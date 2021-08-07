قطر من جديد تحصد الميداليات الأولمبية في منافسات طوكيو (فيديو)

أحرزت دولة قطر من جديد الميداليات الأولمبية في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو” اليوم السبت، بعد تمكن الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان الميدالية البرونزية في مسابقة كرة الطائرة الشاطئية في اليابان.

قطر و أولمبياد طوكيو

وتغلب القطريين يونس وتيجان على الثنائي اللاتفي مارتينس بلافينس وإغارس توكس في مسابقة كرة الطائرة الشاطئية بنتيجة 21-12، 21-18 في غضون 41 دقيقة.

أكد لاعب المنتخب القطري 🇶🇦 للكرة الطائرة الشاطئية أحمد تيجان بأن الميدالية البرونزية 🥉 كانت تاريخية في أولمبياد طوكيو 2020.#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو#Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/DelYUmxxZB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 7, 2021

وهذه الميدالية الثالثة التي تمكنت دولة قطر من حصدها في أولمبياد طوكيو، بعد ذهبيتي الرباع فارس حسونة، ومواطنه معتز برشم في الوثب العالي في وقت سابق.

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وكان الثنائي القطري يونس وتيجان، قد تصدر المجموعة في الدور الأول بعد الفوز في ثلاثة مباريات بعلامات كاملة، قبل أن يقصي الأمريكيين فيليب داوهها وسر ونيكولاس لوسينا من الدور الثمن النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو، والإيطاليين باولو نيكولاي، ودانييلي لوبو من دور الربع النهائي من المسابقة.

نبارك لسمو الامير ولسمو الامير الوالد وأهل قطر والعرب فوز منتخبنا الوطني للكرة الطائرة الشاطئية بالميدالية البرونزية في أولمبياد #طوكيو2020 ..

انجاز تاريخي للأدعم واتحاد اللعبة وللثنائي أحمد تيجان وشريف يونس 🇶🇦🥉

اضافة انها أول ميدالية أولمبية عربية في لعبة جماعية ..

الحمدلله 🤲🏼 pic.twitter.com/AufLtduZES — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) August 7, 2021

الثنائي القطري والميدالية الأولمبية

ولم يمكن الثنائي القطري من التتويج بالميدالية الذهبية، قد توقفت في نصف نهائي بخسارة أمام الثنائي الروسي فياتشيسلاف كراسيلينكوف وأليغ ستويانوفسكي بمجموعتين دون رد 19-21، 17-21.

قطر تحقق الميدالية الـ14 للعرب في أولمبياد طوكيو 🔥 أحمد تيجان وشريف يونس حققا الميدالية البرونزية في منافسات الكرة الطائرة الشاطئية 🏐 بعد التفوق على منتخب لاتفيا 2-0 ✅ وفي حدث تاريخي يحدث للمرة الأولى. قطر رفعت رصيدها من الميداليات إلى 3 في دورة أولمبية واحدة.#Tokyo2020 pic.twitter.com/R0rVlkh17G — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 7, 2021

ويعد القطري تيجان المرة الأولى التي يشارك فيها في منافسات أولمبياد طوكيو، في حين شارك يونس في أولمبياد ريو 2016 في دولة البرازيل، وكان أول فريق قطري يشارك في مسابقة كرة القدم الشاطئية في تاريخ ألعاب الأولمبية.

وكانت تُمارس رياضة كرة القدم الشاطئية على سبيل الهواية في مختلف أرجاء العالم لسنوات عديدة وبأشكال متنوعة، ولم يتم وضع الأسس القانونية للعبة وسن قواعدها إلا في سنة 1992م، وعندما نُظمت أول بطولة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وفي صيف عام 1993م استضافت شواطئ ميامي أول بطولة احترافية عالمية بمشاركة فرق من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والأرجنتين وإيطاليا، وهو ما وُصف فيما بعد بالحدث التاريخي في سجل هذه الرياضة.

لحظات التتويج بعد الفوز بالبرونزية التاريخية لكرة الطائرة الشاطئية وابطالنا شريف يونس وأحمد تيجان في أولمبياد #طوكيو2020 . pic.twitter.com/NGGx5LsWeu — صحيفة العرب – قطر (@AlArab_Qatar) August 7, 2021

الاتحاد الدولي لكرة القدم

ولم تُصبح الكرة الشاطئية عضواً في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA إلا قبل سنتين، إذ لم يُنظم أول مونديال في اللعبة إلا في مايو\أيار الماضي، حيث كان ذلك على رمال شواطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو.

وفازت البرازيل بكل سهولة على منتخب أوروجواي في المباراة النهائية، لتحمل أول لقب كأس العالم FIFA لكرة القدم الشاطئية في تاريخها، بعدما كانت قد تُوجت فيما قبل بطلة للعالم قبل انضمام اللعبة إلى لواء الاتحاد الدولي.

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