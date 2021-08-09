عداءة بيلاروسية تعرض ميداليتها الفضية للبيع في المزاد العلني والسبب ؟!

عرضت عداءة بيلاروسية تدعى “كريستينا تيمانو فسكايا” ميداليتها الفضية التي أحرزتها في دورة الألعاب الأوروبية عام 2019 للبيع في المزاد العلني على موقع eBay للتجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

عداءة بيلاروسية والمزاد العلني

وكشف الموقع، أن اللاعبة البيلاروسية كريستينا تيمانو فسكايا قد عرضت ميدالياتها الفضية للبيع مقابل 5300 دولار، وسيتم تحويل تلك الأموال من بيع الميدالية الفضية إلى صندوق التضامن الرياضي البيلاروسي.

وأفاد الموقع المتخصص بالمزادات إلى أن الميدالية التي تم طرحها للبيع في المزاد العلني من قبل اللاعبة البلاروسية.

عداء بيلاروسية ورفض العودة للبلاد

وقبل مغادرتها العاصمة اليابانية طوكيو، فقد أمضت العداءة البلاروسية تيمانوفسكايا يومين كاملين في مقر سفارة بولندا في اليابان، وعرضت الحكومة البولندية عليها وزوجها تأشيرة إنسانية للقدوم إلى بولندا.

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ورفضت العداءة البلاروسية العودة إلى وطنها بيلاروس، حيث أنها لجأت إلى الشرطة اليابانية في مطار طوكيو لتفادي إعادتها إلى وطنها بلاروسيا.

قررت بيلاروسيا، ترحيل العداءة كريستينا تيمانوفسكايا من اليابان، وجاء ذلك بعدما أدلت العداءة بتصريحات ضد مسؤولي بلادها الرياضيين المصاحبين للبعثة في طوكيو، عندما وصفتهم بأنهم "استبداديين". 🇧🇾✈️ pic.twitter.com/q2jGt045sF — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 1, 2021

اللجنة الأولمبية

وقررت اللجنة الأولمبية البيلاروسية تعليق مشاركة اللاعبة البيلاروسية تيمانو فسكايا في الألعاب الأولمبية مع منتخب البلاد، جاء ذلك بعد الانتقادات العلنية التي وجهتها اللاعبة ضد المسؤولين الرياضيين في بلادها.

وعقبت اللجنة الأولمبية البيلاروسية على قرار توقيف اللاعبة الأولمبية فسكايا، جاء فيه: ” نظرًا لحالتها النفسية والعاطفية تم توقيف العداءة كريستينا تيمانو فسكايا عن المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021″.

بعثة بيلاروسيا في طوكيو قررت ترحيل العداءة كريستينا تيمانوفسكايا من اليابان.😬

تيمانوفسكايا قررت طلب اللجوء سياسيًا❌

فما هي القصة؟#Tokyo2020 pic.twitter.com/Xx0wk7ZtdA — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 2, 2021

ومن الجدير بالذكر، فإن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021” قد اختتمت يوم أمس الأحد بعد أسبوعين شهد فيه المنافسات القوية بين المشاركين، حيث تم تنظيم بعد تأجيله العام الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في أرجاء دول العالم.

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