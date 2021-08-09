مفتي سلطنة عمان يروي قصة شهدها ولن ينساها أبدا لمحاكمة رجل شرب الخمر

تفاعل مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، مجددا مع الحملة التي دشنها عمانيون للمطالبة بمنع الخمور في السلطنة وتزامنا مع تصدر وسم “نطالب بإغلاق محلات الخمور فورا” الترند العماني بتويتر لليوم الثالث على التوالي.

وقال مفتي السلطنة في بيان نشره اليوم، الاثنين، على صفحته الرسمية بتويتر ورصدته (وطن) إن العقل هو ملاك حياة الإنسان، وبدونه لا معنى لحياته، إذ يغدو أشد ضراوة من الوحش المسعور.

العقل هو ملاك حياة الإنسان، وبدونه لا معنى لحياته، إذ يغدو أشد ضراوة من الوحش المسعور، فالعجب ممن يسعى إلى تعطيل عقله بتعاطيه الخمور، وأشد عجبًا من ذلك من تهون عليه الحياة الإنسانية فيعرضها للتلف بإباحة بيع الخمور أو ممارسته أو الترويج لها. pic.twitter.com/thQXZjfpb5 — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) August 9, 2021

وتابع مفتي عمان مستنكرا تأييد البعض لإتاحة الخمور في السلطنة:”فالعجب ممن يسعى إلى تعطيل عقله بتعاطيه الخمور، وأشد عجبًا من ذلك من تهون عليه الحياة الإنسانية فيعرضها للتلف بإباحة بيع الخمور أو ممارسته أو الترويج لها.”

كما استشهد الشيخ أحمد الخليلي في بيانه على شدة ضرر الخمر على الفرد والمجتمع، بقصة واقعية شهدها بنفسه أثناء محاكمة رجل قتل أمه بوحشية عقب شربه الخمر وذهاب عقله.

وقال مفتي سلطنة عمان:”فلن أنسى شهودي محاكمة رجل تعاطى الخمر حتى ثمل، فقام إلى أمه التي ولدته فذبحها ذبح النعاج، وربطها بحبل، ثم أخذ في سحبها بأحد الأودية، فانحلت ملابسها وغدت عارية.”

وتابع مفتي السلطنة موضحا:”وعجبت أن الرجل ذو هيئة تكسوه وقارا، ومنطق يعجب السامعين، ولكن كل ذلك تلاشى بتأثير الخمر، فكان عدوانه على من هو أعظم البشر حقا عليه.”

ثم اختتم الشيخ أحمد الخليلي بيانه متسائلا ومستنكرا:”فهل يراد للناس مثل هذا التصرف؟! ولا ريب أن ملف القضية محفوظ في الشرطة والادعاء العام.”

مفتي سلطنة عمان:تفاجئنا بفتح مخمرة جديدة ضخمة “فيا للعار“

وأمس الأحد، أيضا وتفاعل مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، مع الحملة التي دشنها عمانيون للمطالبة بإغلاق محلات الخمور في السلطنة بعد الإعلان عن نية أحد الفنادق إقامة معرض لبيع الخمور وتحديد السن القانوني لشرائها وتناولها.

إن الخمر هي منشأ أنواع الفساد ومصدر ضروب الآثام، وقد ألححنا في المطالبة بمنعها برًا وبحرًا وجوًا، وإذا بنا نفاجأ بفتح مخمرة جديدة ضخمة، فيا للعار وللخسار! pic.twitter.com/LEO5LUjVFn — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) August 8, 2021

وأصدر الشيخ أحمد الخليلي في هذا الشأن بيانا على حسابه الرسمي بتويتر بدأه بآيات من سورة المائدة:”يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.”

مفتي سلطنة عمان يتحدث عن الخمور

وتابع وفق ما رصدته (وطن):”ما أعظم ضرر الخمر وما أشد فتنتها، فهي تفتك بمدمنيها مما يتولد منها من الأمراض أعظم مما تفتك الأمراض الأخرى، وتفتك بهم مما تحدثه من حوادث السير التي تهلك النفوس وتحطم القوى، وتجعل شريحة من الناس عالة على المجتمع، وتفتك بهم بما تسببه بينهم من فتن لا تبقي ولا تذر.”

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وأكمل مفتي سلطنة عمان مشددا على أنه طالب مرارا وتكرارا بمنعها وحذر منها:”وبجانب ذلك هي منشأ أنواع الفساد ومصدر ضروب الآثام، وقد ألححنافي المطالبة بمنعها برًا وبحرًا وجوًا، وإذا بنا نفاجأ بفتح مخمرة جديدة ضخمة، فيا للعار وللخسار!”

واختتم مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي بيانه بآية من سورة لقمان:”يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور”

عمانيون يطالبون بإغلاق محلات الخمور في سلطنة عمان فورا

هذا وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان منذ السبت، موجة غضب واسعة نتج عنها حملة شعبية كبيرة تطالب بإغلاق محلات الخمور في سلطنة عمان، وذلك بعد الإعلان عن نية أحد الفنادق إقامة معرض لبيع الخمور وتحديد السن القانوني لشرائها وتناولها.

وعبر وسم “نطالب بإغلاق محلات الخمور فورا”، استنكرت آلاف التغريدات هذا الأمر وطالب النشطاء السلطات بضرورة اغلاق محالات بيع الخمور ومنع تقديمها في الفنادق.

وتصدر الوسم التريند العماني بتويتر لليوم الثالث على التوالي.

كاتب عماني: انتشار منافذ بيع الخمور في السلطنة سيعود بالخير على المواطن!

هذا وتسبب الكاتب العماني جمال النوفلي، في موجة غضب واسعة بين العمانيين بعد تغريدة له دعا فيها للسماح بانتشار منافذ بيع الخمور في سلطنة عمان، زاعما أن ذلك سيعود بالنفع على المواطن العماني والدولة.

وتعليقا على الانتفاضة العمانية على مواقع التواصل لغلق محلات الخمور بالسلطنة، قال النوفلي في تغريدته التي رصدتها (وطن) إنه كمواطن عماني يدعم توجه الحكومة في توسعة انتشار منافذ بيع المشروبات الكحولية.

كمواطن عماني أدعم توجه الحكومة في توسعة انتشار منافذ بيع المشروبات الكحولية.

لرفد اقتصاد الدولة وجذب السياحة الذي سيعود بالخير على المواطنين والبلاد، ولمنع ضرر الاحتكار والتعامل مع السوق السوداء.

وأتمنى أيضا أن يعود العمانيون لإنتاج النبيذ كما كانوا يفعلون من قبل. #عاجل — جمال النوفلي (@jamalalnofli) August 7, 2021

وبرر جمال النوفلي تصريحاته بزعمه أن هذا الأمر سيؤدي لرفد اقتصاد الدولة وجذب السياحة الذي سيعود بالخير على المواطنين والبلاد.

الخمور في سلطنة عمان

كما أرجع مقترحه هذا والذي فجر غضب العمانيين “لمنع ضرر الاحتكار والتعامل مع السوق السوداء.”

واختتم الكاتب العماني تغريدته بالقول:”أتمنى أيضا أن يعود العمانيون لإنتاج النبيذ كما كانوا يفعلون من قبل.”

سيل من الهجوم والانتقادات قوبلت به تغريدة جمال النوفلي، وهاجمه أحد النشطاء بالقول:”أولاً معنا نفط وخمسين سنة واقتصادنا بخجل ينهض عاد خمر يرفعه.. ثانياً عمره ما كان شيء حرمه الله يكون فيه منفعة للبشر.”

أولاً معنا نفط وخمسين سنة واقتصادنا بخجل ينهض عاد خمر يرفعه

ثانياً عمره ما كان شيء حرمه الله يكون فيه منفعة للبشر

ثالثاً نفرض جدلاً أنه رافد للاقتصاد في الأخير الدولة ستدفع أضعاف لعلاج السكارى ويزيد عبء على القطاع الصحي وتوفير معاشات لمطلقات السكارى وإصلاح ما تسببه حوادث السكارى. pic.twitter.com/Lr6dUGquia — عُمانِي وحبي لوطني مقدس. (@omaniloving) August 7, 2021

وتابع:”ثالثاً نفرض جدلاً أنه رافد للاقتصاد في الأخير الدولة ستدفع أضعاف لعلاج السكارى ويزيد عبء على القطاع الصحي وتوفير معاشات لمطلقات السكارى وإصلاح ما تسببه حوادث السكارى.”

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