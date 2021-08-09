تفاصيل جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز المثير أمام طلائع الجيش

فرض طلائع الجيش التعادل الإيجابي أمام فريق بيراميدز في الدقائق الأخير من المباراة المؤجلة من دور ال 19 من منافسات الدوري المصري الجاري، والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب “جهاز الرياضة العسكري”.

أهداف بيراميدز وطلائع الجيش

وأحرز فريق بيراميدز المصري أولى أهداف اللقاء في الدقيقة الثانية من بدء انطلاق المباراة عن طريق إبراهيم عادل في شباك طلائع الجيش.

وعاد فريق طلائع الجيش من هز شباك بيراميدز وتقليص الفارق في الدقيقة ال86 عن طريق ناصر منسي، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

طرد لاعب طلائع الجيش

وشهد ت الدقائق الأخيرة من اللقاء طرد لاعب طلائع الجيش محمد ناصف في الدقيقة السابعة من الوقت البديل من نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي في منافسات الدوري المصري.

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ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق الأهلي المصري في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة، يليه فريق الزمالك في وصافة الترتيب بنفس النقاط.

أما في ثالث الترتيب جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 46 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق بيراميدز برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين مع فريق الاتحاد السكندري برصيد41 نقطة في المركز الخامس من الترتيب.

S T A R B O Y! 💫 pic.twitter.com/QtAfBIce59 — Pyramids FC (@pyramidsfc) August 8, 2021

وفي سادس الترتيب جاء فريق سموحة بفارق نقطة وحيدة في الدوري المصري برصيد 40 نقطة، فيما جاء في المركز السابع فريق طلائع الجيش برصيد 38 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق إنبي بنفس النقاط.

بينما آتى فريق الجونة في المركز التاسع برصيد 37 نقطة، متساويًا بذلك مع عاشر الترتيب فريق مصر المقاصة.

هدافو الدوري المصري

ويتربع مهاجم فريق الأهلي محمد شريف بعد هدفه الأخير في شباك مرمى سيراميكا على صدارة ترتيب الهدافين برصيد 18 هدفًا، بفارق هدف مهاجم فريق سيراميكا كليو باترا أحمد ياسر ريان برصيد 15 هدفًا.

بيراميدز تحت قيادة المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس.⚫🔵 pic.twitter.com/QX3EGQad77 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 8, 2021

وفي ثالث الترتيب آتى لاعب الزمالك المصري أشرف بنشرقي برصيد 13 هدفًا، وبفارق هدف عن المهاجم عمر كمال لاعب فريق المصري البورسعدي برصيد 12 هدفًا.

بينما جاء في خامس جدول الترتيب اللاعب أحمد سمير مع فريق طلائع الجيش برصيد 11 هدفًا.

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