شاهد وائل كفوري يحتضن حبيبته شانا عبود برومانسية في أحدث ظهور

نشر الشاعر والكاتب اللبناني حبيب بو انطون، صورة للفنان اللبناني وائل كفوري مع حبيبته ​شانا عبود، يظهر فيها “كفوري” محتضناً “شانا”، وواضعاً سيجاراً في فمه، بأجواء رومانسية.

وكان حبيب بو أنطون كشف هوية حبيبة الفنان اللبناني وائل كفوري، ونشر صورتها لأول مرة، ليتأكد وجود علاقة بينهما ستتوج بالزواج قريباً بعد طلاقه من زوجته الاولى أنجيلا بشارة.

وكتب بو أنطوان على الصورة: (يا قمر ضوّي الفلك، برأي العِلم الفلكي، المملكة بدها ملك والملك بدو ملكة).

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وكانت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى صورة وائل كفوري برفقة حبيبته، وأرفقتها بتعليق: (هل سيتزوج وائل كفوري من حبيبته شانا في شهر سبتمبر؟).

هل سيتزوج #وائل_كفوري من حبيبته شانا في شهر سبتمبر؟ pic.twitter.com/swxgIGDmuO — hanadi issa (@hanadiissa11) June 23, 2021

ورجح المغردون أن هنادي عيسى لا تتساءل كما يظهر، بل تُخبر معلومة.

وفي مايو الماضي، أفاد موقع معني بأخبار الفن والمشاهير أنّ وائل كفوري شوهد لأكثر من مرة بسيارته برفقة فتاة شقراء، يُرجّح أن تكون حبيبته الجديدة وربما زوجته المستقبلية.

وبحسب موقع (الفن) حينها، فثمة أصدقاء مشتركين بين الفنان والفتاة أشاروا إلى أن الموضوع ليس مجرد صداقة عابرة بين الطرفين، وأن هناك إرتباطاً يلوح في الأفق بعيداً عن أية ضجة في العلن.

أول ظهور لطليقة وائل كفوري

وكانت طليقة وائل كفوري، أنجيلا بشارة، قد بكت على الهواء في أول ظهور إعلامي لها، حين تحدثت عن معاناتها بعد طلاقها.

كما تأثرت أنجيلا بشارة عندما بدأت بقراءة رسائل من ابنتيها ميشيل وميلانا لمناسبة عيد الأم وتلقيها مفاجأة منهما، مؤكدة أنهما العيد بالنسبة لها وأنها تستمدّ قوتّها منهما لأنهما محور حياتها وهي تُضحّي كلّ ثانية لأجلهما.

وتحدثت أنجيلا بشارة خلال لقاءها على قناة (الجديد) عن حياتها الشخصية والمعاناة التي تعرّضت لها، وقالت: (تجربة الحياة والعيش مع شخص مشهور أمر صعب، والمحاكم تكون ظالمة عندما تحرم أماً من أبنائها، ولا تنطق بالحق).

وأشارت أنجيلا حينها إلى أنها غير منزعجة على الإطلاق من حقيقة كونها طليقة وائل كفوري ولاسيما أن هذا لا يلغي شخصيتها ووجودها في الحياة بحسب تعبيرها.

أنجيلا بشارة: المجتمع ذكوري

وكشفت أنجيلا بشارة أنها تقبل فكرة المساكنة قبل الزواج بشرط أن تكون بين مرحلة الخطوبة والزواج، لأنها مرّت بهذه المرحلة لمدة سنة.

واعترفت طليقة وائل كفوري بأنها كانت تغار عليه، مؤكدة أنه أيضاً كان يشعر بالغيرة، مضيفة: (من الصعب العيش إلى جانب شخص مشهور، لكن الزواج هو أسمى مؤسسة في الحياة والتي يعتبر ثمرتها الأولاد والاستمرارية والشراكة بينهما).

ووصفت أنجيلا بشارة المجتمع بالذكوري، وقالت: (ما يحدث في المحاكم هو حال عدد من الأمهات في مجتمعنا الذكوري، وقد انحاز النائب اللبناني هادي حبيش، المحامي الخاص بوائل كفوري، لطرف على حساب الآخر عند بدء إجراءات الطلاق).

وعبرت أنجيلا عن صدمتها وانزعاجها من تصرف مواطنتها الإعلامية ريما نجيم وطريقة إعلانها خبر طلاقها، وقالت: (أتمنى منها فقط أن تقوم بممارسة دورها الإعلامي والابتعاد عن دور القاضي الذي ينطق بالأحكام على الهواء).

وحول خلافها مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية فأكدت أنجيلا أنه خلاف شخصيّ، وقالت إنها تواصلت معها وطلبت منها عدم نشر أي اخبار غير صحيحة، موضحةً أن الأحمدية قبلت الأمر على مضض غير أنها فوجئت في اليوم التالي أنهم يتكلمون بشكل سيء عن أهلها.

وتابعت: (هجوم نضال الأحمدية لم يعد يزعجني فلتتكلم حتى تشبع).

وختمت أنجيلا بالقول: (تعرّضت للإلغاء، وإنما الماضي لا طائل من ورائه، وأنا الآن مستعدة لخوض مرحلة جديدة من حياتي).

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