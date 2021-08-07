قطر وحصد الميدالية البرونزية في منافسات أولمبياد طوكيو
قطر وحصد الميدالية البرونزية في منافسات أولمبياد طوكيو
Videoرياضة

قطر من جديد تحصد الميداليات الأولمبية في منافسات طوكيو (فيديو)

كتب وطن
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أحرزت دولة قطر من جديد الميداليات الأولمبية في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو” اليوم السبت، بعد تمكن الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان الميدالية البرونزية في مسابقة كرة الطائرة الشاطئية في اليابان.

قطر و أولمبياد طوكيو

وتغلب القطريين يونس وتيجان على الثنائي اللاتفي مارتينس بلافينس وإغارس توكس في مسابقة كرة الطائرة الشاطئية بنتيجة 21-12، 21-18 في غضون 41 دقيقة.

وهذه الميدالية الثالثة التي تمكنت دولة قطر من حصدها في أولمبياد طوكيو، بعد ذهبيتي الرباع فارس حسونة، ومواطنه معتز برشم في الوثب العالي في وقت سابق.

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وكان الثنائي القطري يونس وتيجان، قد تصدر المجموعة في الدور الأول بعد الفوز في ثلاثة مباريات بعلامات كاملة، قبل أن يقصي الأمريكيين فيليب داوهها وسر ونيكولاس لوسينا من الدور الثمن النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو، والإيطاليين باولو نيكولاي، ودانييلي لوبو من دور الربع النهائي من المسابقة.

الثنائي القطري والميدالية الأولمبية

ولم يمكن الثنائي القطري من التتويج بالميدالية الذهبية، قد توقفت في نصف نهائي بخسارة أمام الثنائي الروسي فياتشيسلاف كراسيلينكوف وأليغ ستويانوفسكي بمجموعتين دون رد 19-21، 17-21.

ويعد القطري تيجان المرة الأولى التي يشارك فيها في منافسات أولمبياد طوكيو، في حين شارك يونس في أولمبياد ريو 2016 في دولة البرازيل، وكان أول فريق قطري يشارك في مسابقة كرة القدم الشاطئية في تاريخ ألعاب الأولمبية.

كرة الطائرة الشاطئية

وكانت تُمارس رياضة كرة القدم الشاطئية على سبيل الهواية في مختلف أرجاء العالم لسنوات عديدة وبأشكال متنوعة، ولم يتم وضع الأسس القانونية للعبة وسن قواعدها إلا في سنة 1992م، وعندما نُظمت أول بطولة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وفي صيف عام 1993م استضافت شواطئ ميامي أول بطولة احترافية عالمية بمشاركة فرق من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والأرجنتين وإيطاليا، وهو ما وُصف فيما بعد بالحدث التاريخي في سجل هذه الرياضة.

الاتحاد الدولي لكرة القدم

ولم تُصبح الكرة الشاطئية عضواً في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA إلا قبل سنتين، إذ لم يُنظم أول مونديال في اللعبة إلا في مايو\أيار الماضي، حيث كان ذلك على رمال شواطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو.

وفازت البرازيل بكل سهولة على منتخب أوروجواي في المباراة النهائية، لتحمل أول لقب كأس العالم FIFA لكرة القدم الشاطئية في تاريخها، بعدما كانت قد تُوجت فيما قبل بطلة للعالم قبل انضمام اللعبة إلى لواء الاتحاد الدولي.

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