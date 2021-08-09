تغريده صورة زوجة ميسي أنتونيلا في وداع برشلونة
تغريده صورة زوجة ميسي أنتونيلا في وداع برشلونة
Imageرياضة

أنتونيلا تنشر صورة مع ميسي في وداع برشلونة وتعلق عليها برسالة مؤثرة (صور)

كتب fares Abo Shiha
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نشرت زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعارضة الأزياء أنتونيلا روكوزو صورة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي مع زوجها، عقب مؤتمر وداع البرغوث معلقة عليها برسالة مؤثرة لدعمه بعد مغادرة الفريق الكتالوني الإسباني.

 أنتونيلا والتغريده

وعلقت أنتونيلا على الصورة التي جمعتها مع ميسي وأولادهما الثلاثة أمام الكؤوس التي حصدها اللاعب الأرجنتيني مع فريق برشلونة الإسباني على مدار 20 عامًا قضاها داخل الفريق الكتالوني.

نشرتها على حسابها على موقع “الانستغرام”، قائلة: ” من الصعب جدًا تلخيص ما عشناه طوال هذه السنوات بكلمات قليلة”.

أنتونيلا ودعم ميسي

وأردفت، ” الكثير من المشاعر ستترك بصماتها على حياتنا إلى الأبد، كما يقول المثل ما لا يقتلنا يجعلنا أقوى مع دعم عائلتنا لنا، وسنخرج إلى هذا الملعب مرة أخرى أقوى من أي وقت ماضي”.

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وختمت تلك التغريده على الصورة على نشرتها على صفحتها على الانستغرام، ” سنكون معًا أينما كانت الوجهة التالية، لكننا سنمضي قدمًا دائمًا .. أنا أحبك”.

وداع برشلونة

وأعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي له نشره عبر حسابه يوم الخميس الماضي، جاء فيه: ” ميسي لن يستمر مع الفريق الكتالوني”،

وبين البيان، أن العراقيل الاقتصادية والهيكلية التي يواجها برشلونة تقف عائقًا أمام تجديد عقد ميسي”، وشكر النادي في بيان على الفترة التي قضاها ميسي داخل نادي برشلونة.

وفي ذات السياق، كشفت وسائل الإعلام الفرنسية عن وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس في قرب التوصل إلى اتفاق مع نادي باريس سان جيرمان.

وبين تقارير صحيفة، أن البرغوث ميسي قد توصل إلى اتفاق مع فريق باريس سان جيرمان “البي أس جي” للانضمام لمدة موسمين كاملين مع خيار التجديد لعام إضافي.

وأفادت تلك التقارير، أن المبلغ الذي سيتقاضاه ليونيل ميسي مع فريق باريس سان جيرمان يبلغ نحو 25 مليون دولار سنويًا وفق شبكة سكاي سبورت الإيطالية.

وانتهى عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة السابق في ال 30 من شهر يونيو/ حزيران الماضي.

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