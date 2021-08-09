ليفربول يفوز على أوساسونا وديًا في مباراة مجنونة ومثيرة (شاهد)

تفوق فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره أوساسونا الإسباني بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد في المباراة الودية الأخيرة والمثيرة بين الفريقين، قبيل انطلاق موسم الدوري المقرر منتصف الأسبوع المقبل.

أهداف ليفربول في شباك أوساسونا

وأحرز فريق ليفربول “الريدز” أولى أهداف اللقاء الذي جاء بطريق الخطأ ارتكبه المدافع الإسباني خيسوس أريسو بلانكو الذي سجله في مرمى فريقه أوساسونا بالخطأ، بينما سجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدفين في الدقيقتين ال 21 وال41.

هدف أوساسونا الوحيد

ونجح فريق أوساسونا في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في شباك مرمى ليفربول في الدقيقة ال 70 من زمن المباراة عن طريق المهاجم الإسباني كيكي بتسديدة قوية، سجلها اللاعب من داخل منطقة الجزاء داخل شباك المرمى، لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الودية.

ليفربول يفوز وديًا على أوساسونا الإسباني 3-1 (فيرمينو ⚽️⚽️- مينامينو ⚽️) pic.twitter.com/IpdoZCiGMj — Yallakora (@Yallakoranow) August 9, 2021

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وتعد تلك المباراة الودية الأخيرة لفريق ليفربول الإنجليزي “الريدز” أمام نظيره الإسباني أوساسونا، قبيل انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي “البريميرليج” الممتاز، حيث سيواجه الفريق أولى المباريات منتصف الأسبوع المقبل أمام فريق نورويتش الصاعد الجديد في الدوري الممتاز.

تشكيلة فريق ليفربول

ودخل المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي “الريدز” يورغن كلوب، في تشكيلة أساسية أمام منافسه أوساسونا الإسباني، حيث تواجد في حراسة المرمى أليسون بيكر.

ثنائية أثمرت عن هدف رائع ❤️😄 pic.twitter.com/Reg5ch6I72 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 9, 2021

وفي دفاع الفريق لعب كلاً من: إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، ترنت ألكساندر-أرنولد، بينما جاء في وسط الفريق كلاً من اللاعبين: جوردان هندرسون، تياغو ألكانتارا، شيردان شاكيري، فابينيو تافاريس.

أما في هجوم في الفريق آتى في التشكيلة كلاً من: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

تشكيلة فريق أوساسونا

ولعب المدرب الإسباني جاغوبا أراساتي بتشكيلة أساسية في المباراة الودية أمام نظيره فريق ليفربول الإنجليزي، حيث كان في حراسة المرمى خوان مانويل بيريز رويز.

نهاية المباراة وفترة #استعدادات_ليفربول بنجاح! 🙌🔴 كل الأنظار الآن نحو افتتاحية الموسم السبت المقبل 👀 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 9, 2021

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: خوسيه أنجيل فالديز، خيسوس أريسو بلانكو، ديفيد غارسيا، وفي وسط الفريق تواجد كلاً من اللاعبين: جون مونكايولا، خافيير مارتينيز كالفو، روبين غارسيا.

أما في دفاع الفريق جاء لعب كلاً من: أنتي بوديمير، إزيكييل أفيلا، كيكي، إنريك غاليغو.

وستنطلق منافسات الدوري الإنجليزي والإسباني الممتاز في ال14 من شهر أغسطس /آب الجاري.

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