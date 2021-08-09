اختلاسات وزارة التربية في سلطنة عمان تثير ضجة جديدة
اختلاسات وزارة التربية في سلطنة عمان تثير ضجة جديدة
الهدهد

اختلاسات وزارة التربية.. هاشتاج يتصدر الترند في سلطنة عمان بعد الحديث عن فضيحة جديدة

كتب وطن
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عاد وسم اختلاسات وزارة التربية للتصدر مجدداً في سلطنة عمان، بعد الفضيحة التي تفجرت عام 2019 واتهم فيها 18 متهماً بينهم4 نساء.

وأطلق ناشطون عمانيون هاشتاج اختلاسات وزارة التربية الذي تصدر الترند العماني بعد ساعات قليلة من إطلاقه حاصدا نحو 4 آلاف تغريدة، عبر خلالها العمانيون عن غضبهم بعد تداول قضية اختلاس جديدة بأحدي المديريات العامة للتربية والتعليم في السلطنة.

الجدير بالذكر أن هذا الوسم قد تصدر المشهد قبل سنتين وذلك في قضية إختلاس جرت عام ٢٠١٩ في وزارة التربية والتعليم أيضا.

اختلاسات وزارة التربية

وفي التفاصيل كما رصدت “وطن”، فإن القضية تعود إلى شكوى إحدى الفتيات إلى استبعاد وزارة التربية والتعليم مجموعة من الخريجات بعد قبولهن في برنامج التأهيل التربوي بحجة محدودية المقاعد كما تقول في رسالتها.

وفجرت القضية مجدداً الحديث حول اختلاسات وزارة التربية، داعين السلطان هيثم بن طارق للتدخل وإنقاذ السلطنة من فساد بعض المسؤولين كما زعموا.

وقال المهندس سلطان الجهوري معلقاً على الهاشتاق الأكثر تداولاً في السلطنة “بين فتره وفتره نسمع عن #اختلاسات_وزاره_التربيه وللأسف الشديد لا يوجد رادع حقيقي لمثل هذه الاختلاسات وهذا دليل قاطع على ضعف وفشل المنظومة التي تدير هذه الوزارة.

وأضاف الجهوري :” ليس من المنطق والمقبول ما يحدث!! وصلنا إلى اعلى مراتب الفساد في ادارة المال العام وليس هناك اي اجراءات لمحاسبة الفساد “.

وقال إبراهيم البوصافي :” وتمضي عُمان هكذا بين ويلات الفساد وضرب عيشة المواطن والخبائث، والخوف على المناصب من قول الحق أو تطبيق شرع الله وإنفاذ العدل على كل مجرم من كبارهم”.

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وزاد قائلاً :” رغم هذا لازلنا نستمسك بالعروة الوثقى، ولو انقلب علينا الزمان وقهرنا أعداء الداخل والخارج، والله ولي المؤمنين”.

وكانت المحكمة العليا في سلطنة عمان أيدت في 2019 حكم الاستئناف الصادر في قضية اختلاسات وزارة التربية.

وأفادت الصحفية حمده البلوشي، أنّه بناء على الحكم الصادر من الاستئناف، فسيكون موعد خروج المتهمان الرئيسيان من السجن بعد عام 2040.

وذكرت انّه تم طردهما من الوظيفة العامة ومصادرة كل أملاكهما إلى خزينة الدولة.

وقالت “البلوشي” إن الادعاء العام حصر ممتلكات المتهميْن وتبين أنهما استفادا بشكل مباشر من أموال الوزارة.

وذكرت الصحفية العُمانية بعضاً من تلك الأموال وتمثلت في: عقارات في الموج -سيارات -استراحات -بناية تجارية -أراضي -شقق في دبي -عقارات في مصر – ١٧ سيارة مرسيدس في مصر، مجمع سكني.

وأوضحت أنّ المتهمين في هذه القضية ١٨ بينهم ٤ نساء صُدرت بحقهم أحكام مختلفة .

وقالت إن ٦ من المتهمين ادينوا عن جنحة الإهمال عن قصد في القيام بالواجبات الوظيفية وتم إعلان براءتهم في جنحة التعدي على المال العام، كما ساعدوا جهات التحقيق في الكشف عن بعض الملابسات، ولم يستفيدوا مادياً من الاختلاس.

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و ألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما برد مبلغ وقدره 14,945,727 ر.ع، مع مصادرة جميع العقارات والمنقولات والمبالغ المالية والأرباح والعوائد المتحققة للمتهمين من عملية غسل الأموال، كما تضمن الحكم لهما بالعزل من الوظيفة والحرمان من تولي الوظائف العامة.

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