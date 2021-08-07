احتفال منتخب البرازيل بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو
احتفال منتخب البرازيل بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو
Videoرياضة

منتخب البرازيل يتوج بالميدالية الذهبية بفوزه على إسبانيا في نهائي أولمبياد طوكيو (شاهد)

كتب fares Abo Shiha
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توج منتخب البرازيل لكرة القدم بالميدالية الذهبية للمرة الثانية على التوالي في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو”، بعد فوزه على منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف وحيد والتي جمعت كلا المنتخبين على ملعب ” استاد يوكوهاما” الدولي.

أهداف منتخب البرازيل وإسبانيا

وسجل منتخب البرازيل أولى هداف اللقاء مع نهاية مجريات الشوط الأول من اللقاء عن طريق النجم البرازيلي ماثيوس كونها.

بينما جاء هدف التعادل في الدقيقة ال61 عن طريق لاعب الوسط الإسباني ميكيل اويارزابال، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

ونجح منتخب البرازيل من تسجيل هدف مالكوم دي أوليفيرا في اقتناص هدف الفوز في المباراة الثاني الذي جاء في الدقيقة الثالثة مع بداية الشوط الثاني الإضافي من اللقاء، سجله اللاعب بقوة في شباك منتخب إسبانيا، لينتهي اللقاء بفوز منتخب البرازيل بهدفين مقابل هدف وحيد.

منتخب البرازيل والميدالية الذهبية

وتوج منتخب البرازيل لكرة القدم بالميدالية الذهبية الثانية على التوالي في دورة الألعاب الأولمبية، حيث حصد تلك الميدالية في منافسات ريو عام 2016 في دولة البرازيل.

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ولم يتمكن منتخب البرازيل التتويج هذا العام ببطولة كوبا أمريكا، بعد الخسارة أمام نظيره منتخب الأرجنتين بهدف نظيف دون رد.

 تشكيلة منتخب البرازيل

ولعب المدير الفني البرازيلي أندريه جاردين أمام منتخب إسبانيا في المباراة النهائية من دورة الألعاب الأولمبية 2021، حيث كان في حراسة المرمى سانتوس.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: جيليرمي أرانا، دييجو كارلوس، نينو، داني ألفيش، أما في خط الوسط جاء كلاً من: برونو جيمارايش، ماتيوس هنريكي.

بينما في هجوم الفريق جاء كلاً من: كلاودينيو، ريتشارلسون، أنتوني، ماتيوس كونيا.

تشكيلة منتخب إسبانيا

ودخل المدير الفني الإسباني لويس دي لا فورينتي بتشكيلة أساسية أمام منافسه حامل اللقب منتخب البرازيل، حيث كان في حراسة المرمى أوناي سيمون.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، خوان ميراندا، بينما في خط الوسط كان في التشكيلة كلاً من، كارلوس سولير، ماركو أسينسيو، بيدري جونزاليس.

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب الثلاثي، داني أولمو، ميكيل أويارزابال، رافا مير.

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