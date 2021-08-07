فعل فاضح في السعودية
فعل فاضح في السعودية
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فعل فاضح في وضح النهار يفجر غضب السعوديين وأحدهم وثق ما حدث بالفيديو

كتب وطن
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تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا فجر موجة غضب واسعة، قالوا إنه التقط في السعودية ويظهر شابا وفتاة في يقومون بفعل فاضح في السيارة.

ووفق مقطع الفعل الفاضح المتداول الذي رصدته (وطن) ولم تتأكد من صحته ومكان وزمان تصويره، تظهر فتاة وهي تقف وتقبل شاب يجلس داخل سيارته الخاصة، بأحد الجراجات على ما يبدو.

وكان هناك شخص آخر يركب سيارة بجانبهم هو من وثق المشهد وصوره بكاميرا جواله، ليتنشر بعدها على مواقع التواصل.

فعل فاضح يثير ضجة واسعة في السعودية

وأثار المقطع موجة غضب كبيرة من النشطاء الذين استنكروا ظهور مثل هذه الأفعال في المملكة المحافظة.

وصب البعض غضبهم على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، محملين إياه نتائج ما وصل له الحال في المملكة من مثل هذه المشاهد وغيرها، بسبب سياساته المخالفة للعادات والتقاليد القديمة للملكة بحجة التحرر والانفتاح.

المجتمع السعودي

ويعيش المجتمع السعودي منذ سنوات انفتاحا اجتماعيا متسارعا أثار غضب شريحة كبيرة من المحافظين بسبب ما يحدث من حفلات صاخبة واختلاط وتساهل في ملابس النساء بل والسماح لهن بالتدخين علناً، وهو ما يرون أنه لا يجوز في بلاد الحرمين.

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كما سُمح للنساء بقيادة السيارات، وبدخول ملاعب كرة القدم، وأعيد فتح دور السينما وسمح بإقامة حفلات غنائية صاخب، وهناك غض نظر عن إبقاء المتاجر أبوابها مفتوحة في أوقات الصلاة، بعدما تم الحد من دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت بمثابة شرطة دينية في البلاد.

وكانت الشرطة السعودية تفاعلت مع الفيديو الذي أثار ضجة واسعة وتصدر التريند تحت عنوان ( متحرش أبها )، وأعلنت القبض على الفاعل.

متحرش أبها

ونشرت وزارة الداخلية السعودية عبر (سناب الداخلية) أجزاء من المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخص بالتحرش بفتاة في أحد المراكز التجارية في مدينة أبها، معلنةً القبض عليه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): (تمكنت الجهات الأمنية من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية بمدينة أبها).

وأضاف الدباش في البيان أن الحادث تصرف يتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، كاشفاً أن المتحرش مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

دخل معها حمام السيدات

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو يوثق اللحظة التي تعرضت لها فيها فتاة للتحرش من قبل الشاب.

ويكشف مقطع الفيديو الذي صورته الفتاة بنفسها عبر هاتفها الشخصي إصرار الشاب المتحرش على الدخول لحمام السيدات معها واللحاق بها في الوقت الذي تطلب منه الخروج وتركها وشأنها.

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