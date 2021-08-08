شاهد أول صورة لزوج نجوى كرم المستقبلي .. رجل أعمال إماراتي يصغرها بـ15 عاماً!

أثار الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، جدلاً واسعاً بما كشفه عن عريس مواطنته الفنانة نجوى كرم، وموعد زفافها، وفرق السن بينها وبينه.

خطيب نجوى كرم يصغرها بـ15 عاماً

وبفيديو عبر حسابه على (يوتيوب)، قال إيلي باسيل إن زوج نجوى كرم المستقبلي هو رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني، وإنه يصغرها بـ15 عام تقريباً.

وأضاف إيلي باسيل الذي بدأ الفيديو بإطلاق الزغاريد: (موعد الزفاف فسوف يكون خلال شهر سبتمبر من العام الحالي).

وأكد إيلي باسيل أن نجوى كرم لن تنتقل للعيش في الإمارات، مضيفاً: (لا تريد ترك لبنان، بل ونقلت خطيبها معها إلى لبنان).

عمر الدهماني منفصل ولديه ولدين

وتابع: (عمر الدهماني تزوج وانفصل مرتين، ولديه ولدين من نفس الأم، وتعرف على نجوى كرم عام 2017، وعاشا قصة حب جميلة لمدة أربعة سنوات قبل أن يتخذا قرار الارتباط رسمياً).

وعمر الدهماني، هو رجل أعمال إماراتي دخل إلى من خلال شركة انتاج The Moment.، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عمر سالم الدهماني الإماراتية.

نجوى كرم: كل شي مكشوف

إلى هذا، استعرضت نجوى كرم، جمالها ورشاقتها تزامناً مع أنباء ارتباطها، بجلسة تصوير جريئة مقارنةً بشخصيتها المحافظة التي عرفها الجمهور بها.

ونشرت نجوى كرم مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت فيها مرتدية (جمبسوت) باللون البيج، بدون أكمام، ومستور بالكامل من الأمام، لكنه مكشوف الظهر بشكل كبير.

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وتركت نجوى كرم شعرها مسدولاً، مع اعتمادها مكياجاً ترابياً يناسب لون ملابسها.

وعلقت نجوى كرم على الصور بكلمات من أغنيتها الجديدة (مغرومة 2)، وكتبت: (وحياتك لو بتشوف..شو صاير فيّي.. كلّ شي صاير مكشوف..وعم يحكو عليّي).

نجوى كرم (مغرومة)

وطرحت نجوى كرم كليب (مغرومة 2) قبل أربعة أيام عبر قناة (روتانا) الرسمية على موقع (يوتيوب)، وحققت حتى الآن 5 ملايين مشاهدة.

والأغنية من تأليف وألحان نبيل الخوري، وتوزيع موسيقى داني الحلو، والكليب إخراج حسن غدار الذي فاجأ المشاهدين بظهور الممثل السوري معتصم النهار كموديل.

وعبر معتصم النهار عن سعادته بالتعاون مع نجوى كرم ونشر عبر حسابه على (انستجرام) صورة تجمعهما من كواليس الكليب، وعلق: (فنانة كبيرة.. تشرفت بالعمل معها).

خطيب نجوى كرم (مهم)

وسبق أن تصدر اسم نجوى كَرم قبل أسبوع حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ما كشفته مواطنتها الإعلامية نضال الأحمدية حول اقتراب موعد زواجها.

وقالت نضال الأحمدية أثناء لقاءها في برنامج (سؤال محرج) مع طوني خليفة، إن نَجوى كرم سوف تدخل القفص الذهبي قريبا، مضيفة: (سترتبط بشاب مثقف وراقي وغني، وأكثر أهمية من زوجها السابق المنتج يوسف حرب).

كما كشفت نضال الأحمدية أن خطيب الفنانة اللبنانية ليس لبنانيا بل يحمل جنسية أخرى رافضةً الكشف عن هويته.

وأشارت الإعلامية اللبنانية إلى أن نجوى وخطيبها يجهزان لإقامة حفل زفاف كان من المفترض أن يقام قي وقت سابق إلا أن فيروس كورونا كان سببا في تأجيل الموعد.

يوسف حرب ونجوى كرم

جاءت تصريحات نضال الأحمدية تزامناً مع نشر الفنانة اللبنانية البوستر الرسمي لأغنيتها الجديدة (مغرومة 2)، والتي أرفقتها بتعليق: (بـ ١٩٩٨ – كانت …اليوم ٢٠٢١ ولكل العمر).

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واعتبر الجمهور أن الفنانة اللبنانية تُعلن عن زواجها بهذه الطريقة غير المباشرة، خاصة أن أغنية (مغرومة) أطلقتها حين ارتبطت بمتعهد الحفلات السوري يوسف حرب.

ويوسف حرب كان متزوجا ولديه طفلان،عندما تزوج من نجوى كرم عام 2000، وهي العلاقة التي لم تصمد سوى عامين، انفصلا بعدها.

يوسف حرب يكشف سبب طلاقه من نجوى

وقال يوسف حرب في لقاء قبل أشهر أن طلاقه من نجوى حدث بسبب غيرته الشديدة كرجل، حيث لم يتمكن من تحمل أضواء الشهرة التي يفرضها هذا المجال على الفنان أو الفنانة.

وأضاف في لقاء مع برنامج (إي تي) بالعربي: (انفصالنا سببه أنه جاء في وقت لم أكن أنا على قدر هذه العلاقة، وفي وقت مر علينا لم تستطع نجوى الحفاظ عليّ، ولم أستطع أنا الحفاظ عليها، ولا أريد أن ألومها، خاصة وأن الزواج من فنانة أمر صعب).

وتابع: (أنا شخص غيور جدا، هي أيضا كانت تغار علي كثيرا ورغم قرار انفصالنا، فإنني ما زلت أحبها واحترمها، وهي كذلك، فهي لم تذكرني بسوء، ولا أنا أذكرها بسوء).