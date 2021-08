ما هي تفاصيل تسريبات عقد ميسي مع باريس سان جيرمان؟ وكم راتبه السنوي؟

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل التسريبات الجديدة عن عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي في حال انضمامه بشكل رسمي، جاء ذلك عقب إعلان نادي برشلونة الاستغناء عن البرغوث بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني.

ونشر الصحفي الرياضي الفرنسي محمد بوحفصي، في تغريده له عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، “باريس سان جيرمان بعقد يمتد لمدة عامين مع خيار التجديد لعام إضافي”.

Lionel #Messi has chosen to join #PSG – 2 years + 1 on option for the contract – the club is looking to wrap up the signing over the weekend, and is set to meet with Jorge Messi in the next few hours.

— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) August 6, 2021