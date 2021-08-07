ميسي الى باريس سان جيرمان .. شيخ قطري يعلن انتهاء مفاوضات التعاقد مع “البرغوث”

أعلن الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني عضو الشرف بالنادي العربي القطري، إنتهاء مفاوضات التعاقد مع ليونيل ميسي لصالح نادي باريس سان جيرمان المملوك لقطر وسيكون الإعلان عن الصفقة رسمياً لاحقًا.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021

تقديم ميسي في باريس سان جيرمان

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن موعد تقديم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كلاعب جديد في صفوف باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان يضع الرتوش الأخيرة، قبل إعلان التعاقد مع النجم الأرجنتيني بشكل رسمي.

وأضاف التقرير، أنه من المقرر أن يشهد يوم الثلاثاء المقبل، تقديم ميسي في باريس سان جيرمان، كلاعب جديد في صفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن خورخي ميسي، والد ووكيل ليو، سيسافر اليوم السبت إلى باريس، وسيجتمع مع إدارة النادي، للانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على جميع تفاصيل الاتفاق.

وكانت تقارير صحفية فرنسية، فقد أفادت بأن ليونيل سيوقع عقدًا مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث، مقابل 40 مليون يورو عن كل موسم.

رحيل ميسي عن برشلونة

كان نادي برشلونة الإسباني أعلن أن نجمه الأرجنتيني لونيل مَيسي لن يستمر مع فريق كرة القدم نظراً “لعوائق مالية وهيكلية”.

وانتهى عقد ليونيل مع برشلونة منذ بداية يوليو الماضي ويمكنه الانتقال إلى أي فريق آخر في صفقة انتقال حر.

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وكان ليونيل قد اتفق منذ أسابيع على تجديد تعاقده مع برشلونة مقلصا راتبه الشهري ولكن الخطوة كانت تعتمد على بيع عدد من اللاعبين لتأمين الأموال اللازمة لدفع راتب ميسي.

وقال برشلونة في بيان “الطرفان يشعران بالأسف الشديد لعدم تحقيق ما كان يرغب فيه اللاعب والنادي على حد سواء”.

وأضاف برشلونة أن البرغوث كان على وشك تمديد مسيرته مع برشلونة المتواصلة منذ 21 عاما بتوقيع عقد جديد الخميس ولكن الصفقة لم تتم ملقيا باللوم على الدوري الإسباني الممتاز وقواعده.

ووجه برشلونة في بيانه الشكر العميق للاعب ومساهمته مع الفريق وتمنى له كل التوفيق في حياته المهنية والشخصية.

وصفت الصحف الأرجنتينية نبأ رحيل اسطورتها “البرغوث” عن صفوف برشلونة الاسباني بالنبأ “القنبلة” ذات الارتدادات العالمية.

فبعد أقل من شهر من نجاح ليونيل صاحب الكرة الذهبية 6 مرات، في قيادة منتخب بلاده لإنهاء انتظار دام 27 عاماً لإحراز لقب قاري له ولمنتخب بلاده من خلال احراز كوبا اميركا بالفوز على البرازيل 1-صفر في المباراة النهائية، تشعر الارجنتين بالذهول.

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