برشلونة في غياب ميسي وحضور رونالدو يتوج بكأس جوان غامبر بعد فوزه على يوفنتوس (فيديو)

نجح نادي برشلونة الإسباني بلقب كأس جوان غامبر الودية لكرة القدم، على حساب الفريق الضيف يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين يوم الأحد الماضي على ملعب “يوهان كرويف” في إسبانيا.

أهداف برشلونة في شباك يوفنتوس

وأحرز أولى أهداف اللقاء اللاعب الهولندي الجديد ممفيس ديباي في الدقيقة الثالثة منذ انطلاق المباراة بتسديدة قوية في شباك مرمى يوفنتوس، لينتهي منتصف بتقدم فريق برشلونة بهدف نظيف دون رد.

وفي مجريات الشوط الثاني تمكن فريق برشلونة من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ال67 عن طريق الدنماركي مارتين برايثوايت.

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وفي الدقيقة ال90 نجح لاعب الوسط الإسباني الهولندي ريكي بويج في تسجيل الهدف القاتل والفوز في اللقاء، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة على ضيفه يوفنتوس.

وشهد اللقاء السيطرة والقوة لأصحاب الأرض برشلونة أمام فريق يوفنتوس الذي قدم الأداء الغير المقنع له طيلة مجريات أحداث اللقاء، مع إهداره عدد من الفرص الضائعة والقليلة باتجاه فريق الفريق الكتالوني.

جماهير برشلونة وانتظار ميسي

وكان جماهير برشلونة ينتظرون هذه المباراة لرؤية نجمهم وقائد الفريق الكتالوني ليونيل ميسي أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حيث أنهم تقابل الاثنين في 34 لقاء في كافة المسابقات التي شارك فيها اللاعبين.

لكن البرغوث الأرجنتيني ميسي أعلن نادي برشلونة يوم الخميس الماضي عن السماح له بالرحيل والمغادرة بعد قضاء نحو عشرين عامًا في صفوف الفريق الكتالوني، وجاء ذلك بسبب المشاكل والعراقيل المالية والهيكلية التي يعاني منها برشلونة والتي منعت التعاقد معه.

وأشارت تقارير فرنسية عن قرب توقيع اللاعب الإسباني ليونيل ميسي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لمدة موسمين كاملين مع خيار التجديد لعام إضافي بعقد يبلغ قيمته 25 مليون دولار.

وسيواجه فريق برشلونة أولى المباريات مع افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإسباني “الليغا” في ال15 من شهر أغسطس/آب الجاري، أمام منافسه فريق ريال سوسيداد منتصف الأسبوع القادم.

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