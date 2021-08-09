مودل روز تستنجد بولي العهد ليخلصها من زوجها السعودي .. ماذا حدث معها!

تصدر اسم عارضة الأزياء السعودية مودل روز، التريند في المملكة وذلك بعدما استنجدت بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليساعدها على التخلص من زوجها.

مودل روز: أنتظر النظر في قضيتي منذ 10 أشهر

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابها على (تويتر)، كتبت مودل روز: (بـ ٢٠١٨ وقفت بوجه الكل و دافعت عن السعوديه وقلت ان السعوديه بعهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان مستحيل تضيع حق امرأة تتعرض للظلم).

بـ ٢٠١٨ وقفت بوجه الكل و دافعت عن السعوديه وقلت ان السعوديه بعهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان مستحيل تضيع حق امرأه تتعرض للظلم #روز_تطالب_بحقهاالشرعي_الخلع_في_السعوديه @Turki_alalshikh — Model Roz (@ModelRoz) August 9, 2021

وكشفت مودل روز حقيقة حملها للجنسية الأمريكية حيث تقيم، وقالت: (و بـ ٢٠٢٠ لجئت لقانون السعوديه كأي امرأه سعودية ما تحمل اي جنسية اخرى عشان اطالب بأبسط حقوقي الشرعية وهو الخلع وللأسف صارلي ١٠ شهور انتظر القاضي يقبل ينظر في قضيتي).

و بـ ٢٠٢٠ لجئت لقانون السعوديه كـ أي امرأه سعوديه ما تحمل اي جنسيه اخرى عشان اطالب بأبسط حقوقي الشرعيه وهو الخلع وللأسف صارلي ١٠ شهور انتظر القاضي يقبل ينظر في قضيتي #روز_تطالب_بحقهاالشرعي_الخلع_في_السعوديه @Turki_alalshikh — Model Roz (@ModelRoz) August 9, 2021

وختمت مودل روز كلامها: (جا الوقت الي اكسر فيه صمتي و اطلب ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله انه يساعدني لاني اعرف انه مستحيل يرضى بظلم امرأه سعوديه تطالب بحقها بعهده. ارجوكم وصلوا له صوتي لاني تعبت).

جا الوقت الي اكسر فيه صمتي و اطلب ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله انه يساعدني لاني اعرف انه مستحيل يرضى بظلم امرأه سعوديه تطالب بحقها بعهده.

ارجوكم وصلوا له صوتي لاني تعبت💔#روز_تطالب_بحقهاالشرعي_الخلع_في_السعوديه @Turki_alalshikh — Model Roz (@ModelRoz) August 9, 2021

تستنجد بابن سلمان وتضع اسم تركي آل الشيخ!

وكان ما لفت نظر المغردين، هو استنجاد مودل روز بولي العهد، بينما كانت تضع أسفل تغريداتها حساب المستشار تركي آل الشيخ، وذيلتها بهاشتاج (روز تطالب بحقها الشرعي الخلع في السعودية).

وشهدت الآونة الأخيرة تصريحات صادمة من زوج مودل روز، رجل الأعمال السعودي محمد الحمود، والذي قال إنها تركته من أجل شاب، بعدما ساعدها لتصبح عارضة أزياء. لكنها قابلت ذلك بالخيانة ومحاولة سرقته.

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وكشف الحمود في سلسلة منشورات عبر (سناب شات)، أنه خلال تواجده مع مودل روز في لوس أنجلوس. تواصل مع عدد من المجلات العالمية والبراندات لوضعها في بداية الطريق ومساعدتها في هذا المجال.

وأشار محمد الحمود أنه ومودل روز كانا يستعدان لإعلان زواجهما في نهاية 2020 وأنه قام بترتيب مقابلة لها مع. الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز في رمضان الماضي.

لكن حياته انقلبت رأساً على عقب، بعدما حضرت مودل روز حفلة مع أصدقائها في شهر فبراير 2020، وتعرفت. على شخص يدعى نيكولاس.

نيكولاس شاذ ومدمن كوكايين

وقال زوج مودل روز: (منذ أن تعرفت عليه روز وهي عصبية ومشتتة، وحاولت التفاهم معها وزرنا معاً دكتور مختص. بالأمور الزوجية، إلا أنها استمرت بجعلي أشعر أنها لا تطيقني، وقلت ربما الكورونا والحجر السبب).

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وكشف الحمود المزيد عن شخصية نيكولاس الذي تسبب بانفصاله عن المودل السعودية روز، وقال: (هو شاب من بلد فقير . ويبلغ من العمر 40 عامًا ومتزوج من سيدة أمريكية بعمر الـ 50 من أجل الحصول على الجنسية، ويعمل في بار، ومدمن كوكايين، كما أنه مزدوج الميول الجنسية، ومعروف عنه أنه شخص استغلالي وسيئ).

وأكد الحمود أن المودل السعودية روز بدأت سرقة أمواله من أجل تلميع اسم نيكولاس، ما دفعه للبدء بمعاملات الطلاق فوراً.

مودل روز لجأت لطبيب نفسي

وظهرت بعدها المودل السعودية روز وهي تبكي أمام الكاميرا أثناء حديثها عن الخيانة، وقالت أثناء لقاء لها مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز عبر برنامجها الافتراضي الذي يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي: (هي ليست مسألة خيانة، هي طعن في الظهر وهي مسألة صعبة وخاصة حين تكون من ناس قريبة منك أعطيتيها كل شيء).

وتابعت روز وهي تبكي: “مررت بفترة صعبة وأنا أعلم تماماً أنها ستمضي، لأنني أعلم أني قوية وأشياء كثير واجهتها بنفسي دون أن أحتاج مساعدة أي حد، حتى عائلتي أحاول ألا أضايقهم وأزعلهم معي، وكل مرة يسألوني عن أخباري أخبرهم أنني بخير، ولكني أمر في مرحلة صعبة”.

وكشفت المودل السعودية أنها اضطرت إلى اللجوء لطبيب نفسي، وبررت ذلك بالقول: ” هو الشخص الوحيد الذي مهما حكيتي له مستحيل يفشي سرك أو يتكلم عن حياتك لأنه دكتور نفسي، ولكن حين تقولين لصديقتك وتشكي لها همك، سيأتي يوم تلوي ذراعك”.

السعودية مودل روز.. لا أفكر بالانتقام

وحول ما إذا كانت تفكر بالانتقام، قالت روز: “لا أفكر بالانتقام لأنني أعلم أن الله سينتقم لي بشكل أقوى وأفضل”.

وخمن الجمهور أن روز تتحدث عن زوجها رجل الأعمال السعودي محمد الحمود، والذي بدوره خرج عن صمته ورد على سؤال ورده من المتابعين جاء فيه “ليه طعنتها بظهرها”.

ورد زوج المودل السعودية بآية قرآنية، وكتب: “ويل يومئذ للمكذبين”، الخيانة، الكذب، النفاق”.

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