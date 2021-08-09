بلقيس فتحي في ورطة بسبب حفلها ورقصها بنادي الجلاء للقوات المسلحة .. قرار صادم بحقّها

بسبب عدم حصولهما على التراخيص اللازمة عن حفلها بنادي الجلاء للقوات المسلحة بمشاركة الفنان رامي صبري، مساء أمس الأحد، تقرر منع بلقيس فتحي من الغناء في مصر نهائيًا، وفق بيانٍ أصدرته نقابة المهن الموسيقية في مصر.

وجاء في البيان الذي أصدرته النقابة: “قررت نقابة الموسيقيين عدم التعامل نهائيًا مع المطربة اليمنية بلقيس وعدم إصدار أية تصاريح مستقبلًا لها عن أية أعمال في جمهورية مصر العربية، وذلك لعدم حصولهما على التراخيص اللازمة عن حفلها بنادي الجلاء للقوات المسلحة، على أن يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها”.

كانت بلقيس فتحي نشرت عبر حسابها في انستغرام فيديو ظهرت فيه بفستان طويل بأكمام طويلة، ومغلق حتى أعلى الرقبة، باللون البرتقالي، من توقيع دار أزياء ALEX PERRY، قبل توجهها للحفل في نادي الجلاء.

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وخلال الحفل، عبرت بلقيس فتحي، عن حبها لمصر والشعب المصري، وسعادتها بإقامة هذا الحفل “بين أهلها وناسها إذ أن مصر بلدي الثانية”، على حد قولها.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات من حفل بلقيس، خلال غنائها ورقصها، وتفاعل الجمهور معها .

وكان من المقرر أن تحيي بلقيس حفلاً آخرا في دار الأوبرا المصرية مساء الخميس 12 أغسطس.

بلقيس فتحي تطلق أغنية “جبار”

قبل أسبوعين، أطلقت الفنانة بلقيس فتحي صاحبة الأصول اليمنية والتي تقيم في الإمارات، أغنيتها الجديدة “جبار” والتي غنتها لأول مرة باللهجة اللبنانية وحققت نجاحا كبيرا رغم إطلاقها منذ ساعات.

أغنية “جبار” الجديدة لبلقيس فتحي جعلتها تتصدر الترند عبر محرك البحث جوجل.

كما حققت الأغنية حتى الان ما يقرب من 4 ملايين مشاهدة في قناة الفنانة بلقيس على يوتيوب.

ويشار إلى أن أغنية جبار قدمتها بلقيس باللهجة اللبنانية، وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع ومكس ماستر عمر صباغ.وجرى التصوير في بيروت وهي من إخراج إيلي فهد.

بلقيس فتحي ترفع دعوى خلع ضد زوجها

وكانت رفعت النجمة الإماراتية ذات الأصول اليمنية بلقيس فتحي قضية خلع على زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف في المحاكم الإماراتية.

وكشفت بلقيس عن خلع زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف في مفاجأة لبرنامج “MBCTrending “.

وفي اتصال هاتفي مع مقدم البرنامج الاعلامي صبحي عطري قالت بلقيس انها تثق بالقضاء الاماراتي.

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فيما اشار عطري الى ان بلقيس انتقلت للعيش في دبي .ولم يظهر سلطان عبد اللطيف معها في نشاطاتها خلال الفترة الماضية.

ولفتت بلقيس الى انه لا يمكنها التحدث اكثر عن موضوع الخلع .

وقال عطري ان خبر الاعلان عن انفصال بلقيس صعب عليه كونه كان اول من اعلن عن زواجها عام 2016.

وعن السبب في انفصال بلقيس قال عطري انه لا يسأل عادة هذا السؤال على المشاهير .

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