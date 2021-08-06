ميريام فارس تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها بإطلالة محتشمة

لفتت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الأنظار بملابسها الأنيقة والمحتشمة، في أحدث جلسة تصوير لها.

ميريام فارس: انظري للجانب المشرق

ونشرت ميريام فارس مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، من ضمن إعلانها لمجوهرات لازوردي، وظهرت بملابس أنيقة من الساتان، بينما ظهرت بشعر مفرود في إحدى الصور، وبشعرها الكيرلي المعتاد في صور أخرى.

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وعلقت ميريام فارس على الصور: (أنظري إلى الجانب المشرق والملون بحياتك).

ميريام فارس: (بدنا تسقط الحصانات)

إلى هذا، أحيت ميريام فارس الذكرى الأول لانفجار مرفأ بيروت برسالة مؤثرة عبر (تويتر).

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وكتبت ميريام فارس: (سنة مرقت على الجريمة، والمجرم بعد ما نكشف ولا تحاسب. برحمة الضحايا اللي انقتلت، بحق الناس اللي انجرحت وتهجرت بحق الأطفال اللي خافت وتيتمت، بحق حرقة كل ام واب انحرموا من ولدن بحق كل ارمل وارملة، بدنا تسقط الحصانات تنكشف الحقيقة ويتحاسب المجرمين).

سنة مرقت على الجريمة، والمجرم بعد ما نكشف ولا تحاسب. برحمة الضحايا اللي انقتلت، بحق الناس اللي انجرحت وتهجرت بحق الأطفال اللي خافت وتيتمت، بحق حرقة كل ام واب انحرموا من ولدن بحق كل ارمل وارملة، بدنا تسقط الحصانات تنكشف الحقيقة ويتحاسب المجرمين 💔#انفجار_مرفأ_بيروت #٤_آب — Myriam Fares (@myriamfares) August 4, 2021

ميريام فارس والإقامة الذهبية

وقبل أيام أعلنت ميريام فارس أنّ الإمارات منحتها الإقامة الذهبية.

ونشرت ميريام فارس عبر حسابها في انستغرام فيديو من الإمارات وعلّقت عليه: (كلّي فخر واعتزاز بحصولي على شرف الإقامة الذهبية من بلدي الثاني دولة الامارات العربية المتحدة ، كل الشكر لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وكل الشكر والاحترام لهذا البلد المعطاء حكامًا وشعبًا).

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وتواصل الإمارات منح العديد من المشاهير والشخصيات العامة العربية وغير العربية، (الإقامة الذهبية)، من بينهم فنانين وشخصيات إعلامية ورياضيين.

ومن أبرز مشاهير العالم الذي حصلوا على الإقامة الذهبية في الإمارات: كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، ونوفاك ديكوفيتش (لاعب تنس)، واللاعب الفرنسي بول بوغبا، الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس، لويس فيغو (لاعب كرة قدم معتزل)، الممثل شاروخان، وغيرهم.

أما مشاهير العرب: الفنان المصري محمد رمضان، خالد سليم (مطرب)، الفنانة لطيفة، المطرب وليد توفيق، الاعلامية وفاء الكيلاني و زوجها تيم حسن، الفنان راغب علامة، الفنانة نجوى كرم، نقيب المهن الموسيقية في مصر هاني شاكر، نيللي كريم، ياسر العظمة، بوسي شلبي، إيناس الدغيدي، نادين نجيم، أنابيلا هلال، عمرو دياب، بسام كوسا، مروان خوري، نبيلة عبيد، نانسي عجرم، عابد فهد، جومانة مراد، وغيرهم.

وضعيات رقص صعبة

وفي سياق آخر، نشرت ميريام فارس صوراً، من تمرينات الرقص لفيديو كليب (غدارة يا دنيا)، الذي تم تصويره في برلين .

وأثارت الصور التي نشرتها ميريام فارس جدلاً بسبب ظهورها مع مدربين ذكور، وأدائها معهم تلك التمارين، حيث ظهرت في الصور والمدربين ​بيار خضرا​ وجوناثان جنفرين حيث احتضنها احدهما من الخلف تارةً، وتارة أخرى حملها على كتفه، وكانت ترتدي ملابس قصيرة .

وقد بدت ميريام في وضعيات صعبة تتطلب ليونة جسدية هائلة الأمر الذي أذهل متابعيها.

وحصدت أغنية “​غدارة يا دنيا​” اكثر من ٦ ملايين مشاهدة في الأسبوع الأول من اطلاقها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

وسجلت ميريام الأغنية وهي حامل في طفلها الثاني، وصورتها في منزلها، لأنها التزمت طوال الفترة الماضية بالحجر المنزلي، نتيجة تفشي ​فيروس كورونا​.

وفي 3 حزيران/يونيو الحالي، أطلقت فارس الوثائقي الخاص بها “Myriam Fares the Journey”، على إحدى المنصات الإلكترونية.

إجهاض وإكتئاب ميريام فارس

ميريام فارس، قالت إنها فقدت جنينها عام 2017، ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية وشعورها بتوقف الحياة وكل أحلامها، وابتعادها عن أي أعمال مستقبلية.

وسردت ميريام فارس في الوثائقي الخاص بها بعنوان (الرحلة) على شبكة (نتفليكس) قائلة: (في السابع من شهر تموز (يوليو) من عام 2017، تأكدت من أني حامل بمولودي الثاني، ووقتها كان لدي مشاكل صحية وجسدي لا يتحمل الحمل، وشعرت كأن جزءاً مني قد ذهب، وشعرت بالذنب مع أنه ليس ذنبي).

وتابعت ميريام : (شعرت بالاكتئاب والوحدة وشعور لا يمكن وصفه، ولا يشعر به سوى السيدة التي تمر بنفس الظروف).

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أنه من تلك اللحظة لم يعد لديها هدف وحلم، وأوقفت مشاريعها الشخصية والفنية والأغاني التي كانت تحضر لها على الرغم من قدرتها الدائمة على الفصل بين حياتها الشخصية والمهنية على حد تعبيرها.

وأضافت ميريام في الوثائقي الذي يبلغ مدته أكثر من ساعة: (ماحدث حطمني وأصبح تركيزي أكبر عائلتي وهذا الشيء أخذ 4 سنوات كانوا صعبين، وأتمنى أن يأتي اليوم الذي أتصالح فيه مع نفسي).

واستطردت ميريام: (الحمدلله، في عام 2020، أعطاني الله ابني دايف، وكنت سعيدة بالقدر الذي كنت أخاف عليه من وباء كورونا الذي نعيشه، وأن أعيش نفس التجربة وأفقد ابني).

وأشارت فارس إلى أنها أصبحت تشعر بالأمهات أكثر، وأن الحجر الصحي الذي فرضه أزمة فيروس كورونا، كان فرصة لتقضي وقتها بالبيت مع أسرتها.

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