باريس سان جيرمان يستهل مشواره في الدوري الفرنسي بفوز ثمين على تروا (فيديو)

نجح فريق باريس سان جيرمان في أولى مواجهاته في الدوري الفرنسي بفوز ثمين على منافسه المستضيف فريق تروا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

هدف تروا المتقدم

وسجل فريق تروا هدف المباراة الأول في الدقيقة ال 9 عن طريق وليد الحجام برأسية قوية سكنت في شباك فريق الضيف باريس سان جيرمان الفرنسي.

أهداف باريس سان جيرمان

وعاد فريق باريس سان جيرمان لتقليص الفارق مع الفريق المستضيف لتلك المواجهة، ليحرز هدف التعادل في الدقيقة ال19 عن طريق المغربي أشرف حكيمي بتسديدة قوية سجلها اللاعب من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس مرمى تروا.

بينما سجل هدف الفوز وخطف أولى النقاط الثلاثة الثمينة في الدوري الفرنسي في الدقيقة ال21 عن طريق المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بعد عرضية جميلة من النجم الفرنسي كيليان مبابي ليسددها اللاعب بقوة في شباك مرمى الفريق المستضيف تروا.

اقرأ المزيد: الزمالك يقسو على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الدوري المصري (شاهد)

تشكيلة باريس سان جيرمان

ولعب المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو” 49 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه فريق تروا في أولى مواجهات الدوري الفرنسي، حيث كان في حراسة المرمى جانلويجي دوناروما.

❤️ نحن باريس 💙 pic.twitter.com/M8inPo4kJ8 — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 8, 2021

أما في خط دفاع الفريق جاء كلاً من: كورزاوا، بيتشابو، كيرير، أشرف حكيمي، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: جايي، هيريرا، إيبمبي.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، إسماعيل الغربي، إيكاردي، كيليان مبابي.

تشكيلة فريق تروا

ودخل المدير الفني لفريق تروا ” لورينت باتل” 45 عامًا، حيث كان في حراسة المرمى جيسي مولين.

وفي خط الدفاع جاء في التشكيلة كلاً من: وليد الحجام، عيسى كابوري، يوسف كوني، بينما لعب في خط الوسط كلاً من: فلوريان تارديو، رومينيغ كوامي، فيليب كراستيف.

أما في هجوم الفريق، رونو ريبارت، يوهان توزغار، سوك هيون جوك.

وسيواجه فريق باريس سان جيرمان في ال14 من شهر أغسطس الجاري أمام منافسه ستراسبورغ في ثاني مباريات منافسات الدوري الفرنسي الجاري.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك