أحمد كريمة يثير الجدل مجددا: دلال عبدالعزيز “شهيدة” بدرجة مقاتل في أرض المعركة

أثارت تصريحات للدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بشأن الفنانة دلال عبدالعزيز التي وفاتها المنية أمس، السبت، الجدل بين المصريين حيث اعتبرها “شهيدة بدرجة مقاتل”. حسب وصفه

وفي تصريحات صحفية تسببت بجدل واسع، قال “كريمة” إن أي شخص يموت متأثرا بإصابته بفيروس كورونا فهو من الشهداء، كالذي يقاتل ويجاهد في سبيل الله.

الداعية المصري أحمد كريمة :

الفنانة دلال عبد العزيز شهيدة بدرجة مقاتلة في أرض المعركة..

اي شخص يموت متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا هو من الشهداء، كالذي يقاتل ويجاهد في سبيل الله.#دلال_عبدالعزيز_في_ذمة_الله #دلال_عبدالعزيز #مصر #الكويت pic.twitter.com/ccjn2xlRGl — أخبار الوطن (@nalwattan) August 8, 2021

وأشار إلى أن الأحاديث قد تعددت بأنه من يموت بمرض فهو من الشهداء.

وأضاف معلقا على وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، أنه قد ورد عنْ أبي هُرَيْرةَ -رضي الله عنه- أنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّه -صلي الله عليه وسلم- “الشُّهَدَاءُ خَمسَةٌ: المَطعُونُ، وَالمبْطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحبُ الهَدْم وَالشَّهيدُ في سبيل اللَّه” متفقٌ عليهِ.

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وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الذي أثار الجدل أيضا قبل يومين بتصريحاته عن ارتفاع سعر الخبز المحتمل، أن درجة الشهادة هي دليل على حسن الخاتمة، وليس كل من قتل فى دار الحرب شهيدا، وصاحب المرض سواء كان غفيرًا وزيرًا فنانًا، فهو يأخذ الدرجة والمنزلة التى ذكرها رسول الله.

وفاة دلال عبدالعزيز

وكشفت مصادر في المستشفى الذي كانت تعالج فيه الراحلة دلال عبد العزيز، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياتها.

وأفادت المصادر بحسب ما نقلت عنها صحيفة (الوطن) المصرية بأن حالة الفنانة الراحلة تدهورت بشدة خلال الأيام الأخيرة، حتى أنها وصلت لفقدان كامل للوعي في بعض الأوقات، وأنها لم تكن تستطيع رفع قناع الأكسجين من على وجهها.

وأشارت المصادر إلى أن دلال عبدالعزيز كانت مصابة بتليف شديد في الرئة نتيجة لإصابتها بفيروس كورونا، أعجزها عن التنفس بصورة طبيعية.

وتابعت المصادر: (حالة الفنانة النفسية ساءت للغاية خلال الفترة الأخيرة بسبب طيلة وجودها في المستشفى ووضعها على الأجهزة المساعدة على التنفس، لدرجة أنها في بعض الأوقات كانت ترفض أخذ الدواء).

وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل دلال عبد العزيز من مستشفى خاص كانت تعالج به لمستشفى حكومي في أكتوبر، قبل ما يقرب من أسبوعين، وأنه كان هناك اقتراح طبي بزرع رئة جديدة لها، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من أسرتها نظرا لخطورة العملية.

دلال عبدالعزيز علمت بوفاة زوجها

بينما نقلت صحيفة (سكاي نيوز) عن مصادر قولها إن أسباب التدهور المفاجئ في حالة دلال عبدالعزيز الصحية هو معرفتها بوفاة زوجها سمير غانم.

وقال المصدر : (كانت الفنانة قبل أيام تجهز لعملية زراعة رئة ولكن معرفتها بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها).

وتابع: (تدهور حالة الفنانة دلال عبد العزيز بدأ، الجمعة، منذ علمت الفنانة بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد).

وكانت العائلة قد حرصت بشدة على منع إبلاغ الفنانة الراحلة برحيل زوجها، حتى لا يؤدي ذلك إلى تداعيات سلبية على صحتها.

وفاة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

وتوفي الفنان سمير غانم في 20 مايو الماضي عن عمر يناهز الـ84 عاماً بعد تدهور حالته الصحية أثناء وجوده بالمستشفى، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتوفيت زوجته الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز أمس السبت، عن عمر يناهز الـ61 عاماً، بعد صراع دام عدة أشهر مع المرض الذي سببه تداعيات إصابتها بفيروس كورونا أيضاً.

كورونا ضرب العائلة

واستطاع فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 أن يضرب عائلة الفنان غانم خلال الفترة الماضية، حيث أصيبت كل من الفنانة دلال عبد العزيز ودنيا غانم وإيمي.

ودخل الفنان الكبير الخميس 29 أبريل، أحد المستشفيات الخاصة، فيما دخلت دلال عبد العزيز قبله بـ4 أيام بعد تدهور حالتها وإصابتها بضيق في التنفس.

وكانت دلال عبد العزيز تخضع للعزل المنزلي في بداية الأزمة بصحبة ابنتها دنيا، ولكن حالتها تطلبت النقل إلى أحد المستشفيات الخاصة من أجل تلقي الرعاية والعلاج قبل أن تتدهور حالتها على مدار شهرين إلى أن رحلت عن عالمنا أمس.

أحمد كريمة يثير السخرية بتأييده قرار السيسي رفع سعر الخبز

ويشار إلى أنه قبل أيام تسبب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في موجة جدل وسخرية واسعة بين المصريين بمواقع التواصل، بما قاله عن الخبز تطبيلا لقرار السيسي رفع سعر “رغيف العيش”.

بعد قرار #السيسي برفع قيمة #رغيف_الخبز بنسبة 300% برر أحمد كريمة القرار بهذا الهراء !

ألا شاهت الوجوه….. pic.twitter.com/WLKRKUXzkI — د. محمد الصغير (@drassagheer) August 5, 2021

وفي تصريحات لقناة «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، قال أحمد كريمة إن سعر الخبز في مصر لا مثيل له في العالم، واصفا حديث السيسي حول زيادة سعر الخبز بأنه «صائب وموضوعي».

أحمد كريمة يصف السيسي بولي الأمر

وأضاف أحمد كريمة مطبلا للسيسي أن «تصرفات ولي الأمر أو الحاكم منوطة بالمصلحة، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. الرئيس لديه مؤسساته وأجهزته الرصدية والرقابية، آن الأوان لتصحيح مسار إهدار أموال الشعب في دعم لا يصل حقيقة إلى الغرض الموضوع من أجله».

ومضى أحمد كريمة يقول: «هذا الدعم يذهب لإطعام الدواجن والحيوانات، والعربات الكارو تجوب المناطق الريفية وتجمع الخبز الملقى في البيوت والذي أصابه العفن وتشتريه ليُصنع منه مشروب محرم، هو مشروب البوظة».

وكان عبدالفتاح السيسي قال إنه حان الوقت لزيادة سعر رغيف العيش، مضيفا: «20 رغيف بثمن سيجارة، هذا الأمر لا بد أن يتوقف»، مشددا على أنه سيتحمل وحده مسؤولية القرار.

جاء ذلك خلال افتتاح السيسي عدد من المشروعات في المنوفية، الأسبوع الماضي وفي معرض حديثه عن الوجبات المدرسية المقرر صرفها لتلاميذ المدارس.

وأضاف السيسي: «تكلفة الوجبات دي هنجيبها منين، هنجيبها بالخصم من الوزارات، جه الوقت إننا نخصم من الوزارات، ورغيف العيش جه الوقت إننا نرفع تمنه».

وبيّن السيسي أن الزيادة في أسعار الخبز لن تكون كبيرة، ولكنها ستكون في حدود ملائمة الاحتياجات المالية اللازمة لمنظومة الوجبات المدرسة ومشروعات حياة كريمة.

وأضاف: “مفيش حاجة تثبت على حالها بالطريقة دى على مدى 20 و30 سنة ونقول الرقم الخاص بسعر رغيف العيش ده محدش يمسه.. هقرب من رغيف العيش وبقولها على الهواء للعالم كله.. لأننا ناس جادين وشرفاء وأمناء.. وكمان نحمل أمانة الحفاظ على حياة الناس ومستقبلها.. هنا احنا مش بنأمن الجلوس على الكرسى.. احنا نحمل أمانة مصائر البلاد”.

وتابع السيسي: “رغيف العيش أبو 5 صاغ ده جه الوقت ان يزيد ثمنه، عشان مينفعش يبقى 20 رغيف بثمن سيجارة، واحنا بندور على تغذية سليمة، وانا بقول الكلام ده وانا اللي أشيله مش الحكومة، والكلام ده لازم نعيد تنظيمه”

“إلا رغيف العيش”

هذا وتصدر وسم بعنوان “إلا رغيف العيش” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في مصر، عقب تصريحات لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي ألمح فيها لرفع سعر الخبز المدعوم من الدولة، ما فجر غضب المصريين وأحدث جدلا واسعا بينهم.

وتسببت تصريحات السيسي عن رغيف العيش، في موجة غضب كبيرة بين المصريين محذرين إياه من المساس بالدعم، وهو النفس الوحيد الذي تبقى للطبقة المتوسطة في مصر عقب الغلاء وتوحش الأسعار.

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