موعد ومعلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد فريق الزمالك المصري لمواصلة مشوار تألقه والصراع مع غريمه التقليدي الأهلي على عرش الصدارة، في مواجهة صعبة أمام نظيره الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة ال 29 من الدوري المصري الممتاز على ملعب “الإسكندرية” الدولي.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين الزمالك والاتحاد السكندري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، والسودان، ليبيا.

✅ تدريب الفريق الأول لكرة القدم السبت: 8-8-2021 pic.twitter.com/BJXCCaceMo — ‏‎Itthad Alex SC (@itthadalexsc) August 7, 2021

بينما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، لبنان، سوريا، الأردن، العراق، اليمن، قطر، البحرين، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

الزمالك يواجه المجد السكندري وديا الأحد لتجهيز اللاعبين المستبعدين والناشئين استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم 10 أغسطس pic.twitter.com/1E1vzvK36z — Italian Zamalkawy (@ITzamalkawy) August 4, 2021

كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على أحداث اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق المصري حاتم بطيشة.

تشكيلة فريق الزمالك

وسيدخل المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي ” باتريس كارتيرون” 50 عامًا بتشكيلة أمام منافسه الاتحاد السكندري، حيث سيكون في حراسة المرمى محمود جنش.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثى.

✅ تدريب الفريق الأول لكرة القدم الاحد: 8-8-2021 pic.twitter.com/lICaWqZB7A — ‏‎Itthad Alex SC (@itthadalexsc) August 8, 2021

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بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بنشرقي، شيكابالا، أحمد سيد زيزو.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على اللعب برأس حربة في التشكيلة سيف الدين الجزائري.

تشكيلة الاتحاد السكندري

وسيلعب المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري حسام حسن 54 عاماً في تشكيلة أمام منافسه الضيف فريق الزمالك، في حراسة المرمى المصري محمد صبحي.

📸 || لقطات من توقيع حسام حسن وإبراهيم حسن وباقي عناصر الجهاز الفني على عقود تجديد تعاقدهم مع نادي الاتحاد السكندري لموسم 2021 / 2022 ✍️🟢 pic.twitter.com/3LITL2A3Td — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) August 5, 2021

وفي خط الدفاع سيكون في التشكيلة كلاً من: داميون لوى، كريم الديب، مروان عطية، السيد سالم، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: خالد الغندور، عبد الغنى محمد، عمار حمدي، محمد الصباحي، أحمد حجي.

وسيعتمد المدرب على اللاعب الجامايكي روماريو ويليامز كرأس حربة في تشكيلة الفريق.

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