ياسمين الخطيب تتزوج للمرة الـ4 وتعترض على مذهب (أبو حنيفة).. ومأذونة تعقد القران!

احتفلت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب بحفل زفافها على رجل الأعمال رمضان حسني، مساء أمس الأحد في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

ياسمين الخطيب: (إيش معنى مذهب أبو حنيفة؟)

وكسرت ياسمين الخطيب العادات المتعارف عليها، بأن يتم عقد القرن على يد مأذون، حيث عقدت قرانها سيدة تعمل كمأذون شرعي كما يظهر بالفيديوهات المتداولة.

وأثناء عقد القران سألت ياسمين المأذونة: (اشمعنى أبو حنيفة)، وذلك حين قالت المأذونة (على مذهب الإمام أبو حنيفة)، وبعدها تم استكمال إجراءات عقد القران بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

وارتدت ياسمين الخطيب فستاناً أبيض ناعم، بفيونكة سوداء من الوسط، وتركت شعرها الأشقر مسدولاً واكتفت بوضع إكيل ورد عليه.

(لقيت الطبطة)

وأعلنت ياسمين الخطيـب في وقت سابق عن ارتباطها بشكل غير مباشر، حين نشرت عبر خاصية الستوري على حسابها بموقع (انستجرام) عدداً من الصور والفيديوهات الرومانسية التي تجمعها بخطيبها.

ولم تكشف حينها ياسمين الخطيب عن هوية العريس، ولكنها علقت بعبارة: (لقيت الطبطبة).

وتعد هذه الزيجة هي الرابعة لياسمين الخطيب، حيث تزوجت المرة الأولى من المستشار أحمد جلال إبراهيم القاضي، وأنجبت منه طفلين (أدهم، وجلال)، لكنهما انفصلا بعد 6 سنوات.

وتزوجت في المرة الثانية من قاض، لكنها لم تكشف عن اسمه أو هويته، واستمر زواجهما 3 سنوات فقط، أما المرة الثالثة؛ فكانت سرًا من المخرج خالد يوسف.

من هو زوج ياسمين الخطيب؟

أما زوج ياسمين الخطيب، رمضان حسني، فهو رجل أعمال ومنتج أعمال فنية ويمتلك شركة إنتاج، وأنتج عددًا من الأغاني لمجموعة من المطربين من بينهم أغنية طرحت في العام الماضي للفنان محمد رشاد وتحمل اسم (في غيابه تمام)، وأيضاً أغنية للنجم محمد محي بعنوان (ما بقتش شبهي)، وينتج للفنان محمد عباس.

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كما أنتج حسني للفنان محمد رمضان إحدى حفلاته التي رفعت شعار (أقوى حفلة في الساحل)، وحققت نجاحاً كبيراً.

ويمتلك زوج ياسمين الخطيب شركة تطوير عقاري، ويتابعه حوالي 35 ألف شخص على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام).

ياسمين الخطيب: تعرضت للخيانة

وفي سياق آخر، كشفت ياسمين الخطيب في لقاء تلفزيوني مؤخراً عن تعرضها للخيانة من قبل أحد أزواجها السابقين، مؤكدة أنها خرجت من هذه التجربة (بانتصار).

وذكرت (ياسمين) خلال استضافتها ببرنامج (قطعوا الرجالة) الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، على قناة (النهار)، أنها اكتشفت خيانة زوجها لها، من خلال مكالمات تليفونية وأقوال الشهود.

وقالت إنها استقبلت مكالمة هاتفية من المرأة، التي خانها زوجها معها، مضيفة: (هي أقل من أن ألتفت إليها.. أقل شكلًا وعقلًا).

وتابعت: (كنت متصورة لو اتخانت همشي، ساعتها حبيت أثبت نفسي مرحليًا، وإني قادرة على الاحتفاظ بالرجل، وإنه نادم).

واستكملت: (استمريت معاه 3 شهور.. لن أتركه بسبب امرأة.. هو حاول يكفر ذنبه بكل الطرق والاعتذارات.. فضلت أمثل أني سامحته وبقيت معه إلى أن شعرت بنشوة الانتصار ثم انفصلت عنه).

أزمة خالد يوسف

وكانت ياسمين كشفت قبلها بأسابيع عدة عن زواجها من المخرج خالد يوسف وطلاقهما قبل فترة، وهو ما نفاه الأخير، لكنها ردت بنشر صور تجمعهما معًا.

واعترفت ياسمين في منشور لها بزواجها من البرلماني المعروف، قبل أن يقع الطلاق بينهما منذ سنوات.

وقالت في منشورها في ذلك الحين: (منذ عدة أعوام أعلنت زواجي، ولم أُفصح عن هوية الزوج، لاعتبارات لا تخص أحدًا سوى عائلتي).

وأضافت: (‫ولما ازدادت الشائعات رواجًا، اضطُررت إلى دحضها بتأكيد زواجي من مخرج وسياسي مصري).

وهو ما نفاه خالد يوسف ضمنيًا في بيان له، إذ قال حينها بطريقة غير مباشرة: (تعودت علي حملات ممنهجة و إشاعات مغرضة وقد كنت قد أعلنت من قبل انني لن أرد علي هذه الحملات وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله).

من هي ياسمين الخطيب؟

الجدير بالذكر ياسمين الخطيب فنانة تشكيلية وإعلامية، ولدت في عام 1981 بالقاهرة لأب مصري، وأم تركية لبنانية، ووالدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينات (المطبعة المصرية)، ومؤلف كتاب (الفرقان) الذي أثار ضجة كبيرة.

وبدأت ياسمين الخطيب العمل الإعلامي بأحد برامج قناة روتانا مصرية من خلال فقرة ثقافية عن أهم الكتب والجوائز الأدبية، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف، تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق (من الآخر).

كما قدمت برنامج إذاعي بعنوان (كيميت تحت الاحتلال)، وتقدم الآن برنامج (ونقول كمان) على شاشة النهار الفضائية.

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