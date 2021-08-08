سلطات الكويت توقف دورة الرقص الشرقي بالجهراء وتغلق النادي الذي أعلن عنها

بعد الضجة الواسعة التي تسبب بها إعلان نادي “فيفافت” النسائي بالجهراء عن دورة لتعليم الرقص الشرقي، تحركت السلطات الكويتية ومنعت هذه الدورة كما تم إغلاق النادي واستدعاء القائمين عليه.

وفي هذا السياق كشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة عن قيام مفتشي الوزارة بالتوجه إلى إحدى الشركات الخاصة التي قامت بالإعلان عن تنظيم دورة في «الرقص الشرقي».

وزارة التجارة تغلق نادي صحي بسبب إعلان الرقص الشرقي. pic.twitter.com/8xuSb8pDAb — المجلس (@Almajlliss) August 8, 2021

حيث تم إغلاق مقر الشركة «حسب القانون» واستدعاء القائمين عليها لمراجعة الوزارة.

وأكد المصدر وفق وسائل إعلام كويتية، أن إدارة الرقابة التجارية ستقوم خلال الأسبوع الجاري وبعد انتهاء عطلة رأس السنة الهجرية بمتابعة باقي إجراءات الإغلاق وتطبيق لائحة الجزاءات على الشركة المخالفة بحسب ما نص عليه قانون الشركات التجارية في هذا الخصوص.

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دورة لتعليم الرقص الشرقي في الجهراء

وكان أثار إعلان أحد النوادي النسائية في الكويت عن دورة لتعليم الرقص الشرقي، موجة غضب وجدل واسعين بين الكويتيين على مواقع التواصل.

دورة تعليم رقص شرقي في نادي نسائي بالجهراء تثير الجدل pic.twitter.com/LO2qvRJDwy — ترند (@Trendnews) August 7, 2021

دورة الرقص الشرقي في نادي “فيفافت”

ووفق ما رصدته (وطن) فإن نادي “فيفافت” النسائي بالجهراء كان قد أعلن عن دورة لتعليم الرقص الشرقي ابتداء من يوم 8 أغسطس الجاري، وحتى يوم 24 أغسطس ما فجر غضب النشطاء الذين اعتبروا ذلك مخالفا لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ.

أبناء #الجهراء يطالبون بمنع دورة تعليم رقص شرقي في نادي نسائي بمنطقة الجهراء • رفضوا تأييد مثل هذه الدورات التي لا تناسب المجتمع الكويتي وخصوصا في الجهراء pic.twitter.com/vNax7XcPqo — شبكة الاسبوع نيوز 🇰🇼 (@shabakatalusbue) August 7, 2021

هذا وطالب أبناء منطقة الجهراء في الكويت السلطات بوقف دورة الرقص الشرقي، ومنعها حفظا لعادات المجتمع وأعرافه.

وكتبت ناشطة مستنكرة:”تبون تخرجون من ديرتنا رقاصات علشان نقول والنعم فيها تخرجت رقاصة ونعم التربية والنعم فيها وباهلها”

فيما اعتبر آخرون أن هذا أمرا عاديا ويوجد بجميع النوادي النسائية في الكويت.في اشارة الى الرقص الشرقي.

الجهراء سجلت أعلى درجة حرارة على كوكب الأرض

هذا ويشهد العالم هذا الصيف أحوالا جوية شديدة التقلب، بين هطول غزير للأمطار وصولها إلى حد الفيضانات في بعض الدول، وبين ارتفاع كبير في درجة الحرارة، التي وصلت إلى أعلى معدلاتها في عدد من المدن حول العالم، من بينها 13 مدينة عربية.

وكشف موقع “إلدورادو ويذر” المختص بالأحوال الجوية، المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة، يوم 2 أغسطس على كوكب الأرض، والتي جاءت في صدارتها مدينة الجهراء الكويتية.

وأوضح الموقع أن الجهراء سجلت في هذا اليوم درجة حرارة وصلت إلى 49.9 درجات، إلى جانب 7 مدن كويتية أخرى كانت من بين 15 مدينة هي الأعلى حرارة.

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