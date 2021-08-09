“باريس سان جيرمان يضم ميسي” .. تفاصيل عن الاتفاق الذي يتضمن بيع 10 لاعبين لإنجاز الصفقة

كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية أنّ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يقترب من الاتفاق مع النجم الارجنتيني ليونيل ميسي في عقد يمتد لعامين قابل للتجديد لعام واحد.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أنّ باريس سان جيرمان يستعد لبيع عشرة من لاعبيه من اجل تحقيق الصفقة مع ميسي.

وكانت شبكة “سكاي سبورتس” الإيطالية، كشفت أن باريس سان جيرمان الفرنسي عرض بشكل رسمي عقدًا مع قائد برشلونة السابق ليونيل ميسي مدته موسمين براتب سنوي يقدر 25 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد.

في السياق، ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن ميسي من المنتظر أن يتواجد في باريس اليوم.

ومن المتوقع أن ينهي الاتفاق على التفاصيل الشخصية الخاصة بعقده في حديقة الأمراء، على أن يتم تقديمه غدًا الثلاثاء، أمام برج إيفيل.

وأوضحت الصحيفة، أن ميسي لن يشارك مباشرة مع سان جيرمان، خاصة وأنه لم يخض فترة إعداد حتى الآن، ولم يشارك في أي مران، منذ نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل يوم 10 يوليو/تموز الماضي.

وأضافت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان يتبقى أمامه 3 مباريات حتى نهاية أغسطس/آب وقبل فترة التوقف الدولي.

دعوى ضد باريس سان جيرمان لمنع التعاقد مع ميسي

وقدم عدد من أعضاء نادي برشلونة الإسباني شكوى قضائية إلى المفوضية الأوروبية، إلى جانب طلب الإيقاف المؤقت أمام القضاء المدني والإداري في فرنسا من أجل قطع الطريق أمام باريس سان جيرمان للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونشر محامي أعضاء فريق برشلونة خوان برانكو في تغريده له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: “الأعضاء في نادي برشلونة رفعوا دعوى قضائية ضد باريس سان جيرمان لأسباب مالية”.

وأردف المحامي برانكو، ” نسب باريس سان جيرمان من حيث اللعب المالي النظيف أسوأ من نسب برشلونة في موسم 2019-2020، حيث بلغت النسبة بين رواتب ومداخيل الفريق الباريسي بنسبة 99% في حين بلغت فريق برشلونة 54%”.

وتابع: ” من غير المعقول أن يؤدي اللعب المالي النظيف إلى تفاقم انجراف أعمال كرة القدم، وتحريكها من قبل القوى السيادية”.

وقد طالب الأعضاء في فريق برشلونة الإسباني كافة السلطات المختصة، بالتدخل على وجه السرعة لمنع هذه العملية الضارة لمصالحهم.

ميسي يودع جماهير برشلونة بالدموع

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا انهار الأحد بالبكاء عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده اللاعب لوداع جماهير فريق برشلونة بعد قضائه عقدين من الزمن داخل أسوار قلعة الكامب نو.

وظهر ليونيل ميسي وهو يجهش بالبكاء الشديد أثناء المؤتمر، حيث أنه لم يتمالك نفسه أمام الحاضرين في اللحظات الأخيرة له قبل مغادرة نادي برشلونة.

#ميسي يجهش في البكاء قبل بداية المؤتمر الصحفي pic.twitter.com/RTy5yN8E2J — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 8, 2021

وأعلن نادي برشلونة الإسباني يوم الخميس الماضي بشكل رسمي رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الكتالوني بعد قضاء نحو 20 عامًا قضاها اللاعب داخل أسوار ملعب الكامب نو.

وبين النادي، أن العراقيل الاقتصادية والهيكلية حالت دون بقاء ليونيل ميسي داخل فريق برشلونة الإسباني.

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وفي ذات السياق، أعلن الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني عضو الشرف بالنادي العربي القطري، إنتهاء مفاوضات التعاقد مع ليونيل ميسي لصالح نادي باريس سان جيرمان المملوك لقطر وسيكون الإعلان عن الصفقة رسمياً لاحقًا.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021