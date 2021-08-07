ميسي وتسريبات تفاصيل عقده مع باريس سان جيرمان
ميسي وتسريبات تفاصيل عقده مع باريس سان جيرمان
Imageرياضة

ما هي تفاصيل تسريبات عقد ميسي مع باريس سان جيرمان؟ وكم راتبه السنوي؟

كتب وطن
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كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل التسريبات الجديدة عن عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي في حال انضمامه بشكل رسمي، جاء ذلك عقب إعلان نادي برشلونة الاستغناء عن البرغوث بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني.

تفاصيل عقد ميسي

ونشر الصحفي الرياضي الفرنسي محمد بوحفصي، في تغريده له عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، “باريس سان جيرمان بعقد يمتد لمدة عامين مع خيار التجديد لعام إضافي”.

وكشفت موقع “le10sport” الفرنسي، أن فريق باريس سان جيرمان عرض على ميسي عقدًا يتضمن حصوله على راتبه سنوي قدره 25 مليون يورو”.

بينما قالت الصحفية الأرجنتينية فيرونيكا بروناتي، في تغريده لها عبر حسابها الخاص على منصة تويتر، قائلة: ” ميسي أصبح لاعبًا لفريق باريس سان جيرمان، وسيتم تقديمه في برج إيفل الشهر في العاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء القادم”.

خليفة بن حمد والتعاقد مع ميسي

وفي ذات السياق، فقد كشف الشيخ القطري خليفة بن حمد آل ثاني، في تغريده نشرها عبر حسابها على منصة “تويتر” اليوم السبت، ” مفاوضات التعاقد مع ليونيل ميسي انتهت رسميًا، وسيكون الإعلان عن الصفقة لاحقًا”.

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الرحيل عن برشلونة 

وأعلن نادي برشلونة الإسباني قد أعلن يوم الخميس الماضي بشكل رسمي رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الكتالوني بعد قضاء نحو 20 عامًا قضاها اللاعب داخل أسوار ملعب الكامبنو.

وبين النادي، أن العراقيل الاقتصادية والهيكلية حالت دون بقاء ليونيل ميسي داخل فريق برشلونة الإسباني.

وحقق النجم الأرجنتيني ميسي مع فريق برشلونة 35 لقبًا خلال مسيرته، سجل من خلالها 672 هدفًا، كما وتوج مع الفريق الكتالوني 10 ألقاب في الدوري الإسباني “الليغا” و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بينما توج هدفًا للدوري 9 مرات.

ومن الجدير بالذكر فإن البرغوث ميسي قد انتهى عقده مع نادي برشلونة الإسباني في ال30 من شهر يونيو/ حزيران الماضي، وأصبح بذلك لاعبًا حرًا للتعاقد معه من قبل الأندية في عالم كرة القدم.

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