححة جنسياً.

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وتخلل حفل زفاف جويل بدر الكثير من الفعاليات من رقص ودبكة وألعاب نارية.

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جويل بدر بعباءة سوداء في المحكمة

وقبل أسابيع، شاركت بدر متابعيها عبر حسابها على (انستجرام)، مقطع فيديو يوثق لحظة عقد قرانها في المحكمة الشرعية.

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وظهرت جويل بدر في الفيديو وهي ترتدي عباءة سوداء وتضع على رأسها حجاباً بنفس اللون، وعلقت: ( تم عقد قراني اليوم 19-7-2021. رضيت به قدرا وبعينيه وطنا وبحبه أمانا مخلدا).

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مزدوجة الهوية الجنسية

وتحدثت جويل بدر في وقت سابق عن معاناتها وتعرضها للتنمر، وقالت أثناء استضافتها في برنامج (شو القصة)، الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، إنها اكتشفت ازدواجية جنسها منذ الصغر، وعانت طويلا من القلق وحاربت العالم بمفردها، حسب قولها.

وأضافت جويل بدر حينها: (عشت حتى عمر 17 عاما تحت اسم عبد الوهاب بدر الدين، حيث اضطر أهلي لتسميتي باسم صبي رغم شعوري بأني فتاة).

وتابعت جويل: (بقيت حتى هذا العمر على حالي كـ”خنثى” بأمر الطب، حتى يكتمل نموي قبل تحويلي إلى أنثى أو ذكر، والطب. والشرع والدين قرروا أن أكون أنثى وليس أنا).

وأشارت جويل بدر إلى أنها أجرت ثلاث عمليات حتى يتم تصحيحها جنسيا، مضيفة: (العملية الرئيسية كانت صعبة جداً وتمت في لبنان. وحصلت على فتوى من المراجع الدينية والشيوخ، ورجعت للدين وليس للمجتمع، والدين قال لي يجب أن تكوني أنثى وحلال ويجوز).

وعن عدم اختيارها أن تبقى رجلًا تحت اسم عبدالوهاب أكدت جويل بدر أنها ليست متحولة جنسيا، بل مصححة جنسيا.

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وحول إيذاء مشاعرها من هذه التسمية قالت: (لم يعد هناك مكاناً في جسمي يؤذوني فيه، وأنا ضد التحول الجنسي، هو مدفن الحياة، إذا أنا متصححة جنسية لا يرحموني فكيف لو كنت رجلاً ومتحول).

ممنوع دخول المسجد

وأشارت جويل بدر إلى أنه قبل عمليتها كان محرماً عليها دخول المسجد والسلام على الرجال لأنها بلا هوية واضحة. حتى وإن كانت تحت اسم عبدالوهاب.

وحول ظهور لحية لها في أحد الفترات، قالت جويل: (كان الأمر طبيعياً كون هويتي الجنسية غير واضحة، كما أنني بجانب اللحية أملك بقايا رحم أيضاً).

وتواجد في ذات الحلقة حينها زوجها حسين نجدي وتحدث عن قصة حبهما وما تعرض له مجرد إعلانه عن ارتباطه بها.

تنمر وسخرية

وقال حسين: (حين أعلنت عن ارتباطي بجويل، تعرضت لتنمر شديد وعدد كبير من التعليقات المؤذية، وتعامل. معي رواد السوشيال ميديا. كأنني نكرة واقترفت ذنباً كبيراً),

وأكد حسين أن جويل مصححة جنسياً وليست متحولة، وأنها لو كانت كذلك لما ارتبط بها.

وعن تعارفهما، قال حسين: (كنت أعمل كمصور وكان لدى جويل جلسة تصوير بفستان الزفاف واتصلوا بي من أجلها، ، وأول ما جذبني. إليها خفة ظلها، وبدأت بيننا صداقة تطورت إلى حب ثم قررنا الارتباط).

خطيب جويل يبكي بسببها

وتابع حسين باكياً: (طريقة حب جويل لي مميزة ولم أعشها في أي من علاقاتي السابقة، وهي تستحق أن تكون. كل شيء في حياتي).

وأشار حسين إلى أن جويل تتعرض للظلم بشكل مستمر على الرغم من أنها لم تؤذِ أحد في حياتها مضيفاً: (حلوا عنها).

وحول رد فعل عائلته، قال حسين: (أسرتي تمنح الحرية في العلاقات لي ولجميع أشقائي).

هل تنجب جويل مستقبلا؟

وأشار حسين إلى أنه راجع العديد من الأطباء ليسألهم حول إمكانية إنجاب جويل كونها تملك بقايا رحم، والذين. أخبروه أن الاحتمالية واردة إلا أنها ضئيلة.

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