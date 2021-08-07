منتخب البرازيل يتوج بالميدالية الذهبية بفوزه على إسبانيا في نهائي أولمبياد طوكيو (شاهد)

توج منتخب البرازيل لكرة القدم بالميدالية الذهبية للمرة الثانية على التوالي في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو”، بعد فوزه على منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف وحيد والتي جمعت كلا المنتخبين على ملعب ” استاد يوكوهاما” الدولي.

أهداف منتخب البرازيل وإسبانيا

وسجل منتخب البرازيل أولى هداف اللقاء مع نهاية مجريات الشوط الأول من اللقاء عن طريق النجم البرازيلي ماثيوس كونها.

بينما جاء هدف التعادل في الدقيقة ال61 عن طريق لاعب الوسط الإسباني ميكيل اويارزابال، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

ABRAÇOS QUE VALEM OURO! 😍🇧🇷🏅 Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/qR019W6sCu — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 7, 2021

ونجح منتخب البرازيل من تسجيل هدف مالكوم دي أوليفيرا في اقتناص هدف الفوز في المباراة الثاني الذي جاء في الدقيقة الثالثة مع بداية الشوط الثاني الإضافي من اللقاء، سجله اللاعب بقوة في شباك منتخب إسبانيا، لينتهي اللقاء بفوز منتخب البرازيل بهدفين مقابل هدف وحيد.

منتخب البرازيل والميدالية الذهبية

وتوج منتخب البرازيل لكرة القدم بالميدالية الذهبية الثانية على التوالي في دورة الألعاب الأولمبية، حيث حصد تلك الميدالية في منافسات ريو عام 2016 في دولة البرازيل.

اقرأ المزيد: ما هي تفاصيل تسريبات عقد ميسي مع باريس سان جيرمان؟ وكم راتبه السنوي؟

ولم يتمكن منتخب البرازيل التتويج هذا العام ببطولة كوبا أمريكا، بعد الخسارة أمام نظيره منتخب الأرجنتين بهدف نظيف دون رد.

هاردلك عشاق الماتادور و القادم أجمل مع هذا الجيل على حصد الثمار مستقبلاً 🔝 ⬅️ القادم : نصف نهائي دوري الامم

⬅️ الخصم إيطاليا في ميلانو pic.twitter.com/kv452Q05zu — منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) August 7, 2021

تشكيلة منتخب البرازيل

ولعب المدير الفني البرازيلي أندريه جاردين أمام منتخب إسبانيا في المباراة النهائية من دورة الألعاب الأولمبية 2021، حيث كان في حراسة المرمى سانتوس.

🔴 أصبح منتخب البرازيل خامس منتخب يحقق ذهبية الأولمبياد مرتين متتاليتين ⚽🇧🇷 ◼بريطانيا العظمى 1908 و1912

◼ أوروجواي 1924 و1928

◼المجر 1964 و1968

◼ الأرجنتين 2004 و2008.

◼البرازيل 2016-2020 pic.twitter.com/sXiKYlYpnc — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 7, 2021

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: جيليرمي أرانا، دييجو كارلوس، نينو، داني ألفيش، أما في خط الوسط جاء كلاً من: برونو جيمارايش، ماتيوس هنريكي.

بينما في هجوم الفريق جاء كلاً من: كلاودينيو، ريتشارلسون، أنتوني، ماتيوس كونيا.

تشكيلة منتخب إسبانيا

ودخل المدير الفني الإسباني لويس دي لا فورينتي بتشكيلة أساسية أمام منافسه حامل اللقب منتخب البرازيل، حيث كان في حراسة المرمى أوناي سيمون.

عشق الماتادور في الدم ♥️💛 1920 🥈

1992 🥇

2000🥈

2020🥈 تاريخ إسبانيا في الاولمبياد 🔝 pic.twitter.com/hl4bxFKsKX — منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) August 7, 2021

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، خوان ميراندا، بينما في خط الوسط كان في التشكيلة كلاً من، كارلوس سولير، ماركو أسينسيو، بيدري جونزاليس.

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب الثلاثي، داني أولمو، ميكيل أويارزابال، رافا مير.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك