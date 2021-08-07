فريال أشرف تحصد أول ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو (فيديو)

حصدت لاعبة الكاراتيه الأولمبية المصرية فريال أشرف، أول ميدالية ذهبية لبلادها في دورة الألعاب الأولمبية ” طوكيو 2021″ المقامة في اليابان.

فريال أشرف والميدالية الذهبية

ونجحت المصرية فريال أشرف من إحراز الميدالية الذهبية بفئة وزن 61 كيلو غرام، من التغلب على الأذرية إيرينا زاريتسكا بنتيجة 2-0 في مسابقة رياضة الكاراتيه في منافسات أولمبياد طوكيو.

فريال أشرف والميدالية الذهبية لـ مصر ❤🥇 pic.twitter.com/bhaELaRZr9 — خۡالد (@KM24HQ) August 7, 2021

وحققت اللاعبة أشرف فوزين وتعادل وخسارة في دور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو”، حيث فازت على الصينية لي غونغ بنتيجة 4-0.

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وبعدها السويسرية إيلينا كويرتشي بأفضلية النقاط بنتيجة 3-3، كما وتغلبت على الإيرانية حميد عباس علي بنتيجة 6-3، قبل أن تخسر 9-7.

عاااااااااااااااااااااجل| ذهب ذهب ذهب ذهب ذهب 🥇 بطلتنا الذهبية فريال أشرف تتوج بذهبية الكاراتيه وزن +61 .. مبرووووووووووووووك يا مصر 🥇🇪🇬🇪🇬😍 pic.twitter.com/SyCqGaKcex — Yallakora (@Yallakoranow) August 7, 2021

وضمنت اللاعبة فريال بطاقة التأهل إلى دور النصف النهائي بتعادلها أمام منافستها الجزائرية لمياء معطوب دون أي نقاط بين الطرفين، وفازت البطلة المصرية على الكازاخية صوفيا برولتسيفا بنتيجة 5-4.

فريال أشرف والميدالية السادسة

ورفعت مصر رصدها من الميداليات الأولمبية في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو”، بعد البرونزيات سيف عيسي بفئة وزن 80 كغم، وهداية ملاك بفئة وزن 57 كغم في رياضة التايكواندو.

لحظة عزف النشيد الوطني المصري في طوكيو وفوز فريال أشرف بالذهب 🇪🇬🥇pic.twitter.com/74mDjIvrHu — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 7, 2021

وكذلك محمد السيد كيشو في المصارعة الرومانية بفئة وزن 67 كغم، وجيانا فاروق بوزن كغم في الكاراتيه، بينما حقق البطل المصري الميدالية الفضية أحمد أسامة الجندي في منافسات الخماسي الحديث والتي تجمع عدد من الرياضات كالخيل والسباحة والرماية والجري والمبارزة.

رياضة الكاراتيه القتالية

وتعد رياضة الكاراتيه نوع من أنواع الفنون القتالية اليابانية تستخدم من خلالها الأيدي والركب والمرافق كأسلحة، وهي رياضة دفاعية تتميز بالأخلاق العالية للاعبين والمبدأ الصارم في تلك اللعبة بأن الكاراتيه رياضة أخلاق أو لا تكون.

ويتألف زي لاعب الكاراتيه من جاكيت أبيض مع بنطال أبيض على ألا يتوسط البنطال بين الركبة والكعب وأن يتوسط الكم اليد بين المرفق والرسغ والجاكيت يكون بين نصف الفخذ والركبة.

وتستمر فعاليات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو” التي انطلق في ال23 من شهر يوليو/ تموز الماضي، حتى الثامن من شهر أغسطس/ آيار الجاري.

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