هذا ما فعله اليوتيوبر السوري “سيامند” وزوجته “شهد” في الأهرامات وفجرا موجة جدل (فيديو)

تسبب اليوتيوبر السوري الشهير “سيامند” وزوجته “شهد” في موجة جدل واسعة على مواقع التواصل، بسبب ما فعلاه عند أهرامات الجيزة بمصر وعرض ذلك عبر فيديو على قناتهما بيوتيوب.

ووفق المقطع الذي بثه سيامند على قناته بيوتيوب، فقد استغل الزوجين إضاءة الأهرامات الليلية في الإعلان عن جنس مولودهما.

سيامند وشهد فوق الأهرامات

وظهر سيامند وشهد وهما يتحدثان عن تحضيرات، زعما أنهما عملا عليها أياما طويلة، لإقامة حفل إعلان جنس مولودهما القادم عبر إضاءة الأهرامات.

ووقف الزوجان مع أصدقاء لهم على شرفة مطلة على تمثال أبو الهول وخلفه الأهرامات الثلاثة التي أضاءت عند غياب الشمس باللون الأزرق للدلالة على أن الجنين ذكر.

وادعى الزوجان أنّهما أول شخصين في العالم يعلنان جنس مولودهما عبر الأهرامات.

ديمي لوفاتو تحتفل بعيد ميلاد والدتها بصور من أمام الأهرامات

وفي سياق آخر احتفلت النجمة العالمية ديمي لوفاتو بعيد ميلاد والدتها بصور من زيارتها لأهرامات الجيزة بمصر.

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وعلقت علي الصور عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”: “عيد ميلاد سعيد لأجمل أم في العالم ..وبكل جدية، كانت مشاهدتك تتطور وتنمو لتصبح المرأة التي أنت عليها اليوم هي الشيء المفضل لدي في علاقتنا.. أنت تستمر في إدهاشي كل يوم”.

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وتابعت: “لا تزال لديك روح المشجع لفريق دالاس كاوبوي .. لقد واجهتنا تحدياتنا بشكل فردي ولكنني ممتن لأن أقول إن هذه الصراعات قد قربتنا أكثر.. لن أغير شيئًا في علاقتنا وأدعو العالم أن يظهر لكي مقدار الحب الذي تستحقيه اليوم لأنك سيدتي ، تستحقين ذلك تمامًا “.

وأضافت :”شكرًا لك على كونك أماً لجميع أصدقائي الذين إما بعيدون عن عائلاتهم ، أو لم يكبروا مع شخصيات أبوية في حياتهم .. أنت أم للعديد من الأشخاص ..أحبك كثيرًا وأنا ممتنة جدًا لوجودك بجانبي ، أقل من كونك الوالدة التي نشأت معها وأكثر كأفضل صديق في مرحلة الشباب. أحبك عيد ميلاد سعيد”.

حقيقة تحرك الأحجار بالأهرامات بعد نقل مركب الملك خوفو

ويشار إلى أنه يوم السبت الماضي، كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمصر، حقيقة تحرك الأحجار مكان مركب الملك خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة، أثناء نقلها إلى المتحف المصري الكبير.

وقال وزيري، في مداخلة مع برنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة» يوم، السبت، إنه لم يتأثر أي من الأحجار بجانب المركب المعروف بمركب الشمس في منطقة الأهرامات.

وأضاف أن المركب وصل سليما تمامًا ولم يتحرك أي جزء منه سواء ناحية اليمين أو اليسار، مؤكدًا أن العربة المستخدمة في النقل أثبتت كفاءتها وقدرتها على نقل مثل هذه الأحجام الكبيرة.

وأشار إلى أنه لم يتم استخدام هذه العربة في نقل مقتنيات أخرى إلى المتحف المصري الكبير، حيث أن غالبية الآثار القادمة التي سيتم نقلها كلها مقتنيات صغيرة يسهل نقلها بسهولة تامة.

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