ما هي تفاصيل تسريبات عقد ميسي مع باريس سان جيرمان؟ وكم راتبه السنوي؟

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل التسريبات الجديدة عن عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي في حال انضمامه بشكل رسمي، جاء ذلك عقب إعلان نادي برشلونة الاستغناء عن البرغوث بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني.

تفاصيل عقد ميسي

ونشر الصحفي الرياضي الفرنسي محمد بوحفصي، في تغريده له عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، “باريس سان جيرمان بعقد يمتد لمدة عامين مع خيار التجديد لعام إضافي”.

Lionel #Messi has chosen to join #PSG – 2 years + 1 on option for the contract – the club is looking to wrap up the signing over the weekend, and is set to meet with Jorge Messi in the next few hours. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) August 6, 2021

وكشفت موقع “le10sport” الفرنسي، أن فريق باريس سان جيرمان عرض على ميسي عقدًا يتضمن حصوله على راتبه سنوي قدره 25 مليون يورو”.

بينما قالت الصحفية الأرجنتينية فيرونيكا بروناتي، في تغريده لها عبر حسابها الخاص على منصة تويتر، قائلة: ” ميسي أصبح لاعبًا لفريق باريس سان جيرمان، وسيتم تقديمه في برج إيفل الشهر في العاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء القادم”.

#Messi es jugador de #PSG será presentado el día martes en la Torre Eiffel y van a hacer un MEGA evento con una decoración especial para su recibimiento. — Veronica Brunati 💚 (@verobrunati) August 6, 2021

خليفة بن حمد والتعاقد مع ميسي

وفي ذات السياق، فقد كشف الشيخ القطري خليفة بن حمد آل ثاني، في تغريده نشرها عبر حسابها على منصة “تويتر” اليوم السبت، ” مفاوضات التعاقد مع ليونيل ميسي انتهت رسميًا، وسيكون الإعلان عن الصفقة لاحقًا”.

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Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021

الرحيل عن برشلونة

وأعلن نادي برشلونة الإسباني قد أعلن يوم الخميس الماضي بشكل رسمي رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الكتالوني بعد قضاء نحو 20 عامًا قضاها اللاعب داخل أسوار ملعب الكامبنو.

🎙️لابورتا: "ميسي له منا كل التكريم وبشكل يومي تقديراً له على كل ما قدمه لنادي برشلونة. حالياً الظروف الصحية والاقتصادية معقدة، لكني آمل أن نقيم له يوماً ما التكريم الذي يستحقه" pic.twitter.com/OmejwXpHkv — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 6, 2021

وبين النادي، أن العراقيل الاقتصادية والهيكلية حالت دون بقاء ليونيل ميسي داخل فريق برشلونة الإسباني.

وحقق النجم الأرجنتيني ميسي مع فريق برشلونة 35 لقبًا خلال مسيرته، سجل من خلالها 672 هدفًا، كما وتوج مع الفريق الكتالوني 10 ألقاب في الدوري الإسباني “الليغا” و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بينما توج هدفًا للدوري 9 مرات.

رغم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن توقيع عقد جديد اليوم، إلا أن التعاقد لم يتم بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية (قواعد الرابطة الإسبانية لكرة القدم). الطرفان يأسفان على عدم تحقق نية النادي وليو ميسي في الاستمرار معاً. من القلب، شكراً لك ليو على كل ما قدمته للنادي طيلة هذه السنوات — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 5, 2021

ومن الجدير بالذكر فإن البرغوث ميسي قد انتهى عقده مع نادي برشلونة الإسباني في ال30 من شهر يونيو/ حزيران الماضي، وأصبح بذلك لاعبًا حرًا للتعاقد معه من قبل الأندية في عالم كرة القدم.

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