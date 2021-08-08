بوروسيا دورتموند يهزم فيسبادن بهاتريك المذهل هالاند في كأس ألمانيا (شاهد)

تخطى فريق بوروسيا دوتموند أمام منافسه فيسبادن بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، أمام نظيره فيسبادن ليتأهل بذلك إلى ال 32 في منافسات كأس ألمانيا.

بوروسيا دورتموند وهاتريك هالاند

وسجل النجم النرويجي إرلينغ هالاند أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال26 بتسديدة قوية داخل شباك مرمى فيسبادن، وعاد ذات اللاعب إلى هز شباك منافسه في الدقيقة ال31 عبر ركلة جزاء.

بينما جاء هدف الفوز الثالث بأقدام الفتى الذهبي ليضمن فريق بوروسيا دورتموند التأهل إلى دور ال32 من منافسات كأس ألمانيا، في الدقيقة ال51.

وشهد اللقاء سيطرة فريق بوروسيا دورتموند على مجريات أحداث اللقاء، وممارسة الضغط على الفريق المنافس فيسبادن مع الفرص القليلة الضعيفة للفريق الأخير، لتنتهي المباراة بفوز بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية نظيفة.

تشكيلة بوروسيا دوتموند

ودخل المدرب الألماني الشاب “إدين تيرزيك” 38 عامًا، في تشكيلة أمام نظيره فيسبادن، حيث كان في حراسة شباك المرمى لوكا أونبيهاون.

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بينما لعب في خط دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، توماس منير، دان أكسيل زاجادو، لوكاس بيتشيك، أما في خط الوسط جاء كلاً من اللاعبين: إمري تشان، جيوفاني رينا، جيدون سانشو، تورغان هازارد.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على ثلاثي اللاعبين، إرلينغ براوت هولاند، يوسوفا موكوكو، دونيل مالين.

💛 Rein in Runde 2! AUSWÄRTSSIEG! 🙌 pic.twitter.com/XAOW6cDprd — Borussia Dortmund (@BVB) August 7, 2021

تشكيلة فريق فيسبادن

ولعب المدرب الألماني “روديجر ريهم” 42 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه بوروسيا دوتموند خلال منافسات كأس ألمانيا، حيث تواجد في حراسة المرمى تيم بوس.

أما في دفاع الفريق لعب كلاً من اللاعبين، ساشا موكينهوبت، نيكو ريبل، جوزو ستانيتش، وفي خط الوسط دومينيك بروكوب، مارك لايس، جينو فيشنر، سيباستيان مروفكا.

Straight back to business and into the next round. Fans back!😍🖤💛 pic.twitter.com/3xcHR4Eqjy — Jude Bellingham (@BellinghamJude) August 7, 2021

بينما جاء في خط هجوم الفريق ثيمين غوبيل، جوستاف نيلسون، يوهانيس فورتز.

وسيواجه فريق بوروسيا دورتموند أولى المباريات في الدوري الألماني الممتاز أمام منافسه آينتراخت في مواجهة صعبة وقوية بين الفريقين.

ويطمح فريق بوروسيا دورتموند إلى التتويج بكأس ألمانيا هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي، بعد نجاحه في الوصول إلى الدور 32 من المسابقة.

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